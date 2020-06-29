Экономика

News.ruNews.ruИндексы МосБиржи и РТС снизились на открытии торгов

Российский рынок акций 29 июня открылся небольшим падением биржевых индексов. Согласно данным торгов на 10:00 мск, индекс МосБиржи снизился на 0,4%, достигнув отметки в 2749,54 пункта. Индекс РТС потерял 0,5% — до 1241 пункта.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Российский фондовый рынок начал неделю в «красной зоне»

Росбалтвчера в 03:24

Рынок акций РФ завершил торги ростом индекса МосБиржи во главе с Аэрофлотом и Газпромом, упал Норникель

Финмаркетвчера в 12:30

Российский рынок акций остается под давлением, несмотря на улучшение внешнего фона

ПРАЙМвчера в 08:59

Индексы МосБиржи и РТС снизились на открытии торгов

News.ruвчера в 03:39

Фондовые торги в РФ завершились разнонаправленно

Банки.рувчера в 12:00

Российский рынок акций открылся снижением индексов на 0,2%

Интерфаксвчера в 03:24

Московская биржа открылась снижением

Взгляд.рувчера в 03:14
Показать все источники
Автоматически обработаны 7244 источника, обновлено в 02:15, Ашберн
Общество

Забайкальские военные заразились коронавирусом при подготовке к параду

Тайга.инфо вчера в 23:25
3
Политика

США ужесточили ограничения для экспорта в Россию

Власти Соединенных Штатов ввели в действие с 29 июня ужесточенные экспортные ограничения в отношении России.
ТАСС 01:16
240
Политика

Лидеры России и Белоруссии откроют мемориал под Ржевом

Вести.Ru вчера в 23:05
134
Политика

Евросоюз продлил экономические санкции против России на полгода

Европейский союз продлил действие секторальных экономических санкций в отношении России еще на шесть месяцев.
Газета.Ru вчера в 10:48
1K
Политика

Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2020 году

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе россиян на военные сборы в 2020 году.
РБК вчера в 09:10
3,8K
Игры

Crytek пообещала 1 июля показать трейлер Crysis Remastered

Премьера нового трейлера Crysis Remastered состоится на YouTube в среду, 1 июля, в 19:00 по московскому времени.
3DNews 01:37
1
Политика

Дуда набрал 43,5% в первом туре выборов президента Польши

Коммерсантъ 01:25
178
Общество

Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно

РИА Новости вчера в 12:25
383
Происшествия

Обвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова

Сторона обвинения попросила октябрьский районный суд Санкт-Петербурга исследовать переписку историка Олега Соколова и аспирантки Анастасии Ещенко на закрытом заседании.
Известия вчера в 15:44
284
Политика

В Раде назвали Зеленского возможным последним президентом Украины

Действующий президент Владимир Зеленский может стать последним главой государства, поскольку Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой.
BFM.ru 00:54
473
Общество

Почти половина россиян встретили пандемию без сбережений

У 45% россиян совсем или почти не оказалось сбережений к началу пандемии коронавируса, говорится в отчете аналитического центра НАФИ (есть у РБК) по итогам опроса в июне.
РБК вчера в 23:00
241
Космос

Ученые нашли неожиданный способ борьбы с глобальным потеплением

Вечерняя Москва 28 июня в 04:33
8
Политика

В США предложили выкупить С-400 у Турции

Документ позволяет Вашингтону купить у Анкары российские зенитные ракетные системы С-400.
BFM.ru вчера в 23:07
576
Шоу-бизнес

Виктор Коклюшкин заявил, что Брухунова не подходит Петросяну

По словам коллеги Петросяна, Брухунова не подходит именитому артисту.
iReactor вчера в 10:29
11
Общество

Американская компания назвала стоимость препарата против COVID-19

Американская биофармацевтическая компания Gilead установила в развитых странах цену на лекарство ремдесивир, которое испытывают как возможное лечение от COVID-19, в размере 390 долларов за ампулу, сообщается на сайте компании.
РИА Новости вчера в 08:13
19
Игры

NBA 2K20 и Rise of the Tomb Raider вошли в июльскую подборку PS Plus

Компания Sony представила подборку игр, которые будут доступны в июле для подписчиков сервиса PlayStation Plus.
CyberSport.ru вчера в 08:40
11
Происшествия

Жена подозреваемого в изнасиловании дочери в Татарстане оправдала мужа

РИА Новости вчера в 17:59
264
Общество

Глава ВОЗ заявил об ускорении распространения коронавируса в мире

Распространение пандемии коронавируса в мире ускоряется, несмотря на улучшение ситуации в некоторых государствах.
Известия вчера в 22:23
1,7K
Общество

Названо число выявленных штаммов коронавируса в России

С начала эпидемии в России было выявлено свыше 100 различных штаммов коронавируса.
Lenta.ru вчера в 20:26
180
Общество

В Тульской области сняли ряд ограничений из-за коронавируса

В понедельник, 29 июня, губернатор Тульской области Алексей Дюмин внёс изменения в Указ №41 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области».
7 новостей вчера в 09:05
11
Политика

NYT: разведсводка США о РФ и талибах касалась смерти трех военных

Газета The New York Times утверждает, что разведывательные службы США рассматривали версию о наличии связи между гибелью трех американских военных в Афганистане и приписываемой России готовности предоставлять денежные вознаграждения талибам.
ТАСС 00:01
Авто

В России с 1 июля вступят в силу три новых изменения для водителей

Стоит сразу отметить, что новый ГОСТ не затронет автомобили, ввезённые в нашу страну до 1 июля текущего года.
Тарантас Ньюс вчера в 23:40
988
Здоровье

Омичи в возрасте 46-65 лет чаще болеют коронавирусом

Основной возраст заболевших омичей – 46-65 лет, что составляет 40% всего населения.
Вечерний Омск. Неделя вчера в 23:27
15
Экономика

Площадь новых офисов в крупных городах в 2020 году сократится на 30%

По прогнозу компании, из-за пандемии коронавируса и общего экономического спада объем нового офисного предложения по итогам 2020 года в крупных региональных городах составит около 46,2 тыс. кв. м. Это на 31% меньше, чем было построено в 2019 году.
Коммерсантъ 00:40
Общество

Глава Минпросвещения РФ назвал дату начала учебного года

Известия вчера в 22:24
188
Наука

Обнаружена причина алмазных дождей на Уране и Нептуне

МедиаПоток 00:21
8
Кино

Ирина Вилкова: Мне сложно быть актрисой

Вслух.Ру вчера в 04:51
Общество

Некоторые тарифы на ЖКХ возрастут с июля

С 1 июля в России повысят тарифы ЖКХ. Об этом сообщает телеканал "360".
Газета.Ru вчера в 08:37
402
Футбол

Ярошик оценил шансы ЦСКА на победу в дерби со «Спартаком»

Бывший полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик отметил, что рассчитывает на равную игру в предстоящем дерби со "Спартаком".
ProstoProSport 01:17
Шоу-бизнес

Муж Полины Гагариной поделился редким фото с дочерью и пасынком

Известная певица Полина Гагарина в 2014 году стала женой фотографа Дмитрия Исхакова.
Летидор вчера в 05:30
5
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное