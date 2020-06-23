с чего всё началось

В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).

В России пенсии по старости могут быть увеличены

Политика Украинские перевозчики ответили на слова Зеленского о «засранцах» Ассоциация международных автомобильных перевозчиков Украины назвала оскорбительными слова украинского лидера Владимира Зеленского, назвавшего дальнобойщиков "засранцами", сообщил президент ассоциации Леонид Костюченко.

Армия и оружие Индия рассматривает возможность покупки танков «Армата» Индия рассматривает возможность покупки российских танков на базе платформы «Армата», сообщил «Звезде» источник в оборонно-промышленном комплексе.

Общество Суд приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к условному сроку Мещанский суд Москвы приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к трем годам лишения свободы условно со штрафом в 800 тысяч рублей, с испытательным сроком в течение трех лет в рамках дела «Седьмой студии» — о хищении 129 млн рублей на проекте «Платформа». 725

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Энергетика Российская нефть стала рекордно дороже Brent Стоимость российского сорта нефти Urals в четверг, 25 июня, выросла на 0,4 доллара за баррель, до 43,25 доллара, так что она стала рекордно дороже эталонного сорта Brent. 205

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