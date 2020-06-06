Экономика

Weacom.ruWeacom.ruИндексацию пенсий предложили вернуть работающим пенсионерам

Индексировать пенсию работающим пенсионерам в России предлагают с 1 июля 2020 года. Авторы инициативы предлагают установить стоимость одного пенсионного коэффициента в размере 93 рублей, а фиксированную выплату к страховой пенсии — в сумме, равной 5686 рублям 25 копейкам.
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