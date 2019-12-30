Экономика

RT на русскомRT на русскомИндексация пенсий с 1 января затронет 32 млн неработающих пенсионеров

Ожидающаяся с 1 января 2020 года индексация пенсий неработающих пенсионеров на 6,6% коснётся 32 млн россиян, уточнили в Пенсионном фонде России (ПФР). Средний размер пенсий при этом составит 16,5 тыс. рублей.
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Индексация пенсий с 1 января затронет 32 млн неработающих пенсионеров

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