Экономика
Weacom.ruИндексацию пенсий предложили вернуть работающим пенсионерам
Индексировать пенсию работающим пенсионерам в России предлагают с 1 июля 2020 года. Авторы инициативы предлагают установить стоимость одного пенсионного коэффициента в размере 93 рублей, а фиксированную выплату к страховой пенсии — в сумме, равной 5686 рублям 25 копейкам.
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Что за законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам с 1 июля?
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Индексация пенсий работающим пенсионерам: ЛДПР внесла законопроект, Кабмин - против
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