Экономика

Газета.RuГазета.RuИндексация пенсий затронет 32 млн неработающих пенсионеров в 2020 году

Индексация пенсий неработающих пенсионеров, которая ожидается с 1 января 2020 года, коснется 32 млн россиян. Об этом сообщает Пенсионный фонд России (ПФР). Уточняется, что индексация пенсионный выплат на 6,6% является выше показателей по прогнозной инфляции по итогам 2019 года.
Читать в источнике
Комментировать222
с чего всё началось
С 1 января 2020 года страховая пенсия неработающих пенсионеров проиндексируется на 6,6%. В ПФР
 отметили, что это показатель превысит прогнозируемую инфляцию.
Телеканал 360°вчера в 08:25

Подробнее о событии

Пенсии в России с 1 января вырастут на 6,6%

ТАСС16:06

В России выросли страховые пенсии

Российская газета16:20

Вступают в силу с…

Газета Оренбуржьевчера в 02:27

Индексация пенсий затронет 32 млн неработающих пенсионеров в 2020 году

Газета.Ruвчера в 10:13

Индексация пенсий с 1 января затронет 32 млн неработающих пенсионеров

RT на русскомвчера в 09:31

В ПФР рассказали об индексации пенсий неработающих пенсионеров в 2020 году

Известиявчера в 07:36

У Росстата и ПФР разошлись данные о среднем размере пенсии россиян

URA.Ruвчера в 13:18
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 16:21, Ашберн
Космос

«Хаббл» сделал потрясающий снимок спиральной галактики

Портал Поиск 03:41
Происшествия

Пожар произошел в жилом доме в центре Москвы, один человек пострадал

Пожар произошел в жилом доме в центре Москвы.
Вести.Ru 13:52
Политика

Парламент Турции рассмотрит законопроект об отправке войск в Ливию

В понедельник телеканал NTV сообщил о рассмотрении 2 января парламентом Турции законопроекта, предусматривающего возможность отправки войск в Ливию.
Военное дело вчера в 13:59
Происшествия

В Ингушетии совершено вооруженное нападение на пост ДПС

При нападении на пост ДПС в Магасе погиб сотрудник полиции, еще двое ранены.
BFM.ru 10:40
Хоккей

Стали известны все четвертьфиналисты МЧМ по хоккею

На молодёжном чемпионате мира по хоккею в Чехии завершился групповой этап, по итогам которого определились имена восьми четвертьфиналистов турнира.
RT на русском 15:43
Политика

Шредер раскритиковал санкции США против «Северного потока-2»

Герхард Шредер раскритиковал санкции США против "Северного потока-2".
Piter.tv 06:13
Технологии

WhatsApp перестанет работать на части устройств

Мессенджер WhatsApp перестанет работать на устройствах со старыми версиями операционных систем iOS и Android.
Lenta.ru 03:56
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов

Несколько дней назад телеведущей Лере Кудрявцевой была сделана срочная операция.
Paparazzi.ru 29 декабря в 16:20
Культура

Соседов подверг критике концерты Пугачевой: «Она уже еле дышит»

Сергей Соседов в эфире передачи «Звезды сошлись» подверг критике концерты Примадонны.
OAnews 29 декабря в 15:00
Экономика

Вступил в силу закон о повышении МРОТ

Сегодня, 1 января, в России вступил в силу закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM 16:00
Гаджеты

Слухи: «большой» Navi 21 для флагманского Radeon будет в два раза больше и быстрее Navi 10

Сообщается, что площадь кристалла нового GPU составляет 505 мм2, что практически в два раза больше по сравнению с Navi 10 (видеокарты Radeon RX 5700-й серии), площадь которого достигает 251 мм2.
3DNews 13:10
Политика

Путин поздравил россиян с Новым годом

Известия 16:00
Энергетика

Россия и Белоруссия договорились о цене на газ на два месяца

Как говорится в сообщении «Газпрома», при этом цена поставок определена только на январь и февраль 2020 года.
Известия 14:48
Общество

Путин поздравил россиян с Новым годом

Владимир Путин обратился к гражданам России с поздравлениями и пожеланиями по случаю Нового 2020 года.
РИА Новости 07:05
Шоу-бизнес

Кристина Асмус попала в больницу

Среди последних оказалась и актриса Кристина Асмус, которая, как выяснилось, уже неделю лежит в больнице, после того как ее госпитализировала скорая помощь.
Телепрограмма 29 декабря в 10:48
Происшествия

В центре Москвы задержали более 30 человек

На Тверской улице в центре Москвы задержали более 30 человек, сообщил проект «ОВД-Инфо».
Коммерсантъ 10:24
Культура

Иван Охлобыстин назвал Кристину Асмус «целомудренной дурочкой»

Актер Иван Охлобыстин высказался о бывшей коллеге по сериалу «Интерны» Кристине Асмус и назвал ее «целомудренной дурочкой», сообщает 360tv.ru.
Алтапресс 08:09
Армия и оружие

Беспилотник США совершил разведку у границ Крыма

Популярный мониторинговый ресурс PlaneRadar опубликовал данные, благодаря которым стало известно о том, что американский стратегический беспилотник RQ-4B-40 провел разведку вдоль черноморского побережья России.
Ferra 28 декабря в 08:57
Политика

Партия Порошенко потребовала запретить поставки российского газа

Позиция партии была опубликована после того, как 30 декабря был подписан пятилетний договор между Киевом и Москвой по транзиту газа через территорию Украины.
URA.Ru 13:28
Экономика

С нового года за быстрые переводы многие банки начнут брать комиссию

С 1 января 2020 года Банк России начнет взимать с банков комиссию за переводы средств через Систему быстрых платежей (СБП).
Газета.Ru вчера в 09:52
Игры

Вышел трейлер ремастера S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl

В сеть выложили трейлер мода-ремастера популярной игры S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl.
REGNUM вчера в 10:02
Футбол

ФИФА может изменить правила определения офсайда

Британское издание «The Times» опубликовало информацию, согласно которой ФИФА рассматривает изменения правил определения офсайда.
ГЛАС.RU 04:39
Футбол

Карпин рассказал о состоянии Мамаева

Главный тренер футбольного клуба "Ростов" Валерий Карпин заявил РИА Новости, что полузащитник команды Павел Мамаев работал в общей группе перед зимним перерывом.
РИА Новости вчера в 07:59
Армия и оружие

США направили дополнительные силы для защиты посольства в Ираке

Соединённые Штаты направили дополнительные силы для защиты посольства США в Ираке. Об этом сообщил глава Пентагона Марк Эспер.
RT на русском 12:56
Космос

Лучшие космические снимки 2019 года

Уходящий 2019 год оказался весьма примечательным в плане космических фотографий.
RT на русском 10:52
Политика

AFP: Макрон в новогоднем обращении поддержит пенсионную реформу

Президент Франции Эмманюэль Макрон поддержит проведение пенсионной реформы в стране во время новогоднего обращения, передает AFP со ссылкой на источник в Елисейском дворце.
Коммерсантъ вчера в 14:34
Шоу-бизнес

Настасья Самбурская высмеяла бодипозитив и plus-size моделей

Звезда высмеяла известную американскую plus-size модель — Эшли Грэм.
Вокруг ТВ 07:18
Культура

В сети появилась новая новогодняя серия «Простоквашино»

Molnet.ru 03:45
Политика

Путин и Зеленский поздравили друг друга с Новым годом

Вести.Ru 05:40
Гаджеты

Раскрыты характеристики PlayStation 5 и Xbox Series X

Пятый канал 01:58
Как работают Яндекс.Новости?
Пенсионная реформаБольше новостей по теме
Главное