Экономика

RT на русскомRT на русскомИндексация пенсий с 1 января затронет 32 млн неработающих пенсионеров

Ожидающаяся с 1 января 2020 года индексация пенсий неработающих пенсионеров на 6,6% коснётся 32 млн россиян, уточнили в Пенсионном фонде России (ПФР). Средний размер пенсий при этом составит 16,5 тыс. рублей.
Читать в источнике
Комментировать139

Подробнее о событии

С 1 января пенсии вырастут на одну тысячу рублей

Российская газета11:44

В ПФР объяснили, сколько россиян получат повышенную пенсию

URA.Ru11:26

Индексация пенсий с 1 января затронет 32 млн неработающих пенсионеров

RT на русском09:31

Индексация пенсий затронет 32 млн неработающих пенсионеров в 2020 году

Газета.Ru10:13

ПФР рассказал об индексации пенсий в 2020 году

Московский Комсомолец08:49

Повышение пенсий по старости до 16,5 тыс. руб. затронет 32 млн пенсионеров

ТАСС07:01

В ПФР рассказали об индексации пенсий неработающих пенсионеров в 2020 году

Известия07:36
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 14:27, Ашберн
Происшествия

Сослуживец Шамсутдинова признался в неуставных отношениях

Газета.Ru 05:52
Авто

Suzuki запустила продажи нового кроссовера Suzuki XL7

Компания Suzuki выводит на рынок новый кроссовер Suzuki XL7.
Новые автомобили вчера в 09:04
Армия и оружие

Последняя ракета-носитель Рокот выводит российские спутники на орбиту

Ракета-носитель на базе российской баллистической ракеты РС-18, запустила в космос три спутника связи "Гонец-М" с космодрома Плесецк на севере России.
AstroNews.ru 28 декабря в 12:11
Спорт

Шведский лыжник Вестберг извинился перед Большуновым

Шведский лыжник Карл-Йохан Вестберг попросил прощения у россиянина Александра Большунова, которого он обвинил в поломке палки в 1/4 финала спринта в швейцарском Ленцерхайде в рамках многодневки «Тур де Ски».
RT на русском 09:48
Гаджеты

В России стартовали продажи бюджетного смартфона Digma City 653

МонаВиста 11:41
Общество

Самая красивая женщина мира опубликовала видео без бюстгальтера

В Instagram 23-летней американской супермодели палестинского происхождения Беллы Хадид, которая ранее была признана самой красивой женщиной мира, появился видеоролик, где она предстала на отдыхе в белых плавках, синей расстегнутой рубашке и без бюстгальтера.
Московский Комсомолец 13:05
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов

Несколько дней назад телеведущей Лере Кудрявцевой была сделана срочная операция.
Paparazzi.ru вчера в 16:20
Экономика

Средняя ставка по ипотеке в ноябре снизилась до 9,19%

Средневзвешенная ставка по ипотеке на 1 декабря 2019 года снизилась на 0,21 процентных пункта - до 9,19% годовых, следует из статистики Банка России.
ТАСС 09:47
Происшествия

КамАЗ сбил двух детей на пешеходном переходе в Люберцах

Российская газета 09:38
Общество

В Госдуме предложили снизить зарплату депутатов до средней по России

Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил уравнять зарплаты парламентариев со средней зарплатой по России.
Газета.Ru 11:28
Политика

Путин и Лукашенко обсудили транзит нефти и газа в Белоруссию

Глава Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор о поставках нефти и газа в Белоруссию.
Газета.Ru 11:33
Происшествия

Шесть человек пострадали в ДТП с трамваем и грузовиком в Москве

Уточняется, что ДТП произошло в Соболевском проезде. Обстоятельства случившегося и состояние пострадавших уточняются.
Газета.Ru 13:41
Происшествия

СК возбудил дело из-за изнасилования врачом пациентки в Москве

Следственный комитет возбудил уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в связи с заявлением пациентки больницы в Москве.
RT на русском 09:39
Происшествия

ФСБ задержала готовивших теракты в Петербурге россиян

Сотрудники ФСБ РФ на основании информации, предоставленной США, 27 декабря задержали двух россиян, готовивших теракты в Петербурге.
BFM.ru вчера в 11:37
Технологии

В России приложение Mir Pay появится на смартфонах

Вполне вероятно, что на смартфонах, продаваемых на российских рынках, в обязательном порядке будет предустановлено приложение, работающего с картами системы "Мир".
Уфимские Заметки 27 декабря в 13:38
Общество

«Яндекс» выиграл спор с Rambler на использование слова «Афиша»

20 декабря Палата по патентным спорам отказала Rambler в споре с ПАО "МТС"по торговому знаку "МТС Афиша".
Интерфакс 09:57
Космос

Новая цель – Луна: чем запомнился 2019 год в космонавтике

В уходящем году акценты в космонавтике вновь сместились.
Профиль вчера в 00:01
Происшествия

При взрыве на АЗС в Челябинской области пострадал человек

REGNUM 13:15
Общество

«Роснефть» сообщила о перестановках в правлении компании

«Роснефть» сообщила о перестановках в правлении компании.
RT на русском 13:55
Футбол

«Реал» заплатит 4 млн евро, если захочет вернуть Эдегора из аренды

По информации испанских СМИ, "Реал" в случае досрочного возвращения Мартина Эдегора из аренды в "Реал Сосьедад" заплатит до четырех миллионов евро.
Soccer.ru 13:56
Происшествия

Пассажирский автобус перевернулся под Новомосковском

Рейсовый автобус из Москвы опрокинулся на скользкой дороге на подъезде к Новомосковску в Тульской области.
Ридус 14:00
Игры

Вышел трейлер ремастера S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl

В сеть выложили трейлер мода-ремастера популярной игры S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl.
REGNUM 10:02
Общество

Более половины россиян уверены в завтрашнем дне, показал опрос

Более половины (51%) россиян чувствуют уверенность в завтрашнем дне, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
РИА Новости 10:58
Политика

Посол США прокомментировала слова Путина о Второй мировой войне

Мосбахер назвала Польшу жертвой конфликта. "Именно Гитлер и Сталин согласились начать Вторую мировую войну", - написала посол в твиттере.
РИА Новости 11:12
Общество

В Латвии предложили ввести оплату за разговоры на русском

Депутат Рижской думы от Новой консервативной партии, писательница и журналистка Эва Мартужа предложила сделать общение на русском языке платным.
Lenta.ru 11:55
Технологии

В Microsoft сообщили, какие новшества будут в обновленной системе Windows 10

Среди новшеств следует выделить возможность просмотреть тип диска и знать настоящую температуру видеокарты, об этом сообщает anti-malware.ru.
Vevby.ru 10:44
Экономика

Bloomberg назвал самых разбогатевших за год российских миллиардеров

Совладелец "Норильского никеля" Владимир Потанин стал самым богатым за год российским миллиардером.
Газета.Ru 05:38
Хоккей

ЦСКА в овертайме одолел «Локомотив» в матче КХЛ

Московский ЦСКА в овертайме одержал победу над ярославским «Локомотивом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
RT на русском 14:17
Политика

Путин не поздравил с праздниками лидеров Украины и Грузии

В опубликованном списке лидеров стран, которых президент России Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим Новым годом, отсутствовали главы Украины и Грузии.
VSE42.RU 07:31
Шоу-бизнес

Галина Волчек оставила наследство в 50 млн рублей

Общий размер наследства умершей несколько дней назад Галины Волчек, художественного руководителя театра "Современник", составил примерно 50 миллионов рублей.
Pravda.Ru 00:21
Как работают Яндекс.Новости?
Пенсионная реформаБольше новостей по теме
Главное