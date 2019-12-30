с чего всё началось

Индексация пенсий неработающих пенсионеров, которая ожидается с 1 января 2020 года, коснется 32 млн россиян. Об этом сообщает Пенсионный фонд России (ПФР). Уточняется, что индексация пенсионный выплат на 6,6% является выше показателей по прогнозной инфляции по итогам 2019 года.

Индексация пенсий затронет 32 млн неработающих пенсионеров в 2020 году

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