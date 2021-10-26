Комитет Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры во вторник рекомендовал палате принять в первом чтении внесенный депутатами от фракции "Единая Россия" и сенаторами-единороссами законопроект об отмене обязательного техосмотра для автовладельцев.
Американскими учеными установлено, что употребление кофеина после бессонной ночи может способствовать улучшению зрительного внимания, но способность выполнять более сложные и трудные задачи от него не повышается.
Польское руководство не исключает, что может отказаться от выполнения европейских решений в области защиты климата, если Европейский союз заблокирует выделение для республики средств из Фонда восстановления после пандемии.