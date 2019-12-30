Экономика
RT на русскомИндексация пенсий с 1 января затронет 32 млн неработающих пенсионеров
Ожидающаяся с 1 января 2020 года индексация пенсий неработающих пенсионеров на 6,6% коснётся 32 млн россиян, уточнили в Пенсионном фонде России (ПФР). Средний размер пенсий при этом составит 16,5 тыс. рублей.
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Авто
Suzuki запустила продажи нового кроссовера Suzuki XL7
Компания Suzuki выводит на рынок новый кроссовер Suzuki XL7.
Армия и оружие
Последняя ракета-носитель Рокот выводит российские спутники на орбиту
Ракета-носитель на базе российской баллистической ракеты РС-18, запустила в космос три спутника связи "Гонец-М" с космодрома Плесецк на севере России.
Спорт
Шведский лыжник Вестберг извинился перед Большуновым
Шведский лыжник Карл-Йохан Вестберг попросил прощения у россиянина Александра Большунова, которого он обвинил в поломке палки в 1/4 финала спринта в швейцарском Ленцерхайде в рамках многодневки «Тур де Ски».
Общество
Самая красивая женщина мира опубликовала видео без бюстгальтера
В Instagram 23-летней американской супермодели палестинского происхождения Беллы Хадид, которая ранее была признана самой красивой женщиной мира, появился видеоролик, где она предстала на отдыхе в белых плавках, синей расстегнутой рубашке и без бюстгальтера.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов
Несколько дней назад телеведущей Лере Кудрявцевой была сделана срочная операция.
Экономика
Средняя ставка по ипотеке в ноябре снизилась до 9,19%
Средневзвешенная ставка по ипотеке на 1 декабря 2019 года снизилась на 0,21 процентных пункта - до 9,19% годовых, следует из статистики Банка России.
Происшествия
КамАЗ сбил двух детей на пешеходном переходе в Люберцах
Общество
В Госдуме предложили снизить зарплату депутатов до средней по России
Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил уравнять зарплаты парламентариев со средней зарплатой по России.
Политика
Путин и Лукашенко обсудили транзит нефти и газа в Белоруссию
Глава Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор о поставках нефти и газа в Белоруссию.
Происшествия
Шесть человек пострадали в ДТП с трамваем и грузовиком в Москве
Уточняется, что ДТП произошло в Соболевском проезде. Обстоятельства случившегося и состояние пострадавших уточняются.
Происшествия
СК возбудил дело из-за изнасилования врачом пациентки в Москве
Следственный комитет возбудил уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в связи с заявлением пациентки больницы в Москве.
Происшествия
ФСБ задержала готовивших теракты в Петербурге россиян
Сотрудники ФСБ РФ на основании информации, предоставленной США, 27 декабря задержали двух россиян, готовивших теракты в Петербурге.
Технологии
В России приложение Mir Pay появится на смартфонах
Вполне вероятно, что на смартфонах, продаваемых на российских рынках, в обязательном порядке будет предустановлено приложение, работающего с картами системы "Мир".
Общество
«Яндекс» выиграл спор с Rambler на использование слова «Афиша»
20 декабря Палата по патентным спорам отказала Rambler в споре с ПАО "МТС"по торговому знаку "МТС Афиша".
Космос
Новая цель – Луна: чем запомнился 2019 год в космонавтике
В уходящем году акценты в космонавтике вновь сместились.
Общество
«Роснефть» сообщила о перестановках в правлении компании
«Роснефть» сообщила о перестановках в правлении компании.
Футбол
«Реал» заплатит 4 млн евро, если захочет вернуть Эдегора из аренды
По информации испанских СМИ, "Реал" в случае досрочного возвращения Мартина Эдегора из аренды в "Реал Сосьедад" заплатит до четырех миллионов евро.
Происшествия
Пассажирский автобус перевернулся под Новомосковском
Рейсовый автобус из Москвы опрокинулся на скользкой дороге на подъезде к Новомосковску в Тульской области.
Игры
Вышел трейлер ремастера S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl
В сеть выложили трейлер мода-ремастера популярной игры S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl.
Общество
Более половины россиян уверены в завтрашнем дне, показал опрос
Более половины (51%) россиян чувствуют уверенность в завтрашнем дне, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
Политика
Посол США прокомментировала слова Путина о Второй мировой войне
Мосбахер назвала Польшу жертвой конфликта. "Именно Гитлер и Сталин согласились начать Вторую мировую войну", - написала посол в твиттере.
Общество
В Латвии предложили ввести оплату за разговоры на русском
Депутат Рижской думы от Новой консервативной партии, писательница и журналистка Эва Мартужа предложила сделать общение на русском языке платным.
Технологии
В Microsoft сообщили, какие новшества будут в обновленной системе Windows 10
Среди новшеств следует выделить возможность просмотреть тип диска и знать настоящую температуру видеокарты, об этом сообщает anti-malware.ru.
Экономика
Bloomberg назвал самых разбогатевших за год российских миллиардеров
Совладелец "Норильского никеля" Владимир Потанин стал самым богатым за год российским миллиардером.
Хоккей
ЦСКА в овертайме одолел «Локомотив» в матче КХЛ
Московский ЦСКА в овертайме одержал победу над ярославским «Локомотивом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Политика
Путин не поздравил с праздниками лидеров Украины и Грузии
В опубликованном списке лидеров стран, которых президент России Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим Новым годом, отсутствовали главы Украины и Грузии.
Шоу-бизнес
Галина Волчек оставила наследство в 50 млн рублей
Общий размер наследства умершей несколько дней назад Галины Волчек, художественного руководителя театра "Современник", составил примерно 50 миллионов рублей.