Индексация пенсий работающих пенсионеров может обойтись в 240 млрд в год
В России индексация пенсий работающих пенсионеров может обойтись в 240 млрд в год при условии, что будет использоваться такой же механизм, как и у неработающих пенсионеров. Об этом заявил проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов, передает ТАСС.В источнике
С чего всё началось
Эксперт: индексация пенсий работающим пенсионерам может обойтись в 240 млрд рублей в год
Сафонов отметил, что с точки зрения социальной справедливости будет правильно вернуться к механизму, когда пенсии работающих пенсионеров индексировались по тому же порядку, как и у неработающих.
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