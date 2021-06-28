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Экономика

Индексация пенсий россиян может вырасти за счет доходности ПФР

Повышенная индексация пенсионных выплат в стране зависит от доходности, которую приносит Пенсионный фонд России (ПФР) за счет инвестирования.В источнике

С чего всё началось

Депутат Госдумы назвал условие для повышенной индексации пенсий

Индексация пенсий может вырасти за счет доходности, которую приносит Пенсионный фонд России (ПФР) за счет инвестирования средств. Об этом URA.RU рассказал член комитета Госдумы по финансовому рынку Алексей Изотов.
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