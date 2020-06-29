Коронавирус
News.ruИндексы МосБиржи и РТС снизились на открытии торгов
Российский рынок акций 29 июня открылся небольшим падением биржевых индексов. Согласно данным торгов на 10:00 мск, индекс МосБиржи снизился на 0,4%, достигнув отметки в 2749,54 пункта. Индекс РТС потерял 0,5% — до 1241 пункта.
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Общество
Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября
Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 03:08
Политика
Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2020 году
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе россиян на военные сборы в 2020 году.
РБК вчера в 09:10
Футбол
Лионель Месси покинул тройку претендентов на «Золотой мяч»
Третье место занимает Кевин Де Брёйне из «Манчестер Сити», который вытеснил из тройки лидеров самого Лионеля Месси, который опустился на четвертую позицию.
ГЛАС.RU вчера в 23:53
Происшествия
ФСБ задержала готовившего теракт во Владикавказе сторонника ИГ
Во Владикавказе ФСБ задержала сторонника запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ).
Lenta.ru 02:46
Политика
США ужесточили ограничения для экспорта в Россию
Власти Соединенных Штатов ввели в действие с 29 июня ужесточенные экспортные ограничения в отношении России.
ТАСС 01:16
Общество
Некоторые тарифы на ЖКХ возрастут с июля
С 1 июля в России повысят тарифы ЖКХ. Об этом сообщает телеканал "360".
Газета.Ru вчера в 08:37
Здоровье
Карантин в Павлове и Кулебаках снят с 30 июня
Карантин, введенный в связи с распространением коронавирусной инфекции в Кулебаках и Павлове, снят с 30 июня.
В Городе N 02:38
Происшествия
На руднике «Алросы» в Якутии произошел пожар
Ведомости 02:45
Политика
В Раде назвали Зеленского возможным последним президентом Украины
Действующий президент Владимир Зеленский может стать последним главой государства, поскольку Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой.
BFM.ru 00:54
Экономика
Мишустин сообщил о расширении льготной ипотеки для россиян
Президент России Владимир Путин 23 июня выступил с предложением распространить льготную ипотеку в 6,5% годовых на покупку квартир стоимостью до 6 млн рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге — до 12 млн.
Известия вчера в 05:30
Происшествия
В Перми вынесли приговор учителю за сексуальное насилие над школьницей
Газета.Ru вчера в 10:23
Космос
Астроном рассказала о параде планет в июле
Парад планет образуется постепенно из-за медленного движения планет, поэтому наблюдать явление можно будет около двух недель, отметила Рублева.
Газета.Ru 01:28
Общество
Названо число выявленных штаммов коронавируса в России
С начала эпидемии в России было выявлено свыше 100 различных штаммов коронавируса.
Lenta.ru вчера в 20:26
Авто
Россияне стали активнее покупать машины
Продажи автомобилей на российском рынке выросли до предкарантинного уровня.
Деловое.ТВ 02:29
Транспорт
На Крымском мосту запускают движение грузовых поездов
Симферополь, 30 июня 2020, 01:05 — REGNUM Два первых грузовых поезда проследуют из Краснодарского края в Крым 30 июня, после торжественной церемонии открытия железнодорожной части Крымского моста, сообщили в информационном центре «Крымский мост».
REGNUM вчера в 18:05
Культура
Шнуров назначен генеральным продюсером RTVI
Газета.Ru 02:53
Политика
Стало известно об унижении Меркель и Мэй Трампом
Помимо лидеров Германии и Великобритании, агрессивным нападкам со стороны Трампа подвергались президент Франции Эммануэль Макрон, канадский и австралийский премьер-министры Джастин Трюдо и Скотт Моррисон.
Lenta.ru вчера в 21:52
Наука
Потенциально опасный свиной грипп выявлен в Китае
Новый тип свиного гриппа выявили ученые из Китая.
Соловей.Инфо 02:33
Общество
В России из-за коронавируса были сокращены 680 тысяч работников
Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что за период карантина на российских предприятиях были сокращены около 680 тыс. человек, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:35
Футбол
«Барселона» объявила о переходе полузащитника «Ювентуса» Пьянича
Российская газета вчера в 16:42
Происшествия
Обвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова
Известия вчера в 15:44
Энергетика
В Китае решили создать крупнейшего в мире покупателя нефти
Bloomberg отмечает, что объединение этих компаний в вопросе проведения закупочной политики привело бы к созданию крупнейшего в мире покупателя нефти.
РБК вчера в 05:46
Здоровье
В Тульской области на коронавирус обследованы более 140 тысяч жителей
К 29 июня обследовано 140 тысяч человек.
Тульская пресса вчера в 15:34
Экономика
Взысканием зарубежных активов экс-банкира Пугачева займется А1
Как АСВ судилось с экс-банкиром Сергей Пугачев, бывший член Совета Федерации и участник списка миллиардеров Forbes, после отзыва лицензии и банкротства в 2010 году Межпромбанка был лишен статуса сенатора и уехал за границу.
РБК 02:49
Экономика
Греф спрогнозировал укрепление рубля к доллару до конца года
Председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС предположил, что к концу 2020 г. российский рубль может укрепиться до уровня 60–62 руб. за один доллар.
Ведомости вчера в 03:07
Футбол
Тренер «Сельты» оценил игру Федора Смолова за испанский клуб
Российский нападающий "Сельты" Федор Смолов проделывает много работы на поле, заявил главный тренер испанского футбольного клуба Оскар Гарсия.
РИА Новости 01:38
Общество
Общая явка на электронное голосование по поправкам достигла 90%
Общая явка на электронное голосование по поправкам к Конституции РФ достигла 90%, следует из данных электронного штаба по наблюдению за голосованием.
РИА Новости 02:02
Происшествия
Экс-президента Киргизии перевели из СИЗО в больницу из-за пневмонии
У бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, приговорённого к 11 годам лишения свободы, диагностировали двухстороннюю пневмонию.
RT на русском 00:53
Общество
Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей
В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости 28 июня в 18:20