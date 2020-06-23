Экономика
REGNUMВ России пенсии по старости могут быть увеличены
В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
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с чего всё началось
Согласно документу ведомства, размер индексации страховых пенсий будет равен в 2021 году 6,3%, в 2022 году — 5.9%, а в 2023 году — 5,6%. Таким образом, размер фиксированной страховой пенсии для неработающих пенсионеров составит в 2021 году 6044,48 рубля (40,22 млн человек), в 2022 году — 6401,10 рубля (40,15 млн человек), в 2023 году — 6759,56 рубля (39,68 млн человек), сообщает «Российская газета».News.ru22 июня в 20:37
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