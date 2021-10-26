Nihon keizai: кофеин поможет улучшить зрительное внимание после бессонной ночи

Американскими учеными установлено, что употребление кофеина после бессонной ночи может способствовать улучшению зрительного внимания, но способность выполнять более сложные и трудные задачи от него не повышается.