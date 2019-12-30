Экономика
RT на русскомИндексация пенсий с 1 января затронет 32 млн неработающих пенсионеров
Ожидающаяся с 1 января 2020 года индексация пенсий неработающих пенсионеров на 6,6% коснётся 32 млн россиян, уточнили в Пенсионном фонде России (ПФР). Средний размер пенсий при этом составит 16,5 тыс. рублей.
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Общество
На даче Дмитрия Медведева обнаружили искусственный снег
Происшествия
Шесть человек пострадали в ДТП с трамваем и грузовиком в Москве
Уточняется, что ДТП произошло в Соболевском проезде. Обстоятельства случившегося и состояние пострадавших уточняются.
Общество
Производимые в России гражданские самолеты могут переименовать
Производимые в России гражданские авиалайнеры могут переименовать для создания линейки самолетов с одним названием.
Происшествия
Суд арестовал второго обвиняемого в планировании теракта в Петербурге
Дзержинский районный суд в Петербурге удовлетворил ходатайство следствия и заключил под стражу Никиту Семёнова, обвиняемого в планировании теракта в северной столице, сообщает объединенная пресс-служба городских судов в понедельник.
Хоккей
ЦСКА в овертайме одолел «Локомотив» в матче КХЛ
Московский ЦСКА в овертайме одержал победу над ярославсим «Локомотивом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Общество
Космонавт Падалка объяснил застой в космической отрасли РФ
Космическая отрасль России находится в стагнации с 2000-х годов, и виной тому — технологическое отставание и нехватка квалифицированных специалистов.
Политика
Посол США прокомментировала слова Путина о Второй мировой войне
Мосбахер назвала Польшу жертвой конфликта. "Именно Гитлер и Сталин согласились начать Вторую мировую войну", - написала посол в твиттере.
Кино
Фанат «Ведьмака» стилизовал сериал под видеоигру
Пользователь YouTube DarwinStreams опубликовал видео, в котором сериал «Ведьмак» представлен в виде видеоигры.
Общество
Гидрометцентр прогнозирует «красный» январь в России
Исполняющий обязанности главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в январе погода в России будет тёплой, синоптики называют такую погоду «красной» — согласно цвету на прогностической карте.
Театры
Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков
Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков Московский департамент культуры, проявив изрядную оперативность, назначил нового художественного руководителя театра «Современник» буквально на следующий день после похорон прежнего.
Политика
Немцы отвели Путину и Меркель ведущие роли в 2020 году
Спорт
Шведский лыжник Вестберг извинился перед Большуновым
Шведский лыжник Карл-Йохан Вестберг попросил прощения у россиянина Александра Большунова, которого он обвинил в поломке палки в 1/4 финала спринта в швейцарском Ленцерхайде в рамках многодневки «Тур де Ски».
Общество
Россия хочет ограничить поставки цитрусовых из Китая
Россельхознадзор ввел ограничения на импорт цитрусовых с территории Китая. об этом сообщает сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Шоу-бизнес
Бузова улетела в Куршевель на Новый год вместе с Манукяном
Телезвезда Ольга Бузова улетела в новогодний отпуск вместе с рэп-исполнителем Давидом Манукяном.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов
Несколько дней назад телеведущей Лере Кудрявцевой была сделана срочная операция.
Экономика
В России посчитали число бедных
Отмечается, что во втором квартале 2019 года уровень бедности равнялся 12,7 процента против 12,5 процента в 2018-м, в первом квартале 2019 года — 14,3 процента, в то время как годом ранее за тот же период — 13,9 процента.
Кино
Греф порассуждал о будущем кино
Футбол
Морено провел первую тренировку в «Монако»
Главный тренер «Монако» Роберт Морено провел первую тренировку с командой, сообщает Twitter клуба.
Политика
Allseas не планирует возобновлять прокладку «Северного потока — 2»
Швейцарская Allseas не планирует возобновлять строительство "Северного потока — 2", сообщили РИА Новости в компании.
Происшествия
В Крыму один человек погиб в ДТП с автобусом и грузовиком
В Белогорском районе Крыма, на 174-м километре автодороги "Таврида" в результате ДТП с участием грузового автомобиля и автобуса погиб один человек, а еще четыре получили травмы разной степени тяжести.
Происшествия
При взрыве на АЗС в Челябинской области пострадал человек
Один человек пострадал при взрыве на АЗС в городе Сатка (Челябинская область), сообщили 30 декабря в региональном управлении МЧС РФ.
Шоу-бизнес
Галина Волчек оставила наследство в 50 млн рублей
Общий размер наследства умершей несколько дней назад Галины Волчек, художественного руководителя театра "Современник", составил примерно 50 миллионов рублей.
Общество
«Яндекс» выиграл спор с Rambler на использование слова «Афиша»
20 декабря Палата по патентным спорам отказала Rambler в споре с ПАО "МТС"по торговому знаку "МТС Афиша".
Политика
«Оператор ГТС Украины» заявил о завершении переговоров с «Газпромом»
Глава компании "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон заявил о завершении "переговорного марафона" с "Газпромом" в Вене.
Космос
Что 2020 нам готовит?
В 1978 году Артур Кларк составил подробную хронологию прорывных достижений человека.
Политика
В Совфеде прокомментировали принятый в Черногории закон о церквях
Принятый парламентом Черногории закон о свободе вероисповедания является грубым вмешательством в дела Сербской православной церкви, заявил РИА Новости в понедельник глава конституционного комитета Совфеда РФ Андрей Клишас.
Шоу-бизнес
Ольга Орлова вышла в свет с новым возлюбленным
42-летнюю телеведущую Ольгу Орлову заметили в компании представительного мужчины. Парочку засняли во время свидания в ресторане.