с чего всё началось

Ожидающаяся с 1 января 2020 года индексация пенсий неработающих пенсионеров на 6,6% коснётся 32 млн россиян, уточнили в Пенсионном фонде России (ПФР). Средний размер пенсий при этом составит 16,5 тыс. рублей.

Общество Гидрометцентр прогнозирует «красный» январь в России Практически вся территория России в январе окажется в розовом цвете, что означает, что январь будет теплым.

Происшествия На Украине раскольники избили священников канонической церкви Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) избили представителей Тульчинской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в числе которых было пятеро священников.

Общество Путин подписал закон о возврате части страховки заёмщику Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому заёмщик имеет возможность вернуть часть страховой премии в случае досрочного погашения потребительского или ипотечного кредита.

Авто Tesla начала поставки китайских электрокаров Model 3 Очень скоро объём производства новых электромобилей Tesla на китайском предприятии достигнет 1000 автомобилей в неделю, а каждый год с конвейера будет выходить приблизительно 150 000 машин.

Происшествия В Калужской области сотрудник МЧС погиб, спасая утонувших рыбаков В Куйбышевском районе Калужской области сотрудник МЧС погиб во время спасения двух рыбаков, провалившихся под лед на озере, сообщает kaluganews со ссылкой на сообщение областной администрации.

Футбол Алькасер может перейти в «Атлетико» Испанский форвард сообщил немецкому клубу о своем желании перейти в другую команду, так как «Боруссия» купила нападающего Эрлинга Холанда.

Происшествия Мама ребенка с простреленной головой попросила Рошаля спасти его Мать семилетнего Егора, который может умереть из-за попадания ему пули в голову, попросила помощи у врачей из НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

Общество ФАС возбудила дело против Booking.com Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении агрегатора Booking.com из-за требования от отелей обязательного соблюдения паритета цен.

Общество Володин предложил изменить метод расчета зарплаты врачей Среднюю зарплату врачей нужно рассчитывать без учета доходов руководства медицинских учреждений, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Происшествия СК возбудил дело из-за изнасилования врачом пациентки в Москве Следственный комитет возбудил уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в связи с заявлением пациентки больницы в Москве, подозреваемого в этом врача задержали.

Происшествия В центре Берлина произошла стрельба В центре Берлина неизвестный устроил стрельбу в здании на одной из центральных улиц — Фридрихштрассе, говорится в сообщении городской полиции в Twitter.

Спорт Шведский лыжник Вестберг извинился перед Большуновым Шведский лыжник Карл-Йохан Вестберг попросил прощения у россиянина Александра Большунова, которого он обвинил в поломке палки в 1/4 финала спринта в швейцарском Ленцерхайде в рамках многодневки «Тур де Ски».

Происшествия Грузовик сбил двух детей на пешеходном переходе в Люберцах «В Люберцах, в районе Белой Дачи, 13, в зоне пешеходного перехода автомобиль КамАЗ совершил наезд на людей, в результате которого погибла пятилетняя девочка и полуторагодовалый ребёнок получил травмы», — цитирует полицию ТАСС.

Театры Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков Московский департамент культуры, проявив изрядную оперативность, назначил нового художественного руководителя театра «Современник» буквально на следующий день после похорон прежнего.