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Индексация страховых пенсий в 2022 году потребует дополнительных 150–200 млрд

Индексация страховых пенсий в 2022 году на уровень не ниже фактической инфляции потребует дополнительного финансирования в размере 150–200 млрд рублей, подсчитали эксперты по просьбе «Известий».
Известия
На большой декабрьской пресс-конференции президент Владимир Путин вновь заявил, что правительство в 2022 году должно проиндексировать страховые пенсии выше уровня инфляции.
Известия
Директор группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов оценил потребность в дополнительных ассигнованиях в 150–160 млрд рублей, а главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах — в 150–170 млрд.
Известия
Аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Александр Осин отметил, что при инфляции 8,5%, дополнительное финансирование должно составить не менее 212,7 миллиарда.
ПРАЙМ

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Индексация пенсий до уровня инфляции может потребовать 150–200 млрд рублей
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Индексация страховых пенсий в 2022 году потребует дополнительных 150–200 млрд
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