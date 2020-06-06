Индексировать пенсию работающим пенсионерам в России предлагают с 1 июля 2020 года. Авторы инициативы предлагают установить стоимость одного пенсионного коэффициента в размере 93 рублей, а фиксированную выплату к страховой пенсии — в сумме, равной 5686 рублям 25 копейкам.

Шоу-бизнес Бывшая жена Джигарханяна рассказала о невозможности с ним связаться Бывшая жена актера Армена Джигарханяна, пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская призналась в беседе с порталом Teleprogramma.pro, что озабочена ситуацией с самочувствием ее бывшего супруга. 2

Общество Собянин отменил пропуска и график прогулок С 9 июня в Москве отменяют пропускной режим, а также график прогулок. Об этом сообщил 8 июня мэр города Сергей Собянин. 4,8K

Происшествия Прокурор сообщил о результатах анализа тел членов экипажа MH17 В теле капитана экипажа потерпевшего крушение Boeing на востоке Украины в июле 2014 года обнаружили осколок в форме бабочки, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер на суде по делу MH17. 553

Общество Путин подписал закон об удвоении детских пособий Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет. 167

Технологии МТС предложила абонентам виртуальные телефонные номера Абоненты МТС теперь могут подключить до пяти дополнительных виртуальных номеров без явки в офис оператора и покупки sim-карт.

Общество Росгидромет предупредил о 40-градусной жаре на юге России На всей территории Центрального федерального округа 8 –12 июня ожидается жаркая погода со средней суточной температурой на 4–6 градусов выше нормы, максимальная температура воздуха днем составит 31 градус, а на юге округа — до 35 градусов. 217

Политика В Чехии назвали «важнейшую трудность» страны 8 июня СМИ сообщили, что российские дипломаты вылетели в Москву.

Общество Новая школа появится в Южно-Сахалинске Что касается первого вопроса, то кроме парковочных мест, которые предусмотрены при строительстве новых домов, зарезервирован земельный участок под многоуровневую парковку на 500 мест.

Единоборства Дацик проведёт бой с Александром Емельяненко Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик проведёт бой со своим соотечественником Александром Емельяненко. 1

Общество В июне изменится график выплат пенсий из-за праздников Что касается 24 июня, большинство пенсионеров объявленный выходной день никак не затронет, поскольку в регионах пенсию заканчивают выдавать 23 числа. 3

Общество В Благовещенске объявили режим ЧС из-за дождя Власти Благовещенска ввели в городе режим ЧС из-за последствий сильного ливня, во время которого выпала почти месячная норма осадков. 20

Происшествия Глава района в Приморье осужден за махинации с земельными участками Шкотовский районный суд Приморского края признал главу Партизанского муниципального района Константина Щербакова виновным в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Общество МЧС предложило регионам расширить пляжи на летний купальный сезон По данным МЧС, предоставленным в ответ на запрос агентства, в летний сезон в России могут быть открыты более 3500 пляжей.

Культура Клип с Галустяном в золотом боди набрал более миллиона просмотров Размещенный 5 июня клип на песню "Золото", в котором протагонист в роскошном боди вышагивает по подиуму в обществе моделей на закрытом показе мод в футуристически преобразившемся Пятигорске, к этому дню только на официальном YouTube-канале Super Жоrik собрал более миллиона просмотров. 152

Политика Песков прокомментировал передачу Михалкова о чипировании Президент РФ Владимир Путин ознакомился с ситуацией вокруг передачи режиссёра Никиты Михалкова, которая была посвящена чипированию населения. 224

Путешествия Отдых в России может подорожать почти на треть Вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Курносов заявил, что из-за последствий пандемии коронавируса туристическая отрасль страны восстановится не ранее 2022 года, а цены на отдых могут возрасти примерно на 30%, передает газета "Известия". 797

Общество В Свердловской области сняли часть ограничений для магазинов Магазины с отдельным входом площадью менее 400 квадратных метров смогут возобновить свою работу в Свердловской области, остальные ограничения в регионе из-за коронавируса продлены до 15 июня, сообщил губернатор Евгений Куйвашев. 126

Здоровье Врач рассказала о вреде мороженого Врач отмечает, что во время жары мороженое не вызовет в организме сильных перепадов температур, и простыть, употребляя его, сложно. 6