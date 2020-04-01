Коронавирус
RT на русскомВ России проиндексируют социальные пенсии на 6,1% с 1 апреля
В России с 1 апреля будут проиндексированы социальные пенсии на 6,1%. Как сообщает ТАСС, также будут проиндексированы пенсии участников Великой Отечественной войны, лиц, награждённых знаком «Жителю блокадного Ленинграда», военных, которые проходили службу по призыву, и членов их семей.
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Экономика
В Госдуме уточнили порядок уплаты налога на проценты по вкладам
В Госдуме уточнили порядок уплаты налога на проценты по вкладам. Депутаты внесли на рассмотрение новый законопроект.
Происшествия
Пассажиров рейса из Таиланда на Сахалин отпустили из карантина
Двести сорок семь пассажиров рейса из Таиланда, которых по прибытии на Сахалин разместили на карантин в санатории "Синегорские минеральные воды", в среду были отпущены по домам, сообщила РИА Новости представитель регионального правительства.
Общество
В Москве умерли пять пациентов с коронавирусом
В Москве скончались пять человек с подтвержденной пневмонией и положительным результатом на коронавирус, сообщает оперативный штаб Москвы по ситуации с распространением инфекции.
Общество
За сутки в России обнаружили 500 новых случаев заражения коронавирусом
Троих больных врачи обнаружили в Ленинградской и Ростовской областях, по два случая пришлось на Воронежскую, Астраханскую, Тюменскую области, Приморье и Башкортостан.
Общество
Россия и ЕАЭС ввели эмбарго на экспорт чеснока, лука, муки и гречки
Как пишет ТАСС, до 30 июня вводится эмбарго на вывоз репчатого лука, чеснока и репы.
Общество
Медперсонал больницы в Коммунарке может отправиться на самоизоляцию
В больнице в Коммунарке, где коронавирусом заразился главный врач Денис Проценко, решается вопрос о самоизоляции или тестировании медперсонала, который контактировал с руководителем.
Общество
В России изменили порядок техосмотра автомобилей
В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Политика
Трамп рассказал о присланном Россией самолете с медоборудованием
Россия и Китай отправили США самолет с медоборудованием в связи с пандемией коронавируса, заявил американский лидер Дональд Трамп.
Наука
В России разработали способ уничтожения коронавируса
Российские ученые из Сколково нашли способ эффективно бороться против бактерий, грибков и вирусов.
Общество
Синоптики назвали сроки прихода способной затормозить COVID-19 погоды
Затормозить распространение коронавируса сможет жаркая и сухая погода с температурами выше +21 градуса, рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова.
Здоровье
Карантин введен в Октябрьском районе ЕАО
В Октябрьском районе введен карантин, соответствующее постановление врио губернатора ЕАО Ростислава Гольдштейна опубликовано на сайте областного правительства.
Шоу-бизнес
Мать Сергея Лазарева преобразилась на шоу «Модный приговор»
Мать известного российского певца Сергея Лазарева стала участницей шоу «Модный приговор».
Общество
Эксперт рассказал, когда можно будет ослабить режим самоизоляции
Режим самоизоляции, который действует сейчас во многих российских регионах из-за коронавируса, будет ослаблен, если число заболевших перестает нарастать, и в течение нескольких дней будет наблюдаться стабилизация количества новых случаев.
Общество
Более 70 жителей Алтайского края нарушили режим самоизоляции за минувшие сутки
Всего выявили 400 нарушителей Более 400 человек нарушили режим карантина в Алтайском крае за время наблюдений, заявила 1 апреля на пресс-конференции замглавы регионального Роспотребнадзора Ульяна Калинина.
Общество
В Ростовской области ввели режим полной самоизоляции
Наш регион переходит на режим самоизоляции. При этом режим ЧС власти вводить не стали.
Общество
Большинство россиян осталось без сбережений в кризис
Согласно исследованию, проведенному научно-техническим центром «Перспектива» по заказу страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие», почти две трети россиян (63,6%) вообще не имеют накоплений.
Здоровье
На оснащение больниц Ростовской области выделят 1 млрд рублей
На оснащение и переоснащение больниц в Ростовской области оборудованием для борьбы с коронавирусом выделят более 1 млрд рублей из федерального бюджета, сообщает 31 марта пресс-служба областной администрации.
Шоу-бизнес
На мать Лолиты напали в Киеве за русскую речь
Певица Лолита Милявская рассказала о нападении на ее мать в Киеве за то, что она говорила на русском языке.
Происшествия
В Красноярске двое детей заразились коронавирусом
По информации управления Роспотребнадзора Красноярскому краю, в Красноярске коронавирус зарегистрирован у двоих детей.
Происшествия
В Омске соберут консилиум для спасения больного коронавирусом
В Омске сегодня пройдет консилиум, на котором врачи попробуют сформировать оптимальный план лечения жителя региона, который из-за коронавирусной инфекции находится в тяжелом состоянии.
Музыка
«Евровидение-2020» заменят специальным шоу
Организаторы международного конкурса «Евровидение», который был отменен из-за пандемии коронавируса, проведут специальное шоу с участием конкурсантов этого года, а также участников конкурсов прошлых лет.
Здоровье
Роспотребнадзор посоветовал меньше смотреть новости про коронавирус
Роспотребнадзор на фоне пандемии COVID-19 советует россиянам меньше смотреть новости про коронавирус, если эта информация плохо сказывается на психологическом состоянии.
Общество
В Татарстане рассказали о спецпропусках по СМС на время самоизоляции
Правительство Татарстана утвердило регламент получения спецпропусков (уникальных кодов) посредством СМС, по которым во время режима самоизоляции можно будет поехать на дачу, в суд, банк или доставить лекарства больным родственникам, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.
Футбол
Полузащитник ЦСКА Сигурдссон улетел из России
Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон покинул Россию и отправился на самолете на родину в Исландию. Об этом сообщил футболист в инстаграме.
Общество
Нарушившие карантин граждане РФ начнут получать СМС-уведомления
Россиянам, которые нарушают режим самоизоляции или карантина, будут приходить SMS-оповещения, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Экономика
Путин отдал поручения в связи с коронавирусом
Президент России Владимир Путин отдал поручения по итогам телеобращения к гражданам в связи с распространением коронавируса COVID-19.
Общество
В Карелии из-за коронавируса ограничили продажу алкоголя
В Карелии из-за коронавируса ограничили продажу алкоголя, сообщает РИА "Новости".
Армия и оружие
Пандемия вскрыла неожиданную угрозу производству F-35
Пандемия вскрыла новый недостаток, и сейчас он гораздо серьёзнее недоработок и споров с партнёрами по НАТО и заказчиками.
Здоровье
Мурашко назвал число пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии
32 пациента, которые лечатся от коронавируса в России, находятся в тяжелом состоянии, передает ТАСС слова министра здравоохранения Михаила Мурашко.
Авто
Автопром в Китае столкнулся с проблемой низкого спроса
Улучшение эпидемиологической ситуации в Китае позволило местному автопрому восстановить производство на 97%, однако теперь его настигла новая проблема – низкий спрос.