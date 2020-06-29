Экономика
News.ruИндексы МосБиржи и РТС снизились на открытии торгов
Российский рынок акций 29 июня открылся небольшим падением биржевых индексов. Согласно данным торгов на 10:00 мск, индекс МосБиржи снизился на 0,4%, достигнув отметки в 2749,54 пункта. Индекс РТС потерял 0,5% — до 1241 пункта.
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Автоматически обработаны 7244 источника, обновлено в 08:20, Ашберн
Политика
Трамп высказался о причине исключения России из G8
По мнению президента США Дональда Трампа, американская сторона настояла на исключении России из G8 из-за того, что Москва переиграла во внешней политике экс-президента США Барака Обаму.
RT на русском вчера в 22:12
Происшествия
Число пострадавших при взрыве в Москве увеличилось до четырех
Четыре человека пострадали в Москве при взрыве в жилом доме, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Газета.Ru 07:07
Энергетика
Shell из-за кризиса сократила расходы на бурение в российских СП
Англо-голландский нефтегазовый концерн Shell сократил глобальные капзатраты в 2020 году из-за кризиса на 20%, оптимизация расходов коснулась и деятельности в России.
ТАСС 06:50
Общество
Минпросвещения намерено начать внедрение цифровой образовательной среды в 14 регионах
Минпросвещения подготовило проект постановления, в рамках которого предлагает начать создание и внедрение цифровой образовательной среды (ЦОС) для учебных заведений в 14 регионах РФ с 1 сентября 2020 года.
ТАСС 26 июня в 14:55
Шоу-бизнес
Жена хоккеиста Овечкина показала фото подросшего сына
На одном из опубликованных снимков Шубская и Овечкин с малышом запечатлены все вместе, на втором – Настасья позирует с сыном без мужа.
RuNews24.ru вчера в 10:01
Общество
Минтруд: пенсии получают более 40 млн россиян
Заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина заявила о том, что получателями пенсий в стране оказались 42 миллиона человек.
Live24 07:12
Футбол
Виктор Гончаренко продолжит тренировать ЦСКА
Vprognoze.ru 03:25
Общество
В Свердловской области прошла пробная сдача ЕГЭ без выпускников
Сегодня, 29 июня, в Свердловской области состоялся пробный экзамен в рамках основного периода сдачи ЕГЭ.
Уральский меридиан 02:41
Кино
Марго Робби заменит Джонни Деппа в спин-оффе «Пиратов Карибского моря»
Киноафиша России 03:50
Общество
Виновный в смертельном ДТП Ефремов сделал политическое заявление
Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов признался, что не имеет отношения к оппозиции. Об этом рассказал его адвокат Эльман Пашаев.
Политическая Экспертиза вчера в 03:50
Политика
Действующий президент Польши прошел во второй тур выборов
Деловое.ТВ 02:36
Культура
8-летняя дочь Бейонсе выиграла свою первую премию BET Award
В этом году почетной награды впервые удостоилась 8-летняя Блу Айви, которая помогла своей знаменитой маме записать саундтрек к ремейку «Короля Льва» - песню Brown Skin Girl.
ОК! 05:29
Армия и оружие
США так надеялись на «русский след» в Ливии, что упустили египетский
Через несколько дней глава ливийского парламента, заседающего на востоке страны (контролируемом как раз ЛНА), заявил, что соответствующее обращение к египетским властям может последовать, если войска Правительства национального согласия (ПНС) захватят город Сирт и провинцию Джуфра, а затем двинутся дальше на восток.
РИА Новости 01:00
Экономика
Национальный банк Бахрейна выдал кредит McLaren
В понедельник финансовая организация выпустила короткое заявление, подтвердив выделение кредита McLaren: «Национальный банк Бахрейна подтверждает подписание всех необходимых документов для предоставления финансирования на сумму в 150 млн. фунтов стерлингов».
F1news.ru 07:44
Происшествия
Суд вернул в прокуратуру дело о краже имущества Чубайса
Одинцовский городской суд Подмосковья вернул в прокуратуру дело о краже имущества гендиректора "Роснано" Анатолия Чубайса на 70 млн рублей.
Газета.Ru вчера в 08:48
Космос
NASA объявило конкурс на создание лунного туалета
К участию в конкурсе допускаются жители любого государства. При этом возраст граждан не имеет значения. Главный приз – 20 000 долларов.
Evo-rus.com 26 июня в 08:22
Футбол
Новым техническим спонсором ЦСКА стал испанский производитель Joma
Испанская фирма Joma официально стала техническим спонсором ЦСКА, сменившая Umbro.
Metaratings 06:37
Общество
Авианосец «Адмирал Кузнецов» перестанет дымить после модернизации
Единственный авианосец, который состоит на вооружении ВМФ России, крейсер «Адмирал Кузнецов», в будущем после проведения ремонтных работ и модернизации, наконец, перестанет дымить.
Актуальные Новости 06:30
Общество
ЦИК пригрозил уголовным делом проголосовавшей в Израиле россиянке
Россиянке, которой удалось три раза проголосовать по поправкам в Конституцию, по возвращении в Россию предстоят «длительные контакты со Следственным комитетом», после них последуют судебные решения, передает «Интерфакс» слова заместителя председателя Центризбиркома (ЦИК) Николая Булаева.
Ведомости 06:34
Политика
ВЦИОМ: около 76% россиян поддержали поправки за четыре дня голосования
Около 76 процентов россиян поддержали поправки в Конституцию за четыре дня голосования, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
РИА Новости 02:45
Технологии
Соцсеть TikTok подозревают в слежке за пользователями
Один из пользователей Reddit, являющийся инженером-программистом, рассказал о том, что популярное среди молодежи приложение TikTok собирает большое количество данных о пользователях, которые не нужны социальной сети для функционирования.
Газета.Ru 05:51
Шоу-бизнес
Бузова устроила в бане фотосессию в стиле Волочковой
Певица Ольга Бузова устроила фотосессию в банном комплексе в стиле балерины Анастасии Волочковой.
ФАН вчера в 16:11
Здоровье
Заболеваемость пневмонией на Украине за месяц выросла вдвое
Заболеваемость пневмонией на Украине за месяц увеличилась в два раза, заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов.
RT на русском 06:22
Авто
Названы 5 «неубитых» премиальных кроссоверов не дороже 500 тыс. рублей
Новые автомобили 05:51
Экономика
Минфин РФ планирует урезать финансирование нацпроектов
Как пояснили изданию в пресс-службе Минфина, основным фактором, который обусловил уменьшение финансирования данного нацпроекта, стало уточнение прогнозируемого количества обращений граждан за материнским капиталом.
REGNUM 02:10
Общество
В «Роскосмосе» назвали стоимость ракеты «Ангара»
Ранее "Коммерсантъ" со ссылкой на финансовый отчет Центра Хруничева за 2019 год пришел к выводу, что производство одной ракеты-носителя "Ангара-А5" стоит 7 млрд руб. Это в три раза дороже, чем производство "Протон-М".
РБК 06:09
Финансы
Курс доллара превысил отметку в 70 рублей впервые с середины июня
В ходе торгов на Московской бирже курс американской валюты превысил 70 рублей впервые с середины июня 2020 года.
BFM.ru 05:14