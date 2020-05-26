Финансы

News.ruNews.ruИндексы МосБиржи и РТС выросли на открытии торгов

Через восемь минут биржевые индексы продолжили рост: индекс МосБиржи увеличился до 2730,84 пункта (+0,8%), а индекс РТС — до 1202,4 пункта (+1,2%). Как писал NEWS.ru, курс американского доллара снизился на открытии Московской Биржи до отметки в 71,53 рубля — на 0,15%.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Индексы РФ завершили торги в минусе

Банки.ру11:58

Индексы МосБиржи и РТС выросли на открытии торгов

News.ru25 мая в 03:30

Российский рынок акций открылся в миноре

Росбалт03:24

Московская биржа открылась разнонаправленно

Взгляд.ру03:23

Российский рынок акций опустился на 1% по РТС на упавших нефти и рубле

ПРАЙМ13:01

Рынок акций РФ открылся ростом индексов на 0,8-0,9% во главе с нефтянкой

Интерфаксвчера в 03:25

Индекс МосБиржи снизился на 0,5%, индекс РТС упал на 1%

Финмаркет12:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7209 источников, обновлено в 20:23, Ашберн
Финансы

Россияне не перестают забирать валюту из банков

Напомним, 24 апреля сообщалось, что россияне начали массово снимать иностранную валюту с банковских счетов на фоне обвала курса рубля из-за падения цен на нефть.
Росбалт 04:23
651
Общество

Boeing возобновил производство 737 MAX

Компания Boeing возобновила остановленное ранее из-за пандемии коронавируса производство лайнеров 737 MAX на заводе в Вашингтоне, передает РИА "Новости" со ссылкой на заявление авиастроительной корпорации.
Газета.Ru 19:31
Гаджеты

ARM представила новые процессорные ядра Cortex-A78 и GPU Mali-G78

ARM анонсировала свои новейшие процессорные ядра Cortex-A78 и Cortex-X1, GPU Mali-G78 и G68, а также нейронный блок Ethos-N78.
MobiDevices вчера в 14:33
4
Политика

В день парада Победы могут объявить выходной

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что 24 июня, когда должен состоятся парад Победы, может стать выходным днем в 2020 году.
Gazeta.SPb 13:20
1K
Политика

Помпео заявил, что Китай отнял у Гонконга автономию

Власти Китая давали разъяснения о том, что Гонконг не будет новым законом лишён автономии. Однако в США уже вынесли вердикт.
REGNUM 15:11
119
Политика

Джо Байден назвал Дональда Трампа дураком

Демократ заявил, что президенту не следует показывать "ложную мужественность". Джо Байден назвал Дональда Трампа дураком.
Piter.tv 01:34
148
Авто

Автодилеры прогнозируют падение продаж машин в России в июне максимум на 50%

Автодилеры прогнозируют падение продаж легковых автомобилей и LCV (легких коммерческих автомобилей) в России в июне максимум на 50% по сравнению с прошлым годом.
ТАСС 20:01
Шоу-бизнес

Актриса Евгения Лоза объявила о разводе с мужем

Лоза и Батырев поженились менее года назад. Но причины расставания актриса не раскрывает.
Московский Комсомолец 12:32
12
Космос

Запуск американских астронавтов отменен

BFM.ru 16:34
591
Армия и оружие

США показали перехват своего самолета-разведчика российскими Су-35

Два российских истребителя Су-35 совершили перехват американского самолета-разведчика Poseidon P-8A, сообщила пресс-служба 6-го флота США.
Ruposters.ru 04:48
1,1K
Шоу-бизнес

Пригожин ответил Шнурову в стихах

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин решил не оставаться в стороне и сочинил стихи, посвященные конфликту между ним и лидером группировки «Ленинград» Сергеем Шнуровым.
Live24 вчера в 10:48
640
Культура

Вышел тизер финала четвёртого сезона «Рика и Морти»

Проект Adult Swim опубликовал тизер заключительной серии четвёртого сезона мультсериала «Рик и Морти».
News.ru вчера в 10:40
Путешествия

Эксперты назвали факторы выбора региона для летнего отдыха в России

Ранее, 27 мая исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе заявила, что спрогнозировать сроки возобновления туристических поездок по России, за исключением Краснодарского края, очень сложно.
РБК 20:00
Шоу-бизнес

У хоккеиста Овечкина родился второй сын

Супруга российского хоккеиста, нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Анастасия Шубская выложила в соцсети Instagram фотографию с новорожденным сыном, сообщает Газета.ru.
РИАМО 08:34
273
Религия

Православные христиане отмечают Вознесение Господне

Православные христиане России и других стран отмечают 28 мая Вознесение Господне.
ТАСС 17:09
7
Шоу-бизнес

Ани Лорак лишила бывшего мужа доли в своей компании

Украинская певица Ани Лорак лишила бывшего мужа Мурата Налчаджиоглу доли в компании, которая была зарегистрированной в России.
Sputnik Армения 06:49
3
Армия и оружие

Минобороны назвало виновных в подрыве военного патруля Турции в Идлибе

РБК 17:30
12
Общество

Собянин ужесточил масочный режим в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин ужесточил в столице масочный режим. Об этом сообщается в его блоге.
Lenta.ru 13:05
Авто

Shelby GT500 Mustang образца 1967 года получил 900-сильный мотор

Представители компании Classic Recreations установили новый двигатель в Shelby GT500 Mustang 60-х годов прошлого века.
Car.ru 10:12
Технологии

Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи

Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи: это может негативно отразиться на его работе.
Lenta.ru вчера в 23:05
320
Здоровье

Франция запретила применение гидроксихлорохина для лечения COVID-19

Во Франции отменено действие приказа, который позволял использовать гидроксихлорохин у пациентов с COVID-19, препарат использовался в больницах для лечения тяжелой формы заболевания.
Medvestnik.ru 07:45
Общество

Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к снятию ограничений

Москва готова к первому и второму этапам снятия карантинных ограничений, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева на заседании Мосгордумы.
Ведомости 04:49
1,1K
Политика

Лавров рассказал, как Запад запрещает обращаться к России за помощью

Западные страны стремятся воспользоваться пандемией коронавируса для наказания неугодных им правительств и запрещают пострадавшим от COVID-19 странам обращаться к России за помощью, написал министр иностранных дел Сергей Лавров в статье для китайской газеты Global Times.
РИА Новости 18:08
38
Здоровье

Минздрав утвердил порядок госпитализации пациентов с коронавирусом

Минздрав России утвердил порядок госпитализации в медицинские учреждения пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19 или подозрением на неё в зависимости от степени тяжести заболевания.
RT на русском вчера в 09:32
230
Экономика

Российские компании решили оставить удаленку для сотрудников

Крупнейшие российские компании и промышленные предприятия рассматривают возможность оставить для части своих сотрудников удаленную работу после завершения пандемии коронавируса.
Lenta.ru 20:09
1
Общество

Минтруд России предложил новые меры поддержки

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин предложил увеличить размер пособия по безработице для всех россиян, а не только для тех, кто потерял работу из-за коронавируса.
Коммерсантъ 11:07
2,3K
Футбол

Штутгарт – Гамбург: подходящая манера игры

С учетом манеры игры команд, цифр по сезону ожидаю осторожного матча с небольшим количеством угловых.
Legalbet 10:53
Наука

Из органических пероксидов сделали противогрибковые средства

Ученые выяснили, что некоторые из органических пероксидов можно сделать стабильными и использовать в качестве противогрибковых средств.
Anonsens 17:17
Футбол

Цорн прокомментировал перевод Гулиева в «Спартак-2»

Гендиректор «Спартака» Томас Цорн прокомментировал отстранение хавбека Аяза Гулиева от тренировок с основой.
Metaratings 15:43
Здоровье

Назван помогающий снизить сахар в крови овощ

Ранее кремлевский врач Вера Шарошкина назвала продукты, полезные в период распространения коронавируса.
ТК Звезда вчера в 10:01
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное