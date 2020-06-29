Экономика

News.ruNews.ruИндексы МосБиржи и РТС снизились на открытии торгов

Российский рынок акций 29 июня открылся небольшим падением биржевых индексов. Согласно данным торгов на 10:00 мск, индекс МосБиржи снизился на 0,4%, достигнув отметки в 2749,54 пункта. Индекс РТС потерял 0,5% — до 1241 пункта.
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с чего всё началось

Российский рынок акций открылся снижением индексов на 0,2%

Подешевели рублевые акции "Норникеля" (-1,4%), "РусАла" (-0,7%), "НОВАТЭКа" (-0,6%), "Яндекса" (-0,5%), "Газпром нефти" (-0,5%), "РусГидро" (-0,5%), Сбербанка (-0,4%), "Магнитогорского металлургического комбината" (-0,4%), "Интер РАО" (-0,3%), "АЛРОСА" (-0,3%).
Интерфакс03:24

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Рынок акций РФ завершил торги ростом индекса МосБиржи во главе с Аэрофлотом и Газпромом, упал Норникель

Финмаркет12:30

Московская биржа открылась снижением

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Российский рынок акций открылся небольшим падением биржевых индексов

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Российский рынок акций остается под давлением, несмотря на улучшение внешнего фона

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Российский рынок открыл неделю небольшим снижением индексов

Finam.Ru03:14
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Автоматически обработаны 7244 источника, обновлено в 12:54, Ашберн
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Экс-солистка группы «Демо» Саша Зверева стала мамой в четвертый раз

MedikForum.ru 11:36
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Происшествия

Полицейских в РФ обязали сообщать родным о госпитализации задержанных

Изменения внесены в Положение об условиях содержания, нормах питания и порядке медицинского обслуживания задержанных лиц в территориальных органах МВД РФ, документ был принят 23 июня.
Известия 05:43
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Финансы

В России банки снизили лимит овердрафта по дебетовым картам

По статистике "Эквифакса", на 1 июня нынешнего года в РФ обращалось 903 тыс. карт с овердрафтом, а совокупный лимит по ним был на уровне 13,2 млрд руб. Напомним, на фоне пандемии доля проблемных микрозаймов в России превысила в апреле 40%.
Коммерсантъ вчера в 22:13
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Киберспорт

Геймплей ремастера Crysis покажут через 48 часов — тогда же могут назвать дату выхода

Crytek через 48 часов, 1 июля в 19:00 МСК, покажет геймплейный трейлер ремастера Crysis.
Игромания.ру 12:09
Политика

Матвиенко предложила в будущем проводить голосования по несколько дней

Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что голосование по поправкам в Конституцию проходит настолько хорошо, что можно рассмотреть вопрос проведения и в будущем голосований по несколько дней.
РЕН ТВ 11:25
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Общество

Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно

РИА Новости 12:25
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Киберспорт

Ubisoft может сегодня представить новую королевскую битву

Уже сегодня, 29 июня, компания Ubisoft может представить Hyper Scape — новую королевскую битву, сообщает инсайдер Род Бредслоу.
Чемпионат 11:48
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Политика

Путин подписал указ о призыве на военные сборы

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы.
Lenta.ru 08:52
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Технологии

МТС оснастили «чувством юмора» голосового помощника Марвина для смартфонов и умных колонок

ПАО «МТС» выпустило голосового помощника по имени Марвин, им оснастили смартфоны на iOS и Android, а также портативные умные колонки МТС.
Агентство Москва 11:25
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Общество

В ВОЗ заявили об ускорении распространения коронавируса

Распространение пандемии COVID-19 ускоряется, несмотря на улучшение ситуации в ряде государств, заявил в ходе брифинга генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
Российская газета 12:22
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Общество

Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей

В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости вчера в 18:20
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Транспорт

Открылся участок ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе

Церемония открытия движения транспорта по новому 23-километровому участку от Можайского до Новорижского шоссе на пятом пусковом комплексе Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) прошла в понедельник, 29 июня.
Известия 12:06
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Общество

Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина

Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости 07:35
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Политика

Действующий президент Польши прошел во второй тур выборов

Интерфакс 01:14
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Происшествия

Суд не смог решить, оглашать ли переписку историка Соколова с Ещенко

Суд отложил заседание по делу историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, для принятия решения об оглашении личной переписки влюбленных, передает корреспондент РИА Новости из Октябрьского районного суда.
РИА Новости 10:35
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Авто

Названы 5 «неубитых» премиальных кроссоверов не дороже 500 тыс. рублей

ToDay News Ufa 08:13
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Общество

В Свердловской области продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил режим самоизоляции для людей старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания, сообщает в понедельник оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
РИА Новости 06:13
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Общество

Епархия изучит данные о насилии над детьми в монастыре на Урале

Московский Комсомолец 11:37
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Общество

Греф ответил на обвинения Михалкова в «Бесогоне»

Слова с критикой демократии и власти большинства, которые режиссер Никита Михалков цитировал в своей программе «Бесогон», — это вырванная из контекста фраза, заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС.
РБК 05:02
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Гаджеты

Apple начнет продавать iPhone без наушников и зарядки

Смартфоны серии iPhone 12 выйдут без наушников и зарядного устройства в комплекте.
Lenta.ru 12:28
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Авто

Российский UAZ Hunter протестировали в Японии

Жители страны Всходящего солнца ценят простоту, ремонтопригодность и неприхотливость российских автомобилей.
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Политика

ВЦИОМ: около 76% россиян поддержали поправки за четыре дня голосования

Около 76 процентов россиян поддержали поправки в Конституцию за четыре дня голосования, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
РИА Новости 02:45
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Политика

Назван список стран, которые сменят США на позиции мирового лидера

Эксперт назвал страны, которые потенциально могут заменить США на международной арене в случае, если эта страна окончательно утратит свое влияние.
Что происходит 12:45
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Политика

МВД Белоруссии начало проверку еще одного соперника Лукашенко

Белорусское МВД заявило о начале проверки в отношении Валерия Цепкало, который участвует в выборах президента и является соперником Александра Лукашенко.
РБК 09:54
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Шоу-бизнес

Алла Пугачева впервые за много лет сменила прическу

Певица Алла Пугачева предпочитает появляться на публике с распущенными волосами, однако впервые за много лет она решилась на эксперимент и сменила прическу.
Мосмонитор 06:56
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Спорт

Исинбаева и легкоатлеты России написали в МОК открытое письмо

CT news 10:39
Шоу-бизнес

Актер Сергей Бурунов стал жертвой мошенников

Актер Сергей Бурунов стал жертвой мошенников. По данным РЕН ТВ, артист решил приобрести в Сети компьютер.
РЕН ТВ 12:19
Культура

Асмус снова снимется в откровенной сцене в новом фильме

Актриса Кристина Асмус снова снимется в откровенной сцене в фильме "Китобой", рассказал о фильме своего ученика Филиппа Юрьева режиссер Алексей Учитель, пишет сайт kp.ru.
Газета.Ru 07:41
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Политика

ЕС продлил экономические санкции против России до 31 января

Совет Евросоюза продлил на полгода, до 31 января 2021 года, секторальные экономические санкции против России, введенные в связи с ситуацией на юго-востоке Украины, из-за невыполнения минских соглашений по Донбассу.
Коммерсантъ 11:00
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Общество

Конструктор двигателя ракеты Юрия Гагарина умер в США

Национальная служба новостей 05:47
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