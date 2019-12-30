с чего всё началось

Ожидающаяся с 1 января 2020 года индексация пенсий неработающих пенсионеров на 6,6% коснётся 32 млн россиян, уточнили в Пенсионном фонде России (ПФР). Средний размер пенсий при этом составит 16,5 тыс. рублей.

Общество Название Голландия официально перестало существовать Название Голландия для обозначения Нидерландов официально перестало существовать с 1 января 2020 года.

Гаджеты Xiaomi выпустит обновленную версию популярного Redmi Note 8 По словам инсайдера Мукул Шармы, который является проверенным источником, китайский гигант Xiaomi готовит новую модификацию смартфона Redmi Note 8. Ожидается, что компания его выпустит уже в ближайшее время.

Общество В России вступает в силу закон об электронных трудовых книжках Закон об электронных трудовых книжках, который позволяет россиянам вести этот документ в цифровом формате, но также предусматривает сохранение по желанию бумажной версии, вступает в силу в России с 1 января 2020 года.

Армия и оружие Киев размещает бронетехнику у линии соприкосновения, заявили в ЛНР Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала бронетехнику украинских силовиков и зенитную установку в подконтрольном Киеву населенном пункте Луганское у линии соприкосновения в Донбассе, сообщил журналистам офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.

Происшествия В Волгоградской области машина сбила семью с ребенком В Волгоградской области Volkswagen Polo сбил на дороге ребенка 2007 года и его родителей, взрослые погибли, сообщили в региональном управлении МВД.

Баскетбол Умер бывший комиссар НБА Дэвид Стерн Бывший комиссар Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дэвид Стерн скончался на 78-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба НБА.

Общество Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года Папа римский Франциск ударил женщину по руке во время общения с верующими на площади Святого Петра в Риме.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк поблагодарила поклонников за поддержку Российская актриса Анастасия Заворотнюк накануне Нового года поблагодарила россиян, которые поддерживали и молились за нее в трудное время.

Происшествия Более 200 автомобилей сожгли в Страсбурге в новогоднюю ночь Полицейские в Страсбурге задержали 40 человек по подозрению в массовых поджогах на территории западных районов города в новогоднюю ночь.

Политика Нетаньяху попросил о парламентской неприкосновенности Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, которому ранее были предъявлены обвинения по трем делам, подаст спикеру кнессета просьбу о предоставлении ему парламентской неприкосновенности.

Культура «Мы онемели, когда Ельцин выступил и назначил Путина и.о.» Исполняется 20 лет с того 31 декабря, когда в новогоднюю ночь президент России Борис Ельцин объявил о своем уходе, а вслед за ним с новогодним обращением к россиянам обратился и.о. главы государства Владимир Путин.

Футбол «Ювентус» предлагает Роналду продлить контракт Итальянский "Ювентус" обсудит с Криштиану Роналду новый контракт сроком до июня 2023 года. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

Общество Путин поздравил россиян с Новым годом Путин назвал единство основой достижения самых высоких целей. Глава государства отметил, что такие ценности перешли к россиянам от предков.

Происшествия В Волжском произошла драка с участием Дедов Морозов На празднике в Волжском Волгоградской области произошла драка аниматоров в костюмах Дедов Морозов с местными жителями, передает РИА "Новости".