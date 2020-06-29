Экономика
News.ruИндексы МосБиржи и РТС снизились на открытии торгов
Российский рынок акций 29 июня открылся небольшим падением биржевых индексов. Согласно данным торгов на 10:00 мск, индекс МосБиржи снизился на 0,4%, достигнув отметки в 2749,54 пункта. Индекс РТС потерял 0,5% — до 1241 пункта.
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Происшествия
В Перми вынесли приговор учителю за сексуальное насилие над школьницей
Газета.Ru 10:23
Армия и оружие
США огорчены отказом Японии от размещения в стране систем ПРО
Токио говорит о затратах на размещение систем ПРО, мощности радаров Aegis Ashore, что может негативно сказаться на здоровье своих граждан.
Evo-rus.com вчера в 00:09
Здоровье
Заболеваемость пневмонией на Украине за месяц выросла вдвое
Заболеваемость пневмонией на Украине за месяц увеличилась в два раза, заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов.
RT на русском 06:22
Политика
Лукашенко: Белоруссия является единственным союзником России
В эфире телеканала "Беларусь 1" глава Белоруссии добавил, что зачастую говорит российскому коллеге Владимиру Путину, что понимает, почему тот не может потерять Минск в качестве экономического и политического союзника.
NewInform вчера в 18:59
Политика
Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2020 году
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе россиян на военные сборы в 2020 году.
РБК 09:10
Политика
Иран выдал ордер на арест Трампа и запросил помощь Интерпола
Власти Ирана выдали ордер на арест президента США Дональда Трампа и ещё более 30 лиц, которые, по мнению иранских властей, причастны к убийству командующего спецподразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани.
RT на русском 07:51
Политика
Twitch временно заблокировал аккаунт Трампа за «разжигание ненависти»
Видеостриминговый сервис Twitch, который принадлежит американскому магнату Джеффу Безосу, принял решение временно заблокировать аккаунт президента США Дональда Трампа из-за его комментариев c "разжиганием ненависти", сообщает Fox News.
Газета.Ru 15:00
Общество
Началось проведение первых тестовых полетов самолетов Boeing 737 MAX
Первый тестовый полет воздушного судна Boeing 737 MAX стартовал из аэропорта Сиэтла, сообщает агентство Reuters.
Народные новости 13:48
Общество
В Омске на «конституционных» лотерейных билетах нашли метки
В Омске на лотерейных билетах «Моего региона» были обнаружены пометки. Об этом сообщает портал «Коммерческие вести».
Вестник 13:35
Общество
Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей
В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости вчера в 18:20
Культура
Алексей Учитель уговорил Кристину Асмус на «обнаженные» съемки
По словам Учителя, Асмус дала свое согласие на съемки еще до выхода скандально нашумевшего фильма "Текст", в котором она снялась в очень откровенной сцене.
Piter.tv 01:11
Игры
Бюджетная версия новой Xbox Series X получит 7,5 Гбайт ОЗУ
Astera вчера в 04:39
Политика
США ужесточили ограничения для экспорта в Россию
Соединенные Штаты вновь ужесточили экспортные ограничения в отношении поставок товаров в Россию.
Известия 19:26
Происшествия
Обвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова
Российская газета 13:44
Политика
Сенатор предложил выкупить С-400 у Турции за счет бюджета Пентагона
Сенатор США Джон Тьюн предложил поправку в оборонный бюджет на 2020-2021 финансовый год, которая позволит США приобрести у Турции российские зенитные ракетные системы С-400.
РБК 19:44
Кино
Новые сезоны мультфильма «Смешарики» планируют запустить до 2025 года
Новые сезоны популярного мультсериала "Смешарики" могут появиться в России до 2025 года, философия бренда останется неизменной, несмотря на возможные отличия будущих эпизодов, рассказала в интервью РИА Новости продюсер анимационного проекта "Смешарики" Юлия Николаева.
РИА Новости 20:34
Общество
Названо число выявленных штаммов коронавируса в России
С начала эпидемии в России было выявлено свыше 100 различных штаммов коронавируса.
Lenta.ru 20:26
Футбол
Главный тренер «Сельты» оценил вклад Смолова в игру команды
Главный тренер «Сельты» Оскар Гарсия оценил вклад российского нападающего Фёдора Смолова в игру команды.
Чемпионат 21:03
Политика
ЕС продлил экономические санкции против России до 31 января
Совет Евросоюза продлил на полгода, до 31 января 2021 года, секторальные экономические санкции против России, введенные в связи с ситуацией на юго-востоке Украины, из-за невыполнения минских соглашений по Донбассу.
Коммерсантъ 11:00
Общество
Российские туроператоры отменяют зарубежные туры в июле
Крупные отечественные туроператоры объявили об отмене зарубежных туров в июле, соответствующую информацию компании размещают на своих сайтах, сообщает "Вестник Ассоциации туроператоров России".
Российская газета 27 июня в 13:06
Общество
Глава ВОЗ заявил об ускорении пандемии коронавируса
«Хотя многие страны добились определенного прогресса, глобальная пандемия на самом деле ускоряется», — добавил глава ВОЗ.
РБК 12:46
Культура
Сергей Шнуров стал генеральным продюсером канала RTVI
Российская газета 17:19
Политика
Путин после 1 июля
Если люди ждут, что система изменится в результате "умного голосования", "марша миллионов" или голосования против поправок, а потом раз за разом обнаруживают, что все по-прежнему, они начинают думать, будто Россия обречена.
Росбалт 03:45
Шоу-бизнес
Виктор Коклюшкин заявил, что Брухунова не подходит Петросяну
По словам коллеги Петросяна, Брухунова не подходит именитому артисту.
iReactor 10:29
Политика
Мадуро решил выслать из Венесуэлы представителя ЕС
Президент Венесуэлы Николас Мадуро принял решение выслать из страны представителя Евросоюза (ЕС).
Lenta.ru 19:30
Наука
В Австралии нашли останки древнего гигантского вомбата
Останки были обнаружены еще в 1973 году на небольшом пересохшем озере Пинпа, но их до сих пор не описали.
Дилетант 05:42