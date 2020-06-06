Экономика
Weacom.ruИндексацию пенсий предложили вернуть работающим пенсионерам
Индексировать пенсию работающим пенсионерам в России предлагают с 1 июля 2020 года. Авторы инициативы предлагают установить стоимость одного пенсионного коэффициента в размере 93 рублей, а фиксированную выплату к страховой пенсии — в сумме, равной 5686 рублям 25 копейкам.
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Правительство РФ не видит оснований для увеличения пенсий работающим пенсионерам
Набат06 июня в 01:00
Индексация пенсий работающим пенсионерам: ЛДПР внесла законопроект, Кабмин - против
Вятка-На-Сети06 июня в 02:36
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Космонавт обратил внимание на интригу в полете Crew Dragon к МКС
Замдиректора института медикобиологических проблем Российской Академии наук, летчик-космонавт герой России Олег Котов в эфире телеканала "Россия 1" ответил на вопрос, почему не обозначена точная дата возвращения Crew Dragon с орбиты, и обратил внимание на одну особенность, которую ранее в СМИ практически никто не заметил.
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