Экономика
Weacom.ruИндексацию пенсий предложили вернуть работающим пенсионерам
Индексировать пенсию работающим пенсионерам в России предлагают с 1 июля 2020 года. Авторы инициативы предлагают установить стоимость одного пенсионного коэффициента в размере 93 рублей, а фиксированную выплату к страховой пенсии — в сумме, равной 5686 рублям 25 копейкам.
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Что за законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам с 1 июля?
Аргументы и Факты07 июня в 06:17
Правительство РФ не видит оснований для увеличения пенсий работающим пенсионерам
Набат06 июня в 01:00
Индексация пенсий работающим пенсионерам: ЛДПР внесла законопроект, Кабмин - против
Вятка-На-Сети06 июня в 02:36
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Трамп пообещал не упразднять полицию и не урезать ее финансирование
Американский лидер Дональд Трамп в ходе встречи с представителями правоохранительных органов в Белом доме пообещал, что США на фоне массовых акций протеста против произвола полиции не станут сокращать штат полиции или урезать ее финансирование.
Московский Комсомолец вчера в 19:13
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США отказались предоставлять информацию по делу MH17
Власти США проинформировали Нидерланды о том, что они не могут предоставить дополнительные данные о запуске ракеты по малайзийскому Boeing (рейс MH17), разбившемуся на Украине шесть лет назад, к документу, который был направлен ими еще в 2014 году, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс на заседании по делу о крушении пассажирского самолета.
РИА Новости вчера в 05:30
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram сообщил, что снимает запрет на работу непродовольственных магазинов.
Газета.Ru вчера в 12:27
Финансы
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По прогнозу директора по аналитическому маркетингу "Ак Барс" Банка Руслана Селиванова, на текущей неделе курс доллара останется в диапазоне 67—71 рубль за доллар.
Реальное время вчера в 05:04
Здоровье
Ещё два человека с коронавирусом скончались в Забайкалье
Число летальных случаев от коронавирусной инфекции в Забайкальском крае выросло до 29, за сутки в регионе скончались ещё два человека, сообщили 8 июня в телеграм-канале регионального штаба по коронавирусу.
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ФедералПресс 07 июня в 18:39
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Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-встречи с социальными работниками поручил правительству увеличить минимальный размер пособия по безработице.
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В Ираке разбился военно-транспортный самолет С-130 ВВС США
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Для пострадавших ИП уменьшены страховые взносы на ОПС
Для предпринимателей, которые вошли в перечень пострадавших отраслей от пандемии коронавирусной инфекции, уменьшили размер фиксированных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.
Бухгалтерия.ру вчера в 10:39
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В Госдуме разработали законопроект о почасовой оплате труда
Депутаты Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов, Игорь Лебедев, Алексей Диденко, Андрей Свинцов и сенатор Сергей Леонов разработали законопроект о введении оплаты труда не ниже чем 150 руб. в час для работающих по срочным договорам и неполный день, сообщает «РИА Новости».
Коммерсантъ 07 июня в 21:41
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РИА Новости 07 июня в 09:15
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Послабления ограничений из-за коронавируса на Алтае могут отменить
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в ходе аппаратного совещания в правительстве заявил, что возможен возврат к мерам ужесточения в связи с коронавирусом.
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Генерал оценил сообщения о гипотетическом «ударе США по Сибири»
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Песков объяснил отсутствие «обнуленных сроков» на сайте
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, почему на сайте с подробной информацией об изменениях в Конституцию РФ отсутствовало упоминание об обнулении сроков правления Владимира Путина.
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Еще около 1 млн человек выйдут на работу в Москве на этой неделе
Около 1 млн человек вернутся на работу со вторника после снятия режима самоизоляции в Москве, возобновит свою деятельность часть предприятий, сообщил ТАСС заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
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В Саратовской области с 11 июня отменяется пропускной режим
До 21 июня, помимо масочного режима, сохраняется режим самоизоляции для граждан группы риска, под запретом остается работа ресторанов, кафе, физкультурных и культурных учреждений, а также массовые мероприятия.
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Sony перенесла презентацию игр для PlayStation 5 на 11 июня
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Рогозин рассказал о насмешках со стороны США после запуска Crew Dragon
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Экс-главу приморского Партизанска осудили за махинации с землей
По данным ведомства, с 2009 по 2015 годы, будучи главой Партизанского муниципального района, фигурант из личной заинтересованности незаконно распорядился 69 земельными участками в границах территории, находящейся в бессрочном пользовании ИК-22 ГУФСИН России по Приморскому краю.
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Суд завершил процедуру банкротства экс-депутата Митрофанова
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