Экономика

RT на русскомRT на русскомИндексация пенсий с 1 января затронет 32 млн неработающих пенсионеров

Ожидающаяся с 1 января 2020 года индексация пенсий неработающих пенсионеров на 6,6% коснётся 32 млн россиян, уточнили в Пенсионном фонде России (ПФР). Средний размер пенсий при этом составит 16,5 тыс. рублей.
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С 1 января пенсии вырастут на одну тысячу рублей

Российская газета11:44

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URA.Ru11:26

Индексация пенсий с 1 января затронет 32 млн неработающих пенсионеров

RT на русском09:31

Индексация пенсий затронет 32 млн неработающих пенсионеров в 2020 году

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ТАСС07:01

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