Экономика
RT на русскомИндексация пенсий с 1 января затронет 32 млн неработающих пенсионеров
Ожидающаяся с 1 января 2020 года индексация пенсий неработающих пенсионеров на 6,6% коснётся 32 млн россиян, уточнили в Пенсионном фонде России (ПФР). Средний размер пенсий при этом составит 16,5 тыс. рублей.
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Хоккей
Панарин впервые примет участие в Матче звезд НХЛ
Футбол
Самошников покинул «Торпедо». В ближайшее время он перейдет в клуб РПЛ
Полузащитник «Торпедо» Илья Самошников расторг контракт с клубом, сообщается на официальном сайте москвичей.
Общество
Экс-глава Nissan Карлос Гон покинул Японию без разрешения
Бывший глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон нарушил домашний арест, покинув территорию Японию, сообщает агентство Киодо со ссылкой на правоохранительные органы.
Политика
Посол США прокомментировала слова Путина о Второй мировой войне
Мосбахер назвала Польшу жертвой конфликта. "Именно Гитлер и Сталин согласились начать Вторую мировую войну", - написала посол в твиттере.
Общество
В Китае жених отомстил неверной невесте прямо на свадьбе
В Китае, обиженный на неверную невесту, жених решил отомстить ей прямо на их свадьбе. Об этом пишет Daily Mail, ссылаясь на местные СМИ.
Политика
Зеленский назвал запланированный доход от транзита российского газа
Украина и Россия подписали контракт на транзит газа по украинской ГТС на пять лет, рассчитывает получить за это период доход минимум в 7 миллиардов долларов, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Игры
Вышел трейлер ремастера S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl
В сеть выложили трейлер мода-ремастера популярной игры S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl.
Армия и оружие
Беспилотник США совершил разведку у границ Крыма
Популярный мониторинговый ресурс PlaneRadar опубликовал данные, благодаря которым стало известно о том, что американский стратегический беспилотник RQ-4B-40 провел разведку вдоль черноморского побережья России.
Происшествия
Сослуживец Шамсутдинова признался в неуставных отношениях
Адвокат обвиняемого в расстреле сослуживцев в Забайкалье срочника Рамиля Шамсутдинова Руслан Нагиев заявил, что следствие по делу о неуставных отношениях, по которому молодой человек проходит как потерпевший, закончено и передано в суд.
Экономика
PMI обрабатывающих отраслей РФ поднялся до 47,5 пункта
В декабря 2019 года индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ поднялся до 47,5 пункта с 45,6 пункта в ноябре, свидетельствуют данные IHS Markit.
Хоккей
Турнирные расклады для молодёжной сборной России, какими будут пары четвертьфиналов МЧМ
Календарь МЧМ-2020 Групповой этап молодёжного чемпионата мира-2020 подходит к концу, осталось сыграть всего четыре матча, и четвертьфинальные расклады уже обретают чёткие контуры.
Здоровье
В Ардоне после реконструкции открыли Центральную районную больницу
Баскетбол
Леброн установил уникальный рекорд
Лидер клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс оформил дабл-дабл в матче регулярного чемпионата с «Даллас Маверикс».
Армия и оружие
Помпео объяснил авиаудары США в Ираке
Госсекретарь США Майк Помпео обсудил с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем ситуацию в Ираке в контексте недавних американских ударов, сообщилПомпео на странице в Twitter.
Политика
Госсекретарь США Майк Помпео посетит 5 января Казахстан
Визит госсекретаря США Майка Помпео в Казахстан состоится 5 января 2020 года сообщают 30 декабря РИА Новости.
Общество
Путин подписал закон о повышении МРОТ
Президент России Владимир Путин одобрил закон о повышении минимального размера оплаты труда.
Происшествия
«Казаэронавигация» прокомментировала крушение самолёта в Алма-Ате
Казахстанское госпредприятие «Казаэронавигация» заявило, что предположения представителей авиакомпании BEK AIR о том, что крушение самолёта в Алма-Ате 27 декабря могло произойти из-за спутного следа, не соответствуют действительности.
Здоровье
Без спиртного и прыжков в снег: врачи рассказали, как париться в бане
Перед походом в баню следует поесть за час, в перерывах между заходами в парилку нужно в меру пить воду, но ни в коем случае не спиртное, прыгать в снег разрешается только подготовленным людям, рассказали опрошенные РИА Новости врачи.
Политика
Ким Чен Ын потребовал принять меры для обеспечения безопасности КНДР
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын потребовал от военных и дипломатов подготовить "наступательные меры" для защиты безопасности и суверенитета страны.
Политика
Кремль опубликовал серию фотографий к 20-летию президентства Путина
Отмечается, что в альбом вошли «избранные моменты последних двух десятилетий, связанные с работой Владимира Путина президентом и главой правительства».
Гаджеты
Время для резервной копии ещё есть: WhatsApp прекратит поддержку Windows Phone и старых Android
Компания ещё в мае объявила о прекращении поддержки старых версий Android и iOS, а также редко используемой ОС Windows Phone.
Авто
В Сети показали первые изображения нового Mercedes-Benz S-Class
Мировая премьера нового Mercedes-Benz S-Class ожидается в первой половине 2020 года.
Хоккей
Малкин отметился дублем в матче «Питтсбурга» с «Оттавой»
Идёт 2-й период, хозяева ведут со счётом 3:1. На 7-й минуте 2-го периода свою вторую шайбу в этой встрече забросил российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин.
Политика
Меркель в новогоднем обращении рассказала о проблеме изменения климата
Канцлер Германии Ангела Меркель в новогоднем обращении рассказала о проблеме изменения климата, с которой "столкнутся наши дети и внуки", и других стоящих перед немцами новых вызовах, текст ее речи находится в распоряжении РИА Новости.
Происшествия
Пассажиры 2 часа мёрзнут в задержанном на ЗабЖД поезде
Часть вагонов уходит до Краснокаменска, часть — до Забайкальска.
Общество
Умер создатель Ту-160 авиаконструктор Валентин Близнюк
В 1975 году Близнюк стал главным конструктором бомбардировщика Ту-160 и руководителем команды, занимавшейся его разработкой.
Шоу-бизнес
Волочкова начала парад купальников на тайском пляже
Парад откровенных снимков Настя решила начать уже сейчас.
Шоу-бизнес
Анастасия Макеева объяснила пикантное фото без лифчика
В подтверждение своих слов Макеева прикрепила скрин исследования, доказывающего, что ношение лифчиков вредно для женской груди.
Кино
Дочь Оксаны Акиньшиной мечтает о кино
Нет, девочка захотела не новую дорогую игрушку — Эмми мечтает попробовать себя в кино.