Экономика

RT на русскомRT на русскомИндексация пенсий с 1 января затронет 32 млн неработающих пенсионеров

Ожидающаяся с 1 января 2020 года индексация пенсий неработающих пенсионеров на 6,6% коснётся 32 млн россиян, уточнили в Пенсионном фонде России (ПФР). Средний размер пенсий при этом составит 16,5 тыс. рублей.
Читать в источнике
Комментировать182

Подробнее о событии

С 1 января пенсии вырастут на одну тысячу рублей

Российская газетавчера в 11:44

В ПФР объяснили, сколько россиян получат повышенную пенсию

URA.Ruвчера в 11:26

Неработающим пенсионерам увеличат пенсию на 6,6% с 1 января

Телеканал 360°вчера в 08:25

Индексация пенсий с 1 января затронет 32 млн неработающих пенсионеров

RT на русскомвчера в 09:31

ПФР рассказал об индексации пенсий в 2020 году

Московский Комсомолецвчера в 08:49

Индексация пенсий затронет 32 млн неработающих пенсионеров в 2020 году

Газета.Ruвчера в 10:13

В ПФР рассказали об индексации пенсий неработающих пенсионеров в 2020 году

Известиявчера в 07:36
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 04:04, Ашберн
Общество

Экс-глава Renault Карлос Гон бежал из Японии в Ливан

Бывший глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон, которого выпустили под залог в ожидании суда по обвинению в финансовых нарушениях, покинул Японию, сообщает Reuters со ссылкой на ряд СМИ и источник в окружении Гона.
РБК 02:47
Происшествия

В Екатеринбурге совершил вынужденную посадку летевший в Москву самолёт

В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге совершил вынужденную посадку летевший в Москву самолёт, сообщает Интерфакс.
RT на русском 01:35
Политика

Медведев признал газовый контракт с Украиной «компромиссом»

Газовый контракт, заключенный Россией и Украиной, является "компромиссом, который необходимо было найти", заявил глава правительства России Дмитрий Медведев.
Газета.Ru 03:36
Экономика

Растущим компаниям малого и среднего бизнеса могут установить льготный налоговый режим

Правительство внесло в Госдуму законопроект о льготном налоговом режиме для компаний из категории малого и среднего предпринимательства (МСП) при утрате ими права на применение упрощенной системы налогообложения (УСН).
Парламентская газета 02:30
Футбол

УЕФА представил сборную открытий Лиги чемпионов

УЕФА на своём официальном сайте опубликовал символическую сборную, в которую вошли игроки, ставшие главными открытиями нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.
Чемпионат 03:14
Общество

Участники обмена пленными рассказали о пытках СБУ

Среди участников обмена пленными в Донбассе оказались четверо дончан, которым за годы в СИЗО Мариуполя удалось добиться от украинских властей возбуждения уголовных дел о пытках со стороны СБУ и батальона "Азов".
РИА Новости 29 декабря в 23:50
Политика

В Совфеде прокомментировали принятый в Черногории закон о церквях

Принятый парламентом Черногории закон о свободе вероисповедания является грубым вмешательством в дела Сербской православной церкви, заявил РИА Новости в понедельник глава конституционного комитета Совфеда РФ Андрей Клишас.
РИА Новости вчера в 09:39
Происшествия

«Мосгортранс» назвал причину аварии с трамваем на севере Москвы

Авария с трамваем на севере Москвы произошла по вине водителя грузовика, говорится в сообщении «Мосгортранса» в Twitter.
РБК вчера в 16:27
Шоу-бизнес

51-летняя Валерия оголилась для съемок клипа

Певица Валерия предстала перед поклонниками в весьма откровенном наряде, опубликовав кадр со съемок клипа на песню «Тысячи историй».
Слово и Дело вчера в 05:37
Общество

Умер главный конструктор ракетоносца Ту-160 Валентин Близнюк

«30 декабря 2019 года на 92-м году жизни после тяжёлой и продолжительной болезни скончался Валентин Иванович Близнюк, руководитель работ, главный конструктор авиационного комплекса Ту-160 и его модификаций», — говорится в сообщении.
RT на русском 02:51
Гаджеты

Раскрыты характеристики PlayStation 5

Кроме информации о PlayStation 5, сайт раскрыл характеристики конкурентной модели Xbox Series X. Приставка от Microsoft должна выйти с таким же восьмиядерным процессором Zen 2, который получит PlayStation 5. Инсайдеры упоминают о видеоускорителе Navi с 56 кастомными вычислительными блоками, работающими на частоте 1700 мегагерц.
Lenta.ru вчера в 22:37
Кино

О сюжете нового фильма о Гарри Поттере рассказали СМИ

По данным издания We Got This Covered, создатели фильмов о Гарри Поттере намерены снять продолжение фэнтези-истории, которая произойдет 20 лет спустя, передает РИА Новости.
Инфорос 03:28
Происшествия

Суд в Словакии вынес первый приговор по делу об убийстве Куциака

Специализированный суд в городе Пезинок с 13 января 2020 года начнет рассмотрение дел остальных четырех человек, принимавших участие в организации убийства журналиста и его невесты.
РИА Новости вчера в 10:51
Происшествия

В Петербурге избили и ограбили артиста балета

Артист балета Петербургского государственного театра музыкальной комедии стал жертвой нападения в Невском районе.
Фонтанка.Ру 03:06
Экономика

В России ограничат максимальный размер долга по кредитам

Максимальный размер задолженности по ссудам на срок до года не сможет быть больше самого долга более чем в 1,5 раза.
Lenta.ru 02:10
Здоровье

Оклады врачей в Приморье в 2020 году вырастут на 10%

Как сообщалось, в рамках пресс-конференции 19 декабря президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос о возможных вариантах решения текущих проблем с зарплатами врачей, отметил, что необходимо избавиться от несправедливой дифференциации в оплате труда рядовых и главных врачей и повысить базовую ставку постоянного оклада медработников.
Интерфакс - Россия 02:16
Гаджеты

Китайцы создали систему на 32-ядерном AMD EPYC и GeForce RTX 2070 с пассивным охлаждением

3DNews 01:23
Шоу-бизнес

Волочкова начала парад купальников на тайском пляже

Парад откровенных снимков Настя решила начать уже сейчас.
Народные новости вчера в 04:07
Космос

Что 2020 нам готовит?

В 1978 году Артур Кларк составил подробную хронологию прорывных достижений человека.
Росбалт вчера в 07:44
Авто

67% жителей России не могут купить новый автомобиль

7,9% опрошенных смогут купить автомашину из премиального сегмента, 6,6% будут выбирать себе автомобиль на вторичном рынке, а 3,5% — планируют покупку в кредит.
SpeedMe 29 декабря в 23:16
Общество

Презумпцию согласия на посмертное донорство собираются ввести в России

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов рассказал, что в России может появиться презумпция согласия на донорство органов после смерти, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:51
Шоу-бизнес

Разин раскритиковал Льва Лещенко, назвавшего его «администратором»

Позднее Лещенко назвал Разина «непоющим администратором», который пытается выдать себя за артиста.
ФАН вчера в 14:02
Политика

Посол США прокомментировала слова Путина о Второй мировой войне

Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер назвала Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина виновниками Второй мировой войны.
РИА Новости вчера в 11:12
Финансы

Экономисты оценили перспективы курса рубля в 2020 году

2020 год для рубля будет относительно спокойным, прогнозируют опрошенные РБК экономисты.
РБК 01:00
Футбол

Абрахам отказывается продлевать контракт с «Челси»

Нападающий «Челси» Тэмми Абрахам отказывается продлевать контракт с клубом, утверждает Goal.
Sport24.ru вчера в 15:47
Общество

ФАС РФ возбудила дело против Booking.com

Стало известно о том, что Федеральная антимонопольная служба РФ завела дело в отношении популярного сервиса бронирования Booking.com.
3DNews вчера в 16:17
Гаджеты

WhatsApp перестанет работать на ряде устройств

Мессенджер WhatsApp перестанет работать на смартфонах со старыми версиями операционных систем iOS и Android до 1 февраля 2020 года, сообщается на странице поддержки сайта приложения.
Газета.Ru 01:47
Экономика

Что изменится в жизни россиян с 1 января 2020 года

Дополнительные дни отпуска С 1 января 2020 года количество оплачиваемых дней отпуска россиян увеличится из-за вступления в силу закона об обязанности работодателя предоставлять работнику один оплачиваемый выходной день для прохождения диспансеризации.
ФАН 29 декабря в 11:17
Шоу-бизнес

Наргиз ответила на обвинения в ненависти к России

Infox.ru вчера в 12:32
Космос

«Много миров, устроенных как наш». Ученые ищут разгадку в кометах

Согласно популярной среди астрономов модели "Ницца", объясняющей Солнечную систему через миграцию планет, кометы родились за орбитой Нептуна из единой популяции планетезималей — крупных, размером сотни километров, агрегатов льда и пыли, которые распались на мелкие куски и в результате многочисленных коллизий склеились в километровые кометы.
РИА Новости 29 декабря в 00:00
Как работают Яндекс.Новости?
Пенсионная реформаБольше новостей по теме
Главное