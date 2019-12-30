Ожидающаяся с 1 января 2020 года индексация пенсий неработающих пенсионеров на 6,6% коснётся 32 млн россиян, уточнили в Пенсионном фонде России (ПФР). Средний размер пенсий при этом составит 16,5 тыс. рублей.

Экономика Аналитики назвали самые доходные вложения 2019 года Вложения в облигации Покупка российских долларовых облигаций с погашением в 2028 году была самой популярной "российской идеей 2019 года" как среди квалифицированных, так и среди неквалифицированных инвесторов, сообщил руководитель управления по работе с финансовыми активами Ситибанка Михаил Знаменский.

Шоу-бизнес 51-летняя Валерия оголилась для съемок клипа Певица Валерия предстала перед поклонниками в весьма откровенном наряде, опубликовав кадр со съемок клипа на песню «Тысячи историй».

Политика РПЦ осудила принятый в Черногории закон о свободе вероисповедания Закон о свободе вероисповедания, подписанный президентом Черногории Мило Джукановичем, выглядит циничным раскольническим ударом по церкви - такое мнение выразил синод Русской православной церкви, говорится на сайте Московского патриархата.

Здоровье Диетолог рассказала о способах ускорения обмена веществ и похудения Российский врач-диетолог Марина Ваулина согласилась с мнением британских коллег, которые утверждают, что соблюдение водного баланса в организме человека значительно может улучшить работу пищеварительного тракта, а также ускорить процесс метаболизма.

Театры Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков Московский департамент культуры, проявив изрядную оперативность, назначил нового художественного руководителя театра «Современник» буквально на следующий день после похорон прежнего.