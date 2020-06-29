Российский рынок акций 29 июня открылся небольшим падением биржевых индексов. Согласно данным торгов на 10:00 мск, индекс МосБиржи снизился на 0,4%, достигнув отметки в 2749,54 пункта. Индекс РТС потерял 0,5% — до 1241 пункта.

Индексы МосБиржи и РТС снизились на открытии торгов

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