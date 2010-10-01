Экономика
ФинмаркетИндексы МосБиржи и РТС выросли на 0,6%
Индекс МосБиржи к 18:50 мск повысился на 0,56% - до 2945,03 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск прибавил 0,58% и составил 1456,79 пункта.
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Общество
Умер бывший мэр столицы Юрий Лужков
Спорт
Чемпионка Ласицкене в открытом письме раскритиковала ОКР и Минспорта
Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту россиянка Мария Ласицкене заявила, что ей интересно узнать, что Олимпийский комитет России и министерство спорта сделали, чтобы защитить ее права.
Происшествия
Полиция: стрелок из чешской больницы покончил с собой
Общество
Пенсионный фонд назвал основания для приостановки выплаты пенсий
По словам чиновников, получатели пенсий обязаны раз в год лично получать выплату, чтобы подтвердить, что они живы, а их пенсии не получает кто-то другой.
Происшествия
В Ивановской области пропал восьмилетний мальчик
С целью установления обстоятельств исчезновения ребенка следственными органами СК РФ по Ивановской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).
Политика
Украинский сайт «Миротворец» заявил, что останавливает работу серверов
Скандально известный украинский сайт "Миротворец" заявил, что ограничивает доступ к своим данным.
Политика
Зеленский назвал ничьей переговоры с Путиным
Украинский лидер Владимир Зеленский высказался о переговорах с президентом России Владимиром Путиным, которые прошли в Париже, передает РИА "Новости".
Футбол
Абрамович отказался продавать «Челси»
Политика
Санкции против двух российских газопроводов вошли в военный бюджет США
Конгресс США заложил в оборонный бюджет на 2020 год введение санкций в отношении российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».
Происшествия
Неизвестный сообщил о минировании 25 станций московского метро
Неизвестные оставили сообщения о "минировании" 25 станций московского метро, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Культура
Посетитель галереи в США съел банан, проданный за $120 тысяч
Происшествия
В Польше за планирование теракта задержан украинец
Украинский гражданин задержан агентством внутренней безопасности Польши по подозрению в подготовке теракта.
Происшествия
Не менее пяти человек погибли при извержении вулкана в Новой Зеландии
По меньшей мере пять человек погибли после того, как произошло извержение вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, пишет New Zealand Herald со ссылкой на правоохранительные органы.
Общество
Борисов раскритиковал бюрократию в ВЭБ, Минфине и Минэкономики
Вице-премьер Юрий Борисов раскритиковал бюрократию в Минфине, Минэкономики и ВЭБ при составлении программы инвестиций в микроэлектронную промышленность.
Политика
Премьер-министр Украины не исключил «газовой войны» с Россией
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, комментируя результаты встречи в "нормандском формате", заявил, что Киев будет договариваться с Москвой о газе дальше, но возможно - на фоне "газовой войны".
Политика
Почти 80 террористических ячеек ликвидировано в России за 2019 год
По заявлению Бортникова, сотрудники спецслужб пресекли деятельность 78 законспирированных ячеек международных террористических организаций, которые планировали совершение преступлений террористической направленности.
Армия и оружие
Фото последствий удара секретной ракеты США появились в Сети
В Сети появились фотографии последствий удара американской ракеты по автомобилю сирийских боевиков.
ЖКХ
Более 20 тысяч жителей Курска остались без тепла и горячей воды
Свыше 20 тысяч человек и четыре социально значимых объекта остались без теплоснабжения в Курске из-за аварии на магистральном трубопроводе, сообщает главное управление МЧС по региону.
Политика
Наталья Хозяинова стала новым мэром Сыктывкара
Политика
Меркель рассказала о договоренностях по «формуле Штайнмайера»
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что лидеры стран нормандской четверки договорились придерживаться "формулы Штайнмайера" для урегулирования в Донбассе.
Происшествия
Глава района Крыма погибла в ДТП
В результате ДТП на трассе Черноморское — Евпатория в Крыму погибли четыре человека, включая главу Черноморского района Людмилу Глушко.
Происшествия
В Удмуртии ребенок провел пять дней в квартире с умершей матерью
Соцслужбы Ижевска во время проверки квартир, где живут одинокие женщины с детьми, обнаружили двухлетнего ребенка, чья мать пять дней назад умерла от пневмонии, рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов.
Происшествия
Сотрудники МВД стали лидерами среди коррупционеров
В 2019 году по обвинению в коррупции перед судом предстали 6,9 тысячи человек. При этом большинство из них (752) – сотрудники МВД.
Армия и оружие
Российские Су-35 перехватили израильские военные истребители
Два российских боевых истребителя Су-35 перехватили израильские военные самолеты. Инцидент произошел на юге Сирии.
Технологии
Эксперт объяснил прекращение работы WhatsApp у миллионов пользователей
Терехов объяснил, что разработчики анализируют результаты мониторинга, высчитывают, какое количество пользователей работают на устаревших платформах и только после этого принимают решения о прекращении поддержки.
Спорт
Путин прокомментировал решение WADA по России
Российский президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита в нормандском формате в Париже прокомментировал решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта.
Общество
Минприроды предупредило об опасности мусорного коллапса
Бюджетные организации должны выплатить долги за вывоз мусора, а информационная кампания повысит собираемость платежей, чтобы избежать мусорного коллапса, говорится в письме главы Минприроды Дмитрия Кобылкина, направленном в регионы.
Общество
31 декабря объявили выходным в Ленинградской области
Губернатор ленинградской области Александр Дрозденко объявил 31 декабря выходным днем, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу правительства.