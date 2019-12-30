Экономика
RT на русскомИндексация пенсий с 1 января затронет 32 млн неработающих пенсионеров
Ожидающаяся с 1 января 2020 года индексация пенсий неработающих пенсионеров на 6,6% коснётся 32 млн россиян, уточнили в Пенсионном фонде России (ПФР). Средний размер пенсий при этом составит 16,5 тыс. рублей.
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Политика
Власти Украины разрешили «Нафтогазу» подписать контракт с «Газпромом» на транзит газа
На днях Россия выплатила Киеву 3 миллиарда долларов по решению стокгольмского арбитражного суда, чтобы устранить препятствия к подписанию транзитного соглашения.
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Аналитики назвали самые доходные вложения 2019 года
Вложения в облигации Покупка российских долларовых облигаций с погашением в 2028 году была самой популярной "российской идеей 2019 года" как среди квалифицированных, так и среди неквалифицированных инвесторов, сообщил руководитель управления по работе с финансовыми активами Ситибанка Михаил Знаменский.
Политика
Allseas отказалась достраивать «Северный поток-2» из-за санкций США
Швейцарская компания Allseas не будет возобновлять укладку «Северного потока-2», приостановленную из-за санкций США, сообщили в компании.
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Певица Валерия предстала перед поклонниками в весьма откровенном наряде, опубликовав кадр со съемок клипа на песню «Тысячи историй».
Армия и оружие
В ОАК анонсировали новые вооружения для истребителя Су-57
Для истребителя пятого поколения Су-57 разрабатываются новые типы вооружений.
Общество
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Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил сравнять зарплаты депутатов со средней зарплатой по стране.
Общество
В США зафиксированы самые низкие темпы прироста населения за столетие
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Политика
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В Киеве отметили, что это стало возможным, в том числе, благодаря введению правительством США санкций против газопровода «Северный поток-2».
Происшествия
Задержанные в Петербурге планировали организовать теракты в ТЦ «Галерея» и Казанском соборе
23-летний Георгий Чернышев и 22-летний Никита Семенов присягнули на верность Аль-Багдади, сообщили сайте «Фонтанка» в ФСБ.
Политика
Посол США прокомментировала слова Путина о Второй мировой войне
Мосбахер назвала Польшу жертвой конфликта. "Именно Гитлер и Сталин согласились начать Вторую мировую войну", - написала посол в твиттере.
Политика
РПЦ осудила принятый в Черногории закон о свободе вероисповедания
Закон о свободе вероисповедания, подписанный президентом Черногории Мило Джукановичем, выглядит циничным раскольническим ударом по церкви - такое мнение выразил синод Русской православной церкви, говорится на сайте Московского патриархата.
Происшествия
СК возбудил дело из-за изнасилования врачом пациентки в Москве
Следственный комитет возбудил уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в связи с заявлением пациентки больницы в Москве.
Кино
Сыгравшие декабристов актеры затруднились с ответом на вопрос о декабристах
Баршак, сыгравший штабс-капитана Черниговского полка Вениамина Соловьева — декабриста, которого как раз помиловал Александр II, не знал ответ на вопрос.
Космос
Зонд Parker выполнил манёвр у Венеры перед пролётом вблизи Солнца
Здоровье
Диетолог рассказала о способах ускорения обмена веществ и похудения
Российский врач-диетолог Марина Ваулина согласилась с мнением британских коллег, которые утверждают, что соблюдение водного баланса в организме человека значительно может улучшить работу пищеварительного тракта, а также ускорить процесс метаболизма.
Хоккей
Канада победила Германию в матче группового этапа МЧМ
В очередном матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею сборная Канады оказалась сильнее сборной Германии.
Общество
«Яндекс» подал в суд на компанию «Афиша»
Иск против организации «Компания Афиша» подал «Яндекс» в суд по интеллектуальным правам. Это следует из данных картотеки арбитражных дел.
Шоу-бизнес
Наргиз ответила на обвинения в ненависти к России
Театры
Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков
Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков Московский департамент культуры, проявив изрядную оперативность, назначил нового художественного руководителя театра «Современник» буквально на следующий день после похорон прежнего.
Происшествия
Власти Казахстана рассматривают три версии крушения самолета в Алматы
Глава МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев сообщил, что следствие рассматривает три причины крушения самолета Fokker 100, разбившегося в Алматы 27 декабря.
Космос
На Украине разработали линейку ракет-носителей сверхтяжелого класса
Украинское Конструкторское бюро «Южное» представило линейку из четырех перспективных космических ракет-носителей сверхтяжелого класса Mayak.
Общество
Ученые предрекли Европе климатическую катастрофу
Происшествия
Скворцова следит за состоянием спасенного в Магнитогорске мальчика
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова рассказала, что следит за состоянием выжившего при обрушении дома в Магнитогорске Вани Фокина и находится в постоянном контакте с мамой мальчика.
Происшествия
Пассажирские поезда задерживаются от часа до 6 на ЗабЖД
Диспетчерский аппарат принимает меры для сокращения времени задержки поездов.
Футбол
Мино Райола: На Холанда претендовали 12 клубов
Ранее норвежца связывали с переходом в «Манчестер Юнайтед», «Ювентус» и другие европейские клубы.
Здоровье
Глеб Никитин поздравил с наступающим Новым годом пациентов гематологического отделения детской областной больницы
Политика
Меркель в новогоднем обращении высказалась за укрепление Европы
Меркель напомнила, что благополучие и безопасность Европы зависят в том числе и от благополучия соседних стран, включая африканские.
Происшествия
Шесть человек пострадали в аварии с трамваем на севере Москвы
Шесть человек, включая двоих детей, пострадали при столкновении грузовика с трамваем на севере Москвы.