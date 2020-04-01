Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ России проиндексируют социальные пенсии на 6,1% с 1 апреля

В России с 1 апреля будут проиндексированы социальные пенсии на 6,1%. Как сообщает ТАСС, также будут проиндексированы пенсии участников Великой Отечественной войны, лиц, награждённых знаком «Жителю блокадного Ленинграда», военных, которые проходили службу по призыву, и членов их семей.
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Россиянам с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии на 6,1%

Газета.Ruвчера в 23:58

Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля

РИА Новостивчера в 23:05

В России проиндексируют социальные пенсии на 6,1% с 1 апреля

RT на русскомвчера в 17:51

В России проиндексируют социальные пенсии на 6,1% с 1 апреля

РБКвчера в 18:53

Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля

REGNUMвчера в 19:49

Россиянам сегодня проиндексируют социальные пенсии

Эхо Москвывчера в 23:30

Пенсии повысят в России с 1 апреля

Катунь 2429 марта в 03:31
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Экономика

В Госдуме уточнили порядок уплаты налога на проценты по вкладам

В Госдуме уточнили порядок уплаты налога на проценты по вкладам. Депутаты внесли на рассмотрение новый законопроект.
Piter.tv вчера в 01:02
Происшествия

Пассажиров рейса из Таиланда на Сахалин отпустили из карантина

Двести сорок семь пассажиров рейса из Таиланда, которых по прибытии на Сахалин разместили на карантин в санатории "Синегорские минеральные воды", в среду были отпущены по домам, сообщила РИА Новости представитель регионального правительства.
РИА Новости вчера в 22:17
Общество

В Москве умерли пять пациентов с коронавирусом

В Москве скончались пять человек с подтвержденной пневмонией и положительным результатом на коронавирус, сообщает оперативный штаб Москвы по ситуации с распространением инфекции.
РИА Новости вчера в 16:43
Общество

За сутки в России обнаружили 500 новых случаев заражения коронавирусом

Троих больных врачи обнаружили в Ленинградской и Ростовской областях, по два случая пришлось на Воронежскую, Астраханскую, Тюменскую области, Приморье и Башкортостан.
Город55.ру вчера в 05:51
Общество

Россия и ЕАЭС ввели эмбарго на экспорт чеснока, лука, муки и гречки

Как пишет ТАСС, до 30 июня вводится эмбарго на вывоз репчатого лука, чеснока и репы.
BFM.ru вчера в 17:20
Общество

Медперсонал больницы в Коммунарке может отправиться на самоизоляцию

В больнице в Коммунарке, где коронавирусом заразился главный врач Денис Проценко, решается вопрос о самоизоляции или тестировании медперсонала, который контактировал с руководителем.
News.ru вчера в 12:41
Общество

В России изменили порядок техосмотра автомобилей

В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Газета.Ru вчера в 13:17
Политика

Трамп рассказал о присланном Россией самолете с медоборудованием

Россия и Китай отправили США самолет с медоборудованием в связи с пандемией коронавируса, заявил американский лидер Дональд Трамп.
Lenta.ru 30 марта в 19:05
Наука

В России разработали способ уничтожения коронавируса

Российские ученые из Сколково нашли способ эффективно бороться против бактерий, грибков и вирусов.
Известия вчера в 16:00
Общество

Синоптики назвали сроки прихода способной затормозить COVID-19 погоды

Затормозить распространение коронавируса сможет жаркая и сухая погода с температурами выше +21 градуса, рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова.
Известия 30 марта в 22:48
Здоровье

Карантин введен в Октябрьском районе ЕАО

В Октябрьском районе введен карантин, соответствующее постановление врио губернатора ЕАО Ростислава Гольдштейна опубликовано на сайте областного правительства.
Время Биробиджана вчера в 18:24
Шоу-бизнес

Мать Сергея Лазарева преобразилась на шоу «Модный приговор»

Мать известного российского певца Сергея Лазарева стала участницей шоу «Модный приговор».
ФАН вчера в 08:03
Общество

Эксперт рассказал, когда можно будет ослабить режим самоизоляции

Режим самоизоляции, который действует сейчас во многих российских регионах из-за коронавируса, будет ослаблен, если число заболевших перестает нарастать, и в течение нескольких дней будет наблюдаться стабилизация количества новых случаев.
Gazeta.SPb 00:14
Общество

Более 70 жителей Алтайского края нарушили режим самоизоляции за минувшие сутки

Всего выявили 400 нарушителей Более 400 человек нарушили режим карантина в Алтайском крае за время наблюдений, заявила 1 апреля на пресс-конференции замглавы регионального Роспотребнадзора Ульяна Калинина.
АМИТЕЛ 00:09
Общество

В Ростовской области ввели режим полной самоизоляции

Наш регион переходит на режим самоизоляции. При этом режим ЧС власти вводить не стали.
Блокнот Ростов-на-Дону 30 марта в 17:17
Общество

Большинство россиян осталось без сбережений в кризис

Согласно исследованию, проведенному научно-техническим центром «Перспектива» по заказу страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие», почти две трети россиян (63,6%) вообще не имеют накоплений.
Коммерсантъ вчера в 02:48
Здоровье

На оснащение больниц Ростовской области выделят 1 млрд рублей

На оснащение и переоснащение больниц в Ростовской области оборудованием для борьбы с коронавирусом выделят более 1 млрд рублей из федерального бюджета, сообщает 31 марта пресс-служба областной администрации.
ИА Красная Весна вчера в 17:04
Шоу-бизнес

На мать Лолиты напали в Киеве за русскую речь

Певица Лолита Милявская рассказала о нападении на ее мать в Киеве за то, что она говорила на русском языке.
АМИТЕЛ вчера в 23:29
Происшествия

В Красноярске двое детей заразились коронавирусом

По информации управления Роспотребнадзора Красноярскому краю, в Красноярске коронавирус зарегистрирован у двоих детей.
Вести.Ru вчера в 22:46
Происшествия

В Омске соберут консилиум для спасения больного коронавирусом

В Омске сегодня пройдет консилиум, на котором врачи попробуют сформировать оптимальный план лечения жителя региона, который из-за коронавирусной инфекции находится в тяжелом состоянии.
РИА ОмскИнформ 00:06
Музыка

«Евровидение-2020» заменят специальным шоу

Организаторы международного конкурса «Евровидение», который был отменен из-за пандемии коронавируса, проведут специальное шоу с участием конкурсантов этого года, а также участников конкурсов прошлых лет.
BFM.ru вчера в 19:20
Здоровье

Роспотребнадзор посоветовал меньше смотреть новости про коронавирус

Роспотребнадзор на фоне пандемии COVID-19 советует россиянам меньше смотреть новости про коронавирус, если эта информация плохо сказывается на психологическом состоянии.
РИА Новости вчера в 22:08
Общество

В Татарстане рассказали о спецпропусках по СМС на время самоизоляции

Правительство Татарстана утвердило регламент получения спецпропусков (уникальных кодов) посредством СМС, по которым во время режима самоизоляции можно будет поехать на дачу, в суд, банк или доставить лекарства больным родственникам, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.
РИА Новости вчера в 17:51
Футбол

Полузащитник ЦСКА Сигурдссон улетел из России

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон покинул Россию и отправился на самолете на родину в Исландию. Об этом сообщил футболист в инстаграме.
Sport24.ru вчера в 16:16
Общество

Нарушившие карантин граждане РФ начнут получать СМС-уведомления

Россиянам, которые нарушают режим самоизоляции или карантина, будут приходить SMS-оповещения, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Газета.Ru вчера в 09:42
Экономика

Путин отдал поручения в связи с коронавирусом

Президент России Владимир Путин отдал поручения по итогам телеобращения к гражданам в связи с распространением коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 29 марта в 04:54
Общество

В Карелии из-за коронавируса ограничили продажу алкоголя

В Карелии из-за коронавируса ограничили продажу алкоголя, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 12:32
Армия и оружие

Пандемия вскрыла неожиданную угрозу производству F-35

Пандемия вскрыла новый недостаток, и сейчас он гораздо серьёзнее недоработок и споров с партнёрами по НАТО и заказчиками.
Rusvesna.su вчера в 19:30
Здоровье

Мурашко назвал число пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии

32 пациента, которые лечатся от коронавируса в России, находятся в тяжелом состоянии, передает ТАСС слова министра здравоохранения Михаила Мурашко.
Ведомости 30 марта в 04:54
Авто

Автопром в Китае столкнулся с проблемой низкого спроса

Улучшение эпидемиологической ситуации в Китае позволило местному автопрому восстановить производство на 97%, однако теперь его настигла новая проблема – низкий спрос.
Автоновости дня 30 марта в 12:32
Как работают Яндекс.Новости?
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