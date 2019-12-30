Экономика

RT на русскомRT на русскомИндексация пенсий с 1 января затронет 32 млн неработающих пенсионеров

Ожидающаяся с 1 января 2020 года индексация пенсий неработающих пенсионеров на 6,6% коснётся 32 млн россиян, уточнили в Пенсионном фонде России (ПФР). Средний размер пенсий при этом составит 16,5 тыс. рублей.
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С 1 января пенсии вырастут на одну тысячу рублей

Российская газетавчера в 11:44

В ПФР объяснили, сколько россиян получат повышенную пенсию

URA.Ruвчера в 11:26

ПФР рассказал об индексации пенсий в 2020 году

Московский Комсомолецвчера в 08:49

Индексация пенсий с 1 января затронет 32 млн неработающих пенсионеров

RT на русскомвчера в 09:31

Индексация пенсий затронет 32 млн неработающих пенсионеров в 2020 году

Газета.Ruвчера в 10:13

Неработающим пенсионерам увеличат пенсию на 6,6% с 1 января

Телеканал 360°вчера в 08:25

В ПФР рассказали об индексации пенсий неработающих пенсионеров в 2020 году

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