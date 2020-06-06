Экономика

Weacom.ruWeacom.ruИндексацию пенсий предложили вернуть работающим пенсионерам

Индексировать пенсию работающим пенсионерам в России предлагают с 1 июля 2020 года. Авторы инициативы предлагают установить стоимость одного пенсионного коэффициента в размере 93 рублей, а фиксированную выплату к страховой пенсии — в сумме, равной 5686 рублям 25 копейкам.
Читать в источнике
Комментировать667

Подробнее о событии

Что за законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам с 1 июля?

Аргументы и Факты07 июня в 06:17

Работающим пенсионерам предложили вернуть индексацию пенсий

Москва 2406 июня в 23:24

В России хотят вернуть работающим пенсионерам индексацию пенсий

News.ru05 июня в 17:00

Правительство РФ не видит оснований для увеличения пенсий работающим пенсионерам

Набат06 июня в 01:00

В Госдуме предложили вернуть всем индексацию пенсий

Инвест-Форсайт05 июня в 23:24

«Хватит врать и воровать». Рунет поддержал работающих пенсионеров

ИА Красная Весна05 июня в 19:48

Индексация пенсий работающим пенсионерам: ЛДПР внесла законопроект, Кабмин - против

Вятка-На-Сети06 июня в 02:36
Показать все источники
Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 00:27, Ашберн
Происшествия

В отношении Михаила Ефремова возбуждено уголовное дело после ДТП

Коммерсантъ вчера в 19:25
Общество

МЧС предложило регионам расширить пляжи на летний купальный сезон

По данным МЧС, предоставленным в ответ на запрос агентства, в летний сезон в России могут быть открыты более 3,5 тыс. пляжей.
Ведомости вчера в 23:41
Наука

В России усомнились в глубине Марианской впадины

Расположенная в западной части Тихого океана Марианская впадина имеет глубину около 11 тысяч метров и считается самым глубоким местом в Мировом океане.
Lenta.ru вчера в 03:33
107
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева поздравила мужа с медной свадьбой

Лера поздравила своего мужа с медной свадьбой в своем аккаунте Instagram.
RuNews24.ru вчера в 05:35
6
Общество

В Благовещенске ввели режим ЧС после «тропического ливня»

РИА Новости вчера в 23:48
12
Общество

10 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Республике Алтай

По данным на воскресенье, 7 июня, в Республике Алтай выявлено 10 новых случаев коронавирусной инфекции.COVID-19 подтвердился у четырех жителей Горно-Алтайска и трех жителей Кош-Агачского района, контактных с ранее заболевшими.
Алтайская правда вчера в 00:10
27
Армия и оружие

Эксперт назвал причину быстрого отступления армии Хафтара в Ливии

Ещё несколько недель назад город находился под полным контролем Ливийской национальной армии, но теперь силы маршала Хафтара сталкиваются с наступлением противника и едва сдерживают натиск.
Военное обозрение вчера в 23:59
Происшествия

Рядом с местом убийства Добрынина в Чите могли быть свидетели

Следователи полагают, что 20 мая, в ночь совершения преступления, в районе подстанции в 5 км от золоотвала Читинской ТЭЦ-1 рядом с трассой «Чита-Иркутск» находился светлый автомобиль Toyota Cresta или Toyota Chaser.
Московский Комсомолец Чита вчера в 23:00
Общество

Трамп пообещал не упразднять полицию и не урезать ее финансирование

Американский лидер Дональд Трамп в ходе встречи с представителями правоохранительных органов в Белом доме пообещал, что США на фоне массовых акций протеста против произвола полиции не станут сокращать штат полиции или урезать ее финансирование.
Московский Комсомолец вчера в 19:13
Политика

США отказались предоставлять информацию по делу MH17

Власти США проинформировали Нидерланды о том, что они не могут предоставить дополнительные данные о запуске ракеты по малайзийскому Boeing (рейс MH17), разбившемуся на Украине шесть лет назад, к документу, который был направлен ими еще в 2014 году, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс на заседании по делу о крушении пассажирского самолета.
РИА Новости вчера в 05:30
516
Общество

В Свердловской области сняли часть ограничений для торговли

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram сообщил, что снимает запрет на работу непродовольственных магазинов.
Газета.Ru вчера в 12:27
117
Финансы

Эксперт прогнозирует курс доллара на неделю не выше 71 рубля

По прогнозу директора по аналитическому маркетингу "Ак Барс" Банка Руслана Селиванова, на текущей неделе курс доллара останется в диапазоне 67—71 рубль за доллар.
Реальное время вчера в 05:04
Здоровье

Ещё два человека с коронавирусом скончались в Забайкалье

Число летальных случаев от коронавирусной инфекции в Забайкальском крае выросло до 29, за сутки в регионе скончались ещё два человека, сообщили 8 июня в телеграм-канале регионального штаба по коронавирусу.
Чита.Ру 07 июня в 22:55
3
Общество

В Берлине по запросу США арестовали российского музыканта

Минюст США обвинил российского диджея Дениса Казначеева в мошенничестве в Сети. Также мужчине вменяют отмывание денег.
ФедералПресс 07 июня в 18:39
171
Общество

Путин поручил увеличить минимальное пособие по безработице

Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-встречи с социальными работниками поручил правительству увеличить минимальный размер пособия по безработице.
Газета.Ru вчера в 11:55
1,5K
Происшествия

В Ираке разбился военно-транспортный самолет С-130 ВВС США

REGNUM вчера в 16:32
10
Экономика

Для пострадавших ИП уменьшены страховые взносы на ОПС

Для предпринимателей, которые вошли в перечень пострадавших отраслей от пандемии коронавирусной инфекции, уменьшили размер фиксированных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.
Бухгалтерия.ру вчера в 10:39
Происшествия

В озере Пясино под Норильском обнаружили нефтепродукты

ТАСС 00:07
Общество

В Госдуме разработали законопроект о почасовой оплате труда

Депутаты Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов, Игорь Лебедев, Алексей Диденко, Андрей Свинцов и сенатор Сергей Леонов разработали законопроект о введении оплаты труда не ниже чем 150 руб. в час для работающих по срочным договорам и неполный день, сообщает «РИА Новости».
Коммерсантъ 07 июня в 21:41
3,4K
Происшествия

Экс-дознавательница из Уфы рассказала новые детали случившегося

Бывшая дознавательница из Уфы, ставшая потерпевшей по делу о групповом изнасиловании, в эфире телеканала НТВ рассказала о произошедшем.
РИА Новости 07 июня в 09:15
894
Здоровье

Послабления ограничений из-за коронавируса на Алтае могут отменить

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в ходе аппаратного совещания в правительстве заявил, что возможен возврат к мерам ужесточения в связи с коронавирусом.
КП - Барнаул вчера в 22:07
37
Армия и оружие

Генерал оценил сообщения о гипотетическом «ударе США по Сибири»

РИА Новости вчера в 05:40
1,7K
Политика

Песков объяснил отсутствие «обнуленных сроков» на сайте

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, почему на сайте с подробной информацией об изменениях в Конституцию РФ отсутствовало упоминание об обнулении сроков правления Владимира Путина.
iReactor вчера в 08:07
313
Общество

Еще около 1 млн человек выйдут на работу в Москве на этой неделе

Около 1 млн человек вернутся на работу со вторника после снятия режима самоизоляции в Москве, возобновит свою деятельность часть предприятий, сообщил ТАСС заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
ТАСС 00:17
Общество

В Саратовской области с 11 июня отменяется пропускной режим

До 21 июня, помимо масочного режима, сохраняется режим самоизоляции для граждан группы риска, под запретом остается работа ресторанов, кафе, физкультурных и культурных учреждений, а также массовые мероприятия.
ТАСС вчера в 14:54
44
Общество

Sony перенесла презентацию игр для PlayStation 5 на 11 июня

Коммерсантъ вчера в 18:04
3
Политика

Рогозин рассказал о насмешках со стороны США после запуска Crew Dragon

Известия вчера в 13:29
874
Происшествия

Экс-главу приморского Партизанска осудили за махинации с землей

По данным ведомства, с 2009 по 2015 годы, будучи главой Партизанского муниципального района, фигурант из личной заинтересованности незаконно распорядился 69 земельными участками в границах территории, находящейся в бессрочном пользовании ИК-22 ГУФСИН России по Приморскому краю.
РИА Новости вчера в 23:39
Шоу-бизнес

Алексей Панин устроил скандал на похоронах Михаила Кокшенова

Панин якобы назвал Кокшенова хорошим актёром, но плохим режиссером, после чего его выгнали с прощальной церемонии.
Bimru.ru 07 июня в 07:36
307
Экономика

Суд завершил процедуру банкротства экс-депутата Митрофанова

Арбитражный суд Москвы 1 июня завершил процедуру банкротства бывшего депутата Госдумы Алексея Митрофанова и освободил его от дальнейшего исполнения требований кредиторов.
Интерфакс вчера в 06:50
Как работают Яндекс.Новости?
Главное