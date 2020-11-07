Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Газета.Ru
Газета.Ru

Индексация пенсий работающих пенсионеров может обойтись в 240 млрд в год

Центральная Служба Новостей
ФедералПресс
URA.Ru
Экономика сегодня
KrasnodarMedia
Слово и Дело
Shraibikus News
Gazeta.SPb
Deita.ru
Капитал страны
iReactor
Невские Новости
Вести Татарстан
ВЕСТИ: Приморье
Профиль
Страна Советов on-line
ФАН
Народные новости
Газета.Ru
В России индексация пенсий работающих пенсионеров может обойтись в 240 млрд в год при условии, что будет использоваться такой же механизм, как и у неработающих пенсионеров. Об этом заявил проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов, передает ТАСС.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Эксперт: индексация пенсий работающим пенсионерам может обойтись в 240 млрд рублей в год

Сафонов отметил, что с точки зрения социальной справедливости будет правильно вернуться к механизму, когда пенсии работающих пенсионеров индексировались по тому же порядку, как и у неработающих.
ТАССвчера в 22:12
Подробнее о событии
Газета.Ru

Индексация пенсий работающих пенсионеров может обойтись в 240 млрд в год

Газета.Ruвчера в 10:07
ИА Красная Весна

Неиндексация пенсий работающим принесла стране больше убытков — профсоюзы

ИА Красная Веснавчера в 23:47
Профиль

Стало известно, во сколько может обойтись индексация пенсий работающим россиянам

Профильвчера в 00:53
URA.Ru

Отмена индексации пенсий ударила по экономике РФ. Власти призвали восстановить справедливость

URA.Ruвчера в 23:59
ФедералПресс

Финансист посчитал, во сколько обойдется индексация пенсий работающих пенсионеров

ФедералПрессвчера в 23:54
ФАН

Экономист оценил затраты на повышение пенсий работающим россиянам

ФАНвчера в 03:22
ТАСС

Эксперт: индексация пенсий работающим пенсионерам может обойтись в 240 млрд рублей в год

ТАССвчера в 22:12

В Роспотребнадзоре дали рекомендации на случай контакта с чихающим

Заместитель директора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева рассказала, как действовать в случае контакта с чихающим человеком в общественном месте.
RT на русском01:35

«Зенит» и «Краснодар» постараются смягчить гнев болельщиков. Прогнозы на 14-й тур РПЛ

Обозреватель «Чемпионата» Михаил Гончаров набрал 13 очков: угадал результаты матчей «Рубин» — «Арсенал» и «Ахмат» — «Краснодар», а также исходы встреч «Химки» — «Зенит», «Ротор» — ЦСКА и «Тамбов» — «Динамо».
Чемпионат6 ноября в 10:00

Как Харитонов нокаутировал британского стронгмена Томпсона на турнире в Дубае

В главном поединке вечера Сергей Харитонов нокаутировал обладателя звания самого сильного человека Великобритании 2006 года Оли Томпсона и завоевал титул организации в тяжёлом весе.
RT на русском23:34

WP: Байден намерен отменить ряд указов Трампа после вступления на пост президента США

Кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден, который, согласно оценкам ведущих американских СМИ, одержал победу на выборах, планирует подписать серию указов сразу после вступления в должность главы государства 20 января.
ТАСС01:05

В России пенсии к 2023 году вырастут в среднем до 19,3 тыс. рублей

Пенсии российских пенсионеров, следующие 4 года будут подниматься на одну тысячу рублей каждый год, если общий размер пенсии более 15 000 рублей, сообщила сотрудница университета «Синергия» Наталия Пшеничникова порталу Life.ru.
Стерлеград00:30

Иммунолог назвал одышку самым настораживающим симптомом коронавируса

Российский иммунолог-аллерголог Владимир Болибок выразил мнение, что одышка, особенно в сочетании с тахикардией, является наиболее настораживающим симптомом коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русскомвчера в 01:01

Слуцкий считает, что с победой Байдена ожидать улучшений в подходе США к России не стоит

Кандидат на выборах президента США от Демократической партии Джозеф Байден, победу которому присуждают американские СМИ, вряд ли внесет положительные коррективы в политику Вашингтона в отношении к России, так как лично участвовал в запуске маховика антироссийских санкций будучи еще вице-президентом, однако Москва готова работать с любым руководителем американской администрации.
ТАСС17:25

Михаила Ефремова этапировали в колонию Белгородской области

В пятницу вечером ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников доложил «Интерфаксу», что осужденного за ДТП со смертельным исходом актера Михаила Ефремова этапировали в колонию Белгородской области, где он и будет отбывать наказание.
Popcakeвчера в 00:09

«Хаббл» начал свою крупнейшую наблюдательную программу

5 ноября 2020 года Институт исследований космоса с помощью космического телескопа в Балтиморе объявил о старте новой научной программы «Хаббла», получившей название ULLYSES (UV Legacy Library of Young Stars as Essential Standards), которая станет крупнейшей для обсерватории с точки зрения объема времени, выделенного на наблюдения.
N+1вчера в 12:47