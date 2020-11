Gorillaz сняли новый клип в Grand Theft Auto V

Новый клип Gorillaz назван The Valley of the Pagans, «Долина язычников», и для его записи музыканты пригласили мультиинструменталиста и лауреата премии «Грэмми» Бека, который уже неоднократно участвовал в совместных проектах с другими исполнителями.