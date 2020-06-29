Экономика

News.ruNews.ruИндексы МосБиржи и РТС снизились на открытии торгов

Российский рынок акций 29 июня открылся небольшим падением биржевых индексов. Согласно данным торгов на 10:00 мск, индекс МосБиржи снизился на 0,4%, достигнув отметки в 2749,54 пункта. Индекс РТС потерял 0,5% — до 1241 пункта.
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Рынок акций РФ утром откатился ниже 2750п по индексу МосБиржи на внешнем негативе

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