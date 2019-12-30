Экономика
Парламентская газетаВ ПФР рассказали об индексации пенсий в 2020 году
С 1 января 2020 года страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6%, это коснётся 32 миллионов граждан, сообщается на сайте ПФР.
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Космос
Астрономы открыли магнитные нити в галактике Кит
В институте радиоастрономии было получено изображение спиральной галактики Кит, на котором видны магнитные нити, проходящие чаще всего перпендикулярно её плоскости.
Происшествия
Автобус с пассажирами перевернулся в Тульской области
Автобус с пассажирами упал в кювет в Тульской области. Как сообщает РИА Новости, пострадало семь человек, один из которых ребенок.
Театры
Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков
Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков Московский департамент культуры, проявив изрядную оперативность, назначил нового художественного руководителя театра «Современник» буквально на следующий день после похорон прежнего.
Политика
Зеленский оставил Медведчуку звание заслуженного юриста Украины
Президент Украины Владимир Зеленский отклонил петицию о лишении председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука звания "Заслуженный юрист Украины".
Происшествия
В Кузбассе нашли мертвым оставленного на обочине дороги младенца
Трехмесячную девочку, брошенную матерью на обочине дороги в Кемеровской области, обнаружили мертвой.
Политика
В России ответили на слова посла США о Второй мировой войне
Российские дипломаты и политики усомнились в знаниях посла США в Польше Джорджетты Мосбахер об истории после того, как она возложила вину за начало Второй мировой войны на Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина, назвав Польшу "жертвой конфликта".
Хоккей
Встреча с Германией станет определяющей для сборной России на МЧМ-2020
Нашим соперником станет команда Германии, которая также, как и Россия, после трех матчей имеет в активе лишь одну победу.
Авто
Купеобразный Nio EC6 представил увеличенную батарею
Новая батарея ёмкостью 100 кВт•ч предлагает запас хода около 600 км в устаревшем цикле NEDC, тогда как остающиеся в строю аккумуляторы на 70 и 84 кВт•ч обеспечивают 355–510 км. Отныне флагманский кроссовер Nio ES8 проезжает без подзарядки 580 км, паркетник ES6 — 610 км, а только что показанное «купе» EC6 — 615.
Экономика
Как изменился рынок коммерческой недвижимости в 2019 году
Как изменился рынок коммерческой недвижимости в 2019 году Предновогоднему ажиотажу не удалось привлечь покупателей в торговые центры: Shopping Index продолжил снижение в Москве и Санкт-Петербурге.
Происшествия
На трассе «Таврида» произошло смертельное ДТП с автобусом и грузовиком
"№ По предварительной информации, в районе первого съезда на поселок Зуя водитель грузового автомобиля Mercedes, двигавшийся со стороны Симферополя - в направлении Керчи, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автобусом MAN", — сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.
Политика
Брифинг в кабмине Украины по газу отменен
Ранее в понедельник кабинет министров разрешил "Нафтогазу" подписать с "Газпромом" договор о предоставлении услуги по организации транспортировке газа территорией страны на 2020-2024 годы, а также соглашение об урегулировании существующих газовых споров и основных условиях дальнейших взаимоотношений по организации транзита газа с "Газпромом".
Шоу-бизнес
Самая красивая женщина мира опубликовала видео без бюстгальтера
В Instagram 23-летней американской супермодели палестинского происхождения Беллы Хадид, которая ранее была признана самой красивой женщиной мира, появился видеоролик, где она предстала на отдыхе в белых плавках, синей расстегнутой рубашке и без бюстгальтера.
Автоспорт
Квят стал лидером по количеству обгонов в сезоне-2019
Космос
Новая цель – Луна: чем запомнился 2019 год в космонавтике
В уходящем году акценты в космонавтике вновь сместились.
Шоу-бизнес
Мама Тимати прокомментировала видео, где внучка облизывает её ногу
Симона Юнусова, мать хип-хоп-исполнителя Тимати, комментируя скандал с видео, на котором внучка Алиса сосёт её палец, объяснила, почему так поступила.
Политика
Киев и Донбасс провели обмен пленными
Футбол
Семин не считает, что Егоров лоббировал интересы одной из команд РПЛ
Покинувший должность руководителя департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (ДСИ РФС) Александр Егоров не пытался отстаивать интересы одной из команд в чемпионате России, заявил РИА Новости главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин.
Общество
Скончался главный конструктор бомбардировщика Ту-160
Близнюк родился 12 апреля 1928 года. Работал в ОКБ им. Туполева, где, в частности, руководил работами по созданию бомбардировщика Ту-160.
Происшествия
Пациентка обвинила московского врача-анестезиолога в изнасиловании
Женщина обвинила врача-анестезиолога одной из больниц в Москве в изнасиловании.
Происшествия
ФСБ показала видео задержания боевиков, готовивших теракт в Петербурге
ФСБ опубликовала видео задержания двух исламистов за подготовку теракта в Санкт-Петербурге в новогодние праздники.
Экономика
Что изменится в жизни россиян с 1 января
С 1 января 2020 года неработающих пенсионеров ждет индексация пенсий — выплаты должны вырасти на 6,6%, опередив темпы роста инфляции.
Теннис
Роджер Федерер: Рублёв добьётся чего-то особенного в 2020 году
Происшествия
Шесть человек пострадали в ДТП с трамваем и грузовиком в Москве
Уточняется, что ДТП произошло в Соболевском проезде. Обстоятельства случившегося и состояние пострадавших уточняются.
Общество
Производимые в России гражданские самолеты могут переименовать
Производимые в России гражданские авиалайнеры могут переименовать для создания линейки самолетов с одним названием.
Общество
На даче Дмитрия Медведева обнаружили искусственный снег
Происшествия
Сотрудники магазинов SPAR жалуются на невыплату зарплаты
Сотрудникам магазинов SPAR уже два месяца не платят зарплату.