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Индексы Dow Jones и S&P 500 бьют рекорды после выхода статистики по США

Промышленный индекс Dow Jones (DJIA) поднялся на 0,04%, до 35 756,88 пункта, а индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,18%, до 4 574,79 пункта.
ПРАЙМ
64% компонентов S&P 500 дорожали и 36% дешевели.
Finam.Ru
Kimberly-Clark (KMB: -2,2%) отчиталась за третий квартал скорректированной прибылью ниже прогнозов аналитиков.
SIA.ru
После ралли в понедельник акции производителя электромобиля Tesla подешевели на 0,63%.
ПРАЙМ

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