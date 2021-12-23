Директор группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов оценил потребность в дополнительных ассигнованиях в 150–160 млрд рублей, а главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах — в 150–170 млрд.
Аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Александр Осин отметил, что при инфляции 8,5%, дополнительное финансирование должно составить не менее 212,7 миллиарда.
Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 18 декабря, не изменилось по отношению к пересмотренному показателю прошлой недели и составило 205 тысяч, сообщило министерство труда страны.