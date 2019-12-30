Экономика
RT на русскомИндексация пенсий с 1 января затронет 32 млн неработающих пенсионеров
Ожидающаяся с 1 января 2020 года индексация пенсий неработающих пенсионеров на 6,6% коснётся 32 млн россиян, уточнили в Пенсионном фонде России (ПФР). Средний размер пенсий при этом составит 16,5 тыс. рублей.
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с чего всё началось
С 1 января 2020 года страховая пенсия неработающих пенсионеров проиндексируется на 6,6%. В ПФР отметили, что это показатель превысит прогнозируемую инфляцию.Телеканал 360°30.12.19 в 08:25
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Название Голландия для обозначения Нидерландов официально перестало существовать с 1 января 2020 года.
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Побег экс-главы альянса Renault–Nissan–Mitsubishi Карлоса Гона из Японии, несмотря на домашний арест, планировался в течение нескольких недель.
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Умер бывший комиссар НБА Дэвид Стерн
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Анастасия Заворотнюк поблагодарила поклонников за поддержку
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Общество
Китайский ученый получил три года тюрьмы за изменение генома эмбрионов
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Более 200 автомобилей сожгли в Страсбурге в новогоднюю ночь
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Футбол
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Полицейские нашли девочку, которую неизвестная женщина увела со двора дома на северо-востоке Москвы, передает РИА "Новости".
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«Мы онемели, когда Ельцин выступил и назначил Путина и.о.»
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В Волжском произошла драка с участием Дедов Морозов
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Иными словами, нужно будет просто перетерпеть весеннюю часть чемпионата, разумеется, стараясь свести к минимуму судейские ошибки и скандалы, а качественного улучшения работы арбитров реально ожидать только к началу следующего сезона, то есть через полгода.
Кино