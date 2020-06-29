Экономика
News.ruИндексы МосБиржи и РТС снизились на открытии торгов
Российский рынок акций 29 июня открылся небольшим падением биржевых индексов. Согласно данным торгов на 10:00 мск, индекс МосБиржи снизился на 0,4%, достигнув отметки в 2749,54 пункта. Индекс РТС потерял 0,5% — до 1241 пункта.
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Политика
Действующий президент Польши прошел во второй тур выборов
Деловое.ТВ 02:36
Общество
Минпросвещения намерено начать внедрение цифровой образовательной среды в 14 регионах
Минпросвещения подготовило проект постановления, в рамках которого предлагает начать создание и внедрение цифровой образовательной среды (ЦОС) для учебных заведений в 14 регионах РФ с 1 сентября 2020 года.
ТАСС 26 июня в 14:55
Происшествия
Суд не смог решить, оглашать ли переписку историка Соколова с Ещенко
Суд отложил заседание по делу историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, для принятия решения об оглашении личной переписки влюбленных, передает корреспондент РИА Новости из Октябрьского районного суда.
РИА Новости 10:35
Политика
Иран выдал ордер на арест Трампа и запросил помощь Интерпола
Власти Ирана выдали ордер на арест президента США Дональда Трампа и ещё более 30 лиц, которые, по мнению иранских властей, причастны к убийству командующего спецподразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани.
RT на русском 07:51
Авто
Hyundai оснастит новый Hyundai Tucson планшетом в стиле Volvo и Tesla
Судя по снимку, у кросса будет версия не только с горизонтальным дисплеем информационно-развлекательного комплекса, но и модификация с внушительным вертикальным сенсорным экраном, оформленным в духе Volvo и Tesla.
Новые автомобили 08:04
Здоровье
У США почти нет времени для противодействия Covid-19, заявил глава Минздрава
У США осталось не так много времени, чтобы поставить под контроль распространение коронавирусной инфекции в стране, заявил министр здравоохранения Алекс Азар.
Новый День 03:46
Музыка
Новый клип группы Blackpink побил рекорд BTS по просмотрам на YouTube
Сеул, 29 июня 2020, 13:23 — REGNUM Рекорд видеосервиса YouTube по количеству просмотров и скорости набора просмотров установил клип на трек «How you like that» южнокорейской группы Blackpink.
REGNUM 06:23
Общество
Мишустин: с 1 апреля безработица в России выросла более чем в 3,5 раза
"С 1 апреля число людей, которые были официально зарегистрированы в органах службы занятости как безработные, выросло более, чем в 3,5 раза", - сказал председатель правительства в понедельник на совещании о ситуации на рынке труда.
ТАСС 09:34
Общество
Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей
В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости вчера в 18:20
Политика
Совет ЕС продлил экономические санкции против России
«Сегодня Совет принял решение продлить санкции в отношении конкретных секторов экономики Российской Федерации еще на шесть месяцев, до 31 января 2021 года», ― сообщается на официальном сайте Совета ЕС.
Известия 10:41
Экономика
Греф спрогнозировал укрепление рубля к доллару до конца года
Председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС предположил, что к концу 2020 г. российский рубль может укрепиться до уровня 60–62 руб. за один доллар.
Ведомости 03:07
Происшествия
Мосгаз опроверг версию взрыва газа в доме на улице Проходчиков
Газовое оборудование не могло стать причиной взрыва и пожара в доме на северо-востоке столицы, сообщает пресс-служба АО "Мосгаз".
Москва 24 10:11
Политика
Путин и Лукашенко откроют Ржевский мемориал Советскому солдату
Российская газета 08:36
Технологии
В «Яндекс.Дзене» появятся галереи и истории
Платформа «Яндекс.Дзен» начала тестировать короткие форматы для блогеров — истории и галереи.
Adindex.ru 08:36
Футбол
Памятник Фёдору Черенкову открыт на Троекуровском кладбище в Москве
В Москве на Троекуровском кладбище состоялась церемония открытия памятника прославленному советскому футболисту «Спартака» Фёдору Черенкову.
RT на русском вчера в 07:39
Общество
Волочкову оштрафовали за поездку в Дивеево и нарушение карантина
Танцовщице Анастасии Волочковой выписали штраф за то, что она посетила монастырь в закрытом на карантин поселке Дивеево (Нижегородская область).
Вести.Ru 07:51
Политика
Глава УПЦ требует от Константинопольского патриарха новый томос
Подписание томоса со стороны Константинополя произошло с нарушением всех фундаментальных канонических церковных правил, заявила каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата.
Вести.Ru 08:03
Политика
Трамп назвал виновника исключения России из саммита G8
Президент США Дональд Трамп через свой аккаунт в Twitter заявил, что причиной исключения Россия из «Большой восьмерки» стали ее победы на внешнеполитической арене.
Военное дело вчера в 23:40
Финансы
Эксперт оценил ситуацию на валютном рынке
Руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган оценил ситуацию на валютном рынке.
RT на русском 08:53
Общество
Граждане РФ могут получить обещанные выплаты 1 июля
В ходе совещания ПФР обсуждались выплаты по 10 тысяч рублей на каждого ребенка 16 лет.
Финансовая газета вчера в 06:30
Происшествия
Давшую показания на Серебренникова попросили освободить от наказания
Прокуратура попросила суд освободить от наказания бывшего бухгалтера «Седьмой студии» Нину Масляеву, показания которой легли в основу приговора по делу режиссера Кирилла Серебренникова, сообщила РБК пресс-секретарь Мещанского суда Юлия Котомина.
РБК 07:35
Финансы
Курс доллара превысил отметку в 70 рублей впервые с 15 июня
Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже превысил отметку в 70 рублей впервые с 15 июня.
Компания 05:37
Политика
Лукашенко: Белоруссия является единственным союзником России
В эфире телеканала "Беларусь 1" глава Белоруссии добавил, что зачастую говорит российскому коллеге Владимиру Путину, что понимает, почему тот не может потерять Минск в качестве экономического и политического союзника.
NewInform вчера в 18:59
Происшествия
На Талнахской фабрике прекращен слив оборотной воды
Угрозы утечки отходов с Талнахской обогатительной фабрики нет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Норникеля", которому принадлежит предприятие.
Российская газета вчера в 06:22
Происшествия
Сестрам Хачатурян добавили три тома
Коммерсантъ вчера в 18:04
Общество
Всероссийская перепись населения пройдет в апреле 2021 года
Изначально планировалось, что Всероссийская перепись населения должна была пройти в октябре 2020 года, но из-за пандемии COVID-19 Росстат предложил правительству РФ перенести ее на 2021 год.
Вести.Ru 10:04
Происшествия
Один человек пострадал при пожаре в драмтеатре города Владимир
По предварительным данным, пожар возник при проведении электротехнических работ. Сам театр был основан еще в 1848 году.
Эхо Москвы 10:32
Политика
Президент Казахстана поручил продумать возврат к жесткому карантину
«С целью принятия экстренных мер по стабилизации текущей эпидемиологической ситуации поручаю Госкомиссии в двухдневный срок проработать и внести мне предложение по вопросу введения жесткого карантина по аналогии с тем, который действовал в марте—мае текущего года», — заявил президент.
РБК 09:17