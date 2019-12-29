Экономика
Суть событийПенсия неработающих пенсионеров повышается с 1 января
Пенсионный фонд России в 2020 году повышает размер страховой пенсии большинства неработающих пенсионеров. Увеличение составит в среднем на 1 тысячу рублей. С 1 января наступающего года страховые пенсии неработающих пенсионеров индексируются на 6,6 процента.
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Пенсии неработающих пенсионеров вырастут на 6,6% с 1 января 2020 года
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В США во время новогодней ночи по меньшей мере десять человек стали жертвами перестрелок, которые затевались преимущественно в барах и ночных клубах.