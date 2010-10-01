Экономика

ФинмаркетФинмаркетИндексы МосБиржи и РТС выросли на 0,6%

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Индекс МосБиржи к 18:50 мск повысился на 0,56% - до 2945,03 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск прибавил 0,58% и составил 1456,79 пункта.
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Рынок акций открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,2%

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Индексы МосБиржи и РТС выросли на 0,6%

Финмаркетвчера в 10:59
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В Сети появились фотографии последствий удара американской ракеты по автомобилю сирийских боевиков.
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Сотрудники МВД стали лидерами среди коррупционеров

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Российские Су-35 перехватили израильские военные истребители

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