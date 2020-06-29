Экономика

News.ruNews.ruИндексы МосБиржи и РТС снизились на открытии торгов

Российский рынок акций 29 июня открылся небольшим падением биржевых индексов. Согласно данным торгов на 10:00 мск, индекс МосБиржи снизился на 0,4%, достигнув отметки в 2749,54 пункта. Индекс РТС потерял 0,5% — до 1241 пункта.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Московская биржа открылась снижением

Взгляд.ру03:14

Фондовые торги в РФ завершились разнонаправленно

Банки.ру12:00

Рынок акций РФ завершил торги ростом индекса МосБиржи во главе с Аэрофлотом и Газпромом, упал Норникель

Финмаркет12:30

Индексы МосБиржи и РТС снизились на открытии торгов

News.ru03:39

Российский фондовый рынок начал неделю в «красной зоне»

Росбалт03:24

Российский рынок акций открылся снижением индексов на 0,2%

Интерфакс03:24

Итоги понедельника, 29 июня: Нефть и COVID-19 продолжат решать судьбу фондовых рынков

Finam.Ru13:36
Показать все источники
Автоматически обработаны 7244 источника, обновлено в 14:29, Ашберн
Общество

Президент Казахстана поручил продумать возврат к жесткому карантину

«С целью принятия экстренных мер по стабилизации текущей эпидемиологической ситуации поручаю Госкомиссии в двухдневный срок проработать и внести мне предложение по вопросу введения жесткого карантина по аналогии с тем, который действовал в марте—мае текущего года», — заявил президент.
РБК 09:17
294
Происшествия

Обвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова

Российская газета 13:44
99
Шоу-бизнес

Максим Фадеев похудел на 100 килограммов по своей методике

Максим Фадеев, продюсер и композитор, опубликовал фотографию в своем Instagram-аккаунте.
CT news 06:20
163
Общество

В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса в мире ускоряется

Ранее Тедрос Адханом Гебрейесус заявлял, что мир вступил в новую и опасную фазу пандемии.
РИА Новости 11:58
581
Общество

Граждане РФ могут получить обещанные выплаты 1 июля

В ходе совещания ПФР обсуждались выплаты по 10 тысяч рублей на каждого ребенка 16 лет.
Финансовая газета вчера в 06:30
85
Происшествия

При пожаре на северо-востоке Москвы пострадали семь человек

На северо-востоке Москвы на улице Проходчиков в жилом доме прогремел взрыв, после которого разгорелся сильный пожар.
Газета.Ru 09:40
578
Общество

Площадь разлива нефти на Химкинском водохранилище увеличилась

Площадь разлива нефти на Химкинском водохранилище в Подмосковье увеличилась почти до 23 тысяч квадратных метров, сообщили в Федеральном агентстве водных ресурсов.
РИА Новости 12:19
4
Политика

В США осудили выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии

Постпред США при ООН Келли Крафт осудила решение России выйти из механизма деконфликтинга ООН в Сирии, передает ТАСС.
Газета.Ru 14:02
67
Общество

Минтруд: пенсии получают более 40 млн россиян

Заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина заявила о том, что получателями пенсий в стране оказались 42 миллиона человек.
Live24 07:12
31
Общество

Котяков назвал долю потерявших работу во время пандемии

"Сорок семь процентов зарегистрированных безработных не работали длительное время или не работали по найму никогда, 33% – это те, кто потеряли работу до пандемии, и 25% потеряли работу в период пандемии", - заявил министр, слова которого приводятся на сайте кабинета министров.
РИА Новости 13:16
1
Политика

Эксперт спрогнозировал, что обсудят Путин и Лукашенко на переговорах

Газета.Ru 11:19
100
Общество

Уволенный начальник курской ГИБДД восстановлен на службе

Kursk.com 09:03
10
Общество

Греф назвал «провокацией» высказывания Михалкова в «Бесогоне»

Глава Сбербанка Герман Греф назвал "провокацией и манипуляцией" слова режиссера Никиты Михалкова в выпуске передачи "Бесогон".
Инфорос 07:21
189
Общество

Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно

РИА Новости 12:25
74
Общество

Минпросвещения намерено начать внедрение цифровой образовательной среды в 14 регионах

Минпросвещения подготовило проект постановления, в рамках которого предлагает начать создание и внедрение цифровой образовательной среды (ЦОС) для учебных заведений в 14 регионах РФ с 1 сентября 2020 года.
ТАСС 26 июня в 14:55
510
Футбол

Сборная России прокомментировала гол Смолова в матче с «Барселоной»

По ходу встречи Смолов сравнял счет, россиянин тем самым забил свой второй гол в «Примере», первый мяч Федора в свои ворота принял мадридский «Реал».
ODDS.ru вчера в 02:49
Музыка

Новый клип группы Blackpink побил рекорд BTS по просмотрам на YouTube

Сеул, 29 июня 2020, 13:23 — REGNUM Рекорд видеосервиса YouTube по количеству просмотров и скорости набора просмотров установил клип на трек «How you like that» южнокорейской группы Blackpink.
REGNUM 06:23
21
Политика

Действующий президент Польши прошел во второй тур выборов

Интерфакс 01:14
169
Политика

В США захотели разобраться в «сговоре» России с талибами

В Конгрессе США могут провести срочный брифинг, чтобы обсудить потенциальные меры против России в связи с сообщениями о тайном сотрудничестве Москвы с террористическим движением «Талибан» (запрещено в России).
Lenta.ru 14:09
Политика

Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы

Президент России Владимир Путин в понедельник, 29 июня, подписал указ, согласно которому граждане, прибывающие в запасе, призываются на военные сборы.
Известия 12:21
2,7K
Политика

Прокурор по делу MH17 представил доказательства запуска «Бука»

Отмечается, что после произведенного запуска ракеты ополченцы Донбасса посчитали, что сбили военный самолет Украины.
Evo-rus.com 07:04
772
Политика

Глава Крыма отказался просить у Зеленского возобновить подачу воды

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что власти не будут просить президента Украины Владимира Зеленского возобновить подачу воды на полуостров.
РБК вчера в 08:51
463
Политика

Бывший премьер Франции приговорен к пяти годам тюрьмы

Третий обвиняемый по делу - Марк Жуло, который занимал депутатское место Фийона в Национальном собрании, пока Фийон находился на посту премьера, получил два года условно и штраф в размере 20000 евро.
SakhaNews 11:58
15
Общество

Российские туроператоры начали отменять туры за рубеж в июле

Организаторы поездок не рассчитывают на возобновление международного туризма. Российские туроператоры отменили июльские туры за границу.
Piter.tv 27 июня в 12:20
1,3K
Происшествия

Жителя Чечни приговорили к 18 годам колонии за убийство военных

Газета.Ru 12:25
39
Общество

В горах Сочи полностью исчезло озеро Малое

В 2020 году озеро Малое полностью обмелело. Предшествовало этому событию постепенное понижение уровня воды.
Кубань 24 06:51
2
Культура

Актер Саша Барон Коэн разыграл на митинге сторонников Трампа

Известия 01:01
1
Космос

На орбиту могут вывести шесть спутников «Гонец-М» до конца года

Коммерсантъ вчера в 22:38
1
Гаджеты

Apple отправила разработчикам первые ПК с собственными процессорами

Еще неделю назад в рамках презентации «WWDC 2020», «яблочная» компания объявила о сенсационном переходе своих ноутбуков с процессоров Intel на CPU собственной разработки.
ГЛАС.RU 10:06
Шоу-бизнес

Алла Пугачева впервые за много лет сменила прическу

Певица Алла Пугачева предпочитает появляться на публике с распущенными волосами, однако впервые за много лет она решилась на эксперимент и сменила прическу.
Мосмонитор 06:56
58
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное