Экономика
News.ruИндексы МосБиржи и РТС снизились на открытии торгов
Российский рынок акций 29 июня открылся небольшим падением биржевых индексов. Согласно данным торгов на 10:00 мск, индекс МосБиржи снизился на 0,4%, достигнув отметки в 2749,54 пункта. Индекс РТС потерял 0,5% — до 1241 пункта.
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Автоматически обработаны 7244 источника, обновлено в 06:20, Ашберн
Политика
Путин проголосует по поправкам в Конституцию на избирательном участке
Президент России Владимир Путин лично проголосует по поправкам в Конституцию РФ на избирательном участке, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:05
Политика
Путин объяснил, почему не летает на одном самолете с премьер-министром
Алтайская правда 00:17
Политика
Лавров: Европа пока не собирается открывать границы для россиян
Страны Европы пока не рассматривают возможность открытия границ для россиян, исходя из количества выявленных случаев заражения коронавирусом в стране, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью телеканалу RT.
Ведомости 04:39
Общество
Кинотеатры в России откроются 15 июля
С 15 июля в России снимаются ограничения с кинотеатров, они будут открыты.
Вести.Ru 05:35
Энергетика
В Китае решили создать крупнейшего в мире покупателя нефти
Bloomberg отмечает, что объединение этих компаний в вопросе проведения закупочной политики привело бы к созданию крупнейшего в мире покупателя нефти.
РБК 05:46
Происшествия
Собчак заявила о намерении подать в суд после нападения в монастыре
Журналистка и телеведущая Ксения Собчак намерена подать иски в суд в связи с нападением на нее в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РБК 27 июня в 15:29
Политика
Глава ОСК оценил возможность модернизации космодрома «Морской старт»
Объединенная судостроительная корпорация могла бы модернизировать плавучий космодром "Морской старт", необходимые технологии наработаны, заявил гендиректор ОСК Алексей Рахманов.
РИА Новости 06:13
Общество
Росатом опроверг данные о выбросах радиации на северо-западе России
REGNUM вчера в 05:33
Общество
На российско-китайской границе медведи подрались и сломали фотоловушку
В Еврейской автономной области, на границе с Китаем два бурых медведя подрались, сломали фотоловушку и попали на видео.
Вести.Ru 05:12
Политика
Мишустин освободил от должности замглавы Минкомсвязи Соколова
Москва, 29 июня 2020, 11:21 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексея Соколова по его просьбе.
REGNUM 04:21
Политика
Разведка США признала недостоверными данные о сговоре РФ с талибами
Президент США Дональд Трамп на основе отчетов, поступивших от американской разведки, допустил, что информация о сговоре России с талибами фейковая.
Страна Советов on-line 04:32
Финансы
Курс доллара превысил отметку в 70 рублей впервые с середины июня
В ходе торгов на Московской бирже курс американской валюты превысил 70 рублей впервые с середины июня 2020 года.
BFM.ru 05:14
Авто
В продаже появилась редкая Волга за 1,5 млн рублей
В Алтайском крае (Барнаул) выставили на продажу редчайшую «Волгу» с пробегом более 217 тысяч километров.
Автоновости дня 00:05
Армия и оружие
За сутки ВСУ четыре раза обстреляли Донецк и Горловку
КП - Донецк 06:15
Технологии
Перечислены преимущества отключения геолокации на смартфоне
Функция геолокации на смартфоне несет в себе ряд преимуществ для пользователя - например, на ее базе работают навигаторы, помогающие ориентироваться на местности.
Газета.Ru 05:08
Экономика
Греф спрогнозировал укрепление рубля к доллару до конца года
Председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС предположил, что к концу 2020 г. российский рубль может укрепиться до уровня 60–62 руб. за один доллар.
Ведомости 03:07
Общество
Чтобы накопить на квартиру в Алтайском крае, потребуется более 12 лет
Барнаул, 29 июня 2020, 12:35 — REGNUM Чтобы накопить на квартиру, семье из Алтайского края потребуется минимум 12,4 года.
REGNUM 05:35
Общество
Пациенты вынуждены входить в саратовскую поликлинику через окно
Затоплен также весь первый этаж. Людям предлагают входить в больницу через окно.
Ридус 04:48
Политика
Журналисты требуют независимого расследования катастрофы в Норильске
Сотрудники редакций СМИ из разных регионов страны, входящие в объединение Синдикат-100 требуют, чтобы СКР обратил внимание на ситуацию, складывающуюся вокруг расследования экологической катастрофы на Таймыре.
Znak.com 02:09
Общество
Российские туроператоры отменяют и переносят туры на июль
В мае министр транспорта РФ Евгений Дитрих допустил, что международные авиаперевозки могут быть возобновлены в июле.
Слово и Дело 27 июня в 23:59
Экономика
Максимальную сумму льготной ипотеки повысили до 12 млн рублей
Льготная ипотека в России Президент РФ Владимир Путин 23 июня сообщил в ходе видеообращения к россиянам, что льготную ипотеку под 6,5% планируется распространить на новое жилье стоимостью до 6 млн рублей, а в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях - на жилье стоимостью до 12 млн рублей.
Интерфакс 05:31
Финансы
В России банки снизили лимит овердрафта по дебетовым картам
По статистике "Эквифакса", на 1 июня нынешнего года в РФ обращалось 903 тыс. карт с овердрафтом, а совокупный лимит по ним был на уровне 13,2 млрд руб. Напомним, на фоне пандемии доля проблемных микрозаймов в России превысила в апреле 40%.
Коммерсантъ вчера в 22:13
Футбол
«Крылья Советов» представили игрокам Талалаева в роли главного тренера
Андрей Талалаев представлен футболистам "Крыльев Советов" в качестве главного тренера команды, сообщается на странице самарского клуба на странице в Instagram.
РИА Новости 05:51
Политика
Ведущий ГТРК «Красноярск» уволился в знак протеста против поправок в Конституцию
Ведущий программы «Вести» на ГТРК «Красноярск» Владимир Жаринов 29 июня уволился в знак протеста против поправок к Конституции.
Телеканал RTVI 05:43
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал, чем актер занимается под домашним арестом
Актер Михаил Ефремов, который находится под домашним арестом, смотрит спортивные телеканалы и канал "Культура", но избегает новостей.
РИА Новости 05:14
Экономика
Структура «Росатома» приобрела здание Минпромторга рядом с Кремлем
Дом.РФ в соответствии с распоряжением правительства России передала помещения в здании в Китайгородском проезде в собственность АО «Атомэнергопром», подтвердил представитель компании.
Ведомости вчера в 17:06