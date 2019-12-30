Экономика
Газета.RuИндексация пенсий затронет 32 млн неработающих пенсионеров в 2020 году
Индексация пенсий неработающих пенсионеров, которая ожидается с 1 января 2020 года, коснется 32 млн россиян. Об этом сообщает Пенсионный фонд России (ПФР). Уточняется, что индексация пенсионный выплат на 6,6% является выше показателей по прогнозной инфляции по итогам 2019 года.
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Единоборства
Китайский промоутер выиграл торги на бой Артура Бетербиева
Происшествия
В Благовещенске разыскивают двухлетнего мальчика
Следователи просят всем, кому известно местонахождение Демьяна или обстоятельства его исчезновения, обратиться в следственные органы по тел. +7 924 744-00-20 или в ближайший отдел полиции, тел. 02, 102.
Политика
Кремль отреагировал на остановку строительства «Северного потока-2»
В Кремле отреагировали на решение швейцарской компании Allseas прекратить работы по строительству газопровода «Северный поток-2».
Общество
В российском городе сожгли символ года за 670 тысяч рублей
По информации издания, конструкция с символом года обошлась в 670 тысяч рублей.
Шоу-бизнес
51-летняя Валерия оголилась для съемок клипа
Певица Валерия предстала перед поклонниками в весьма откровенном наряде, опубликовав кадр со съемок клипа на песню «Тысячи историй».
Фигурное катание
Медведева предстала в образе Дороти в шоу Авербуха
Российская фигуристка Евгения Медведева исполнила роль девочки Дороти в премьере ледового спектакля Ильи Авербуха "Волшебник страны Оз".
Политика
Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье
Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих отреагировали на заявление президента России Владимира Путина, назвавшего польского дипломата времен нацистской Германии Юзефа Липского «антисемитской свиньей и сволочью».
Происшествия
На место вспышки неизвестной пневмонии в Китае прибыли специалисты
В Китае ранее несколько раз возникали вспышки атипичной пневмонии.
Политика
Exxon Mobil добилась отмены штрафа за нарушение санкций против России
Нефтяная компания Exxon Mobil добилась в американском суде отмены штрафа на два миллиона долларов за нарушение американских санкций против России, говорится в решении федерального судьи Джейн Бойл.
Происшествия
Власти Казахстана рассматривают три версии крушения самолета в Алматы
Театры
Художественным руководителем «Современника» станет Виктор Рыжаков
С 4 января 2020 года художественным руководителем Московского театра «Современник» станет Виктор Рыжаков.
Экономика
Для банков появится комиссия за использование системы быстрых платежей
С 1 января Центробанк начинает взимать с банков комиссию за использование системы быстрых платежей.
Общество
Жириновский высказался за рождение генно-модифицированных детей
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский высказался о решении китайского суда, который 30 декабря осудил на три года ученого-генетика Хэ Цзянькуя за модификацию генома эмбрионов человека.
Экономика
В РФ повышаются акцизы на сигареты
Акциз на сигареты и папиросы вырос до 1,966 тыс. рублей за 1 тыс. штук с 1,89 тыс. рублей, которые взимались с 1 января 2019 года.
Энергетика
«Нафтогаз» рассказал детали контракта о транзите российского газа
Как уточнил Ветренко, в ближайшие пять лет Украина планирует получить от транзита 7,2 млрд долларов.
Экономика
В России предложили создать авиакомпанию для Дальнего Востока
Российское правительство вместе с крупными банками задумались о создании лоукостера на Дальнем Востоке.
Хоккей
Молодежка сборной России разгромила Германию и вышла в плей-офф МЧМ
Молодежная сборная России сумела одержать победу над командой Германии, разгромив ее со счетом 6:1 и выйдя в плей-офф чемпионата мира по хоккею.
Общество
«Русская служба ВВС» назвала возможного организатора рассылки писем о «минировании»
Собеседник «Русской службы BBC», близкий к силовым структурам, отметил, что у возможного организатора «минирования» на бирже WEX зависли 120 биткоинов.
Происшествия
Трое полицейских пострадали при нападении на пост ДПС в Магасе
Трое полицейских пострадали в результате нападения на пост ДПС в Магасе.
Политика
Помпео в январе посетит Украину и Белоруссию
В период с 3 по 7 января 2020 года Помпео побывает в Белоруссии, Казахстане, Узбекистан, Украину и Кипр.
Общество
Порог для беспошлинных зарубежных интернет-покупок снизился с 1 января
С 1 января 2020 года снизился порог стоимости для беспошлинных интернет-покупок из-за рубежа.
Кино
СМИ рассказали о сюжете нового фильма о Гарри Поттере
Портал We Got This Covered рассказал о сюжете следующего фильма о волшебнике Гарри Поттере, который будет сиквелом первых восьми частей франшизы.
Армия и оружие
Белоруссия обсуждает с НАТО проведение совместных учений
Напомним, что о возможности проведения совместных учений с НАТО Белоруссия заявляла еще в начале месяца.
Происшествия
К четырем ДТП за сутки в Хакасии привлекали спасателей
За минувшие сутки в Хакасии зарегистрировано четыре ДТП, для ликвидации последствий которых привлекали спасателей.
Политика
Захарова: США положили ноги на стол мировой политики
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью РИА Новости заявила, что протокольная политика США вернулась к временам «Дикого Запада», а Вашингтон «положил ноги на стол» мировой политики.
Здоровье
В Ардоне открыли после реконструкции районную больницу
Центральная районная больница Ардона открылась перед Новым годом после масштабной реконструкции, сообщили в пресс-службе главы Северной Осетии.
Политика
Ким Чен Ын заявил, что вскоре представит новое стратегическое оружие
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в ходе доклада на пленарном заседании центрального комитета Трудовой партии КНДР, что Северная Корея в скором времени представит новое стратегическое оружие.
Здоровье
Медведев утвердил правила выплат за выявление онкозаболеваний
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, утвердив правила стимулирующих выплат медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения.