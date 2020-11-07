В России индексация пенсий работающих пенсионеров может обойтись в 240 млрд в год при условии, что будет использоваться такой же механизм, как и у неработающих пенсионеров. Об этом заявил проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов, передает ТАСС.

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