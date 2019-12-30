Экономика
RT на русскомИндексация пенсий с 1 января затронет 32 млн неработающих пенсионеров
Ожидающаяся с 1 января 2020 года индексация пенсий неработающих пенсионеров на 6,6% коснётся 32 млн россиян, уточнили в Пенсионном фонде России (ПФР). Средний размер пенсий при этом составит 16,5 тыс. рублей.
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Политика
«Газпром» и Украина подписали мировое соглашение
Российская компания «Газпром» и украинская сторона подписали мировое соглашение в инвестиционном арбитраже.
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Швейцарская Allseas не планирует возобновлять строительство "Северного потока — 2", сообщили РИА Новости в компании.
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Охлобыстин попросил прощения у проституток за сравнение с Водонаевой
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Появилось видео задержания россиян, готовивших теракты в Петербурге
Телеканал RT опубликовал видео, как сотрудники ФСБ проводят задержание двух россиян, которые подозреваются в подготовке терактов в Санкт-Петербурге.
Общество
В Госдуме предложили сравнять зарплату депутатов со средней по России
Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил в качестве подарка россиянам на Новый год уравнять зарплату парламентариев со средней в стране.
Общество
Экипаж МКС нарядил новогоднюю ёлку
«Экипаж Международной космической станции уже нарядил ёлку на борту», — рассказали в компании.
Общество
МИД России решил устроить вечеринку в стиле Гэтсби с «реками шампанского»
«Создание атмосферы блистательной вечеринки в усадьбе Джея Гэтсби, где шампанское рекой, море огней и веселья», — говорится в концепции.
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КамАЗ сбил двух детей на пешеходном переходе в Люберцах
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Несколько дней назад телеведущей Лере Кудрявцевой была сделана срочная операция.
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В центре Берлина произошла стрельба
В центре Берлина неизвестный устроил стрельбу в здании на улице Фридрихштрассе, говорится в сообщении городской полиции в Twitter.
Хоккей
Финны уничтожили Казахстан в матче МЧМ-2020
Общество
Экс-главбуха «Седьмой студии» отказались судить в особом порядке
Политика
Больше 20 пленных отказались возвращаться в ДНР при обмене
Омбудсмен самопровозглашенной ДНР Дарья Морозва сообщила, что в рамках обмена пленными между Киевом и Донецком согласован обмен 87 человек на 55 соответственно.
Происшествия
Раздетого мальчика нашли под балконом дома в Подмосковье
В подмосковном Павловском Посаде обнаружили раздетого ребенка, который истошно кричал под балконом жилого дома, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.
Общество
Производимые в России гражданские самолеты могут переименовать
Производимые в России гражданские авиалайнеры могут переименовать для создания линейки самолетов с одним названием.
Транспорт
На новых билетах РЖД разместили просьбу к пассажирам нижних полок
Компания РЖД на новых электронных билетах разместила обращение к пассажирам нижних полок с просьбой разрешить едущим на верхних местах посидеть внизу в дневное время, сообщает РИА Новости.
Происшествия
На Украине раскольники избили священников канонической церкви
Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) избили представителей Тульчинской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в числе которых было пятеро священников.
Культура
Соседов подверг критике концерты Пугачевой: «Она уже еле дышит»
Сергей Соседов в эфире передачи «Звезды сошлись» подверг критике концерты Примадонны.
Футбол
РФС подписал новый тренерский контракт с Кержаковым
Здоровье
Названы полезные свойства красной икры
Традиционно красная икра является одним из атрибутов новогоднего застолья, и в преддверии праздника россиянам рассказали о том, какими полезными свойствами обладает данный продукт.
Политика
Путин не поздравил лидеров Украины и Грузии с Новым годом
Президент РФ Владимир Путин направил поздравления с Новым годом мировым лидерам, но не поздравил президента Украины Владимира Зеленского и президента Грузии Саломе Зурабишвили.
Армия и оружие
Минобороны сообщило об усилении военной активности США у Чукотки
Начальник штаба Объединенного командования ВС на северо-востоке Михаил Биличенко заявил, что Соединенные Штаты усилили военную активность в районе Чукотки, сообщает телеканал "Звезда".
Общество
Утилизационный сбор на автомобили могут повысить через год
В третий раз индексация сбора произойдет с 1 января 2020 г. Ставки больше всего вырастут в сегменте легковых автомобилей – в среднем почти на 111%.
Происшествия
В ДТП с автобусом под Псковом пострадали 18 человек
На трассе в Псковской области пассажирский автобус "Неоплан", следовавший по маршруту Минск - Санкт-Петербург, съехал в кювет и опрокинулся.
Происшествия
На трассе «Таврида» произошло смертельное ДТП с автобусом и грузовиком
"№ По предварительной информации, в районе первого съезда на поселок Зуя водитель грузового автомобиля Mercedes, двигавшийся со стороны Симферополя - в направлении Керчи, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автобусом MAN", — сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.
Политика
Парламент Турции рассмотрит возможность введения войск в Ливию
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что правительство страны вскоре направит в парламент законопроект о размещении вооруженных сил в Ливии, об этом 30 декабря сообщает Al Arabia.
Общество
Москвичей предупредили об «анеморумбометрической пиле»
В ближайшие дни в Москве ожидается «анеморумбометрическая пила» — изменение направления ветра и его скорости.
Театры
Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков
Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков Московский департамент культуры, проявив изрядную оперативность, назначил нового художественного руководителя театра «Современник» буквально на следующий день после похорон прежнего.