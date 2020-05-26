Финансы
News.ruИндексы МосБиржи и РТС выросли на открытии торгов
Через восемь минут биржевые индексы продолжили рост: индекс МосБиржи увеличился до 2730,84 пункта (+0,8%), а индекс РТС — до 1202,4 пункта (+1,2%). Как писал NEWS.ru, курс американского доллара снизился на открытии Московской Биржи до отметки в 71,53 рубля — на 0,15%.
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Финансы
Россияне не перестают забирать валюту из банков
Напомним, 24 апреля сообщалось, что россияне начали массово снимать иностранную валюту с банковских счетов на фоне обвала курса рубля из-за падения цен на нефть.
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Boeing возобновил производство 737 MAX
Компания Boeing возобновила остановленное ранее из-за пандемии коронавируса производство лайнеров 737 MAX на заводе в Вашингтоне, передает РИА "Новости" со ссылкой на заявление авиастроительной корпорации.
Газета.Ru 19:31
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ARM представила новые процессорные ядра Cortex-A78 и GPU Mali-G78
ARM анонсировала свои новейшие процессорные ядра Cortex-A78 и Cortex-X1, GPU Mali-G78 и G68, а также нейронный блок Ethos-N78.
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В день парада Победы могут объявить выходной
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что 24 июня, когда должен состоятся парад Победы, может стать выходным днем в 2020 году.
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Помпео заявил, что Китай отнял у Гонконга автономию
Власти Китая давали разъяснения о том, что Гонконг не будет новым законом лишён автономии. Однако в США уже вынесли вердикт.
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Джо Байден назвал Дональда Трампа дураком
Демократ заявил, что президенту не следует показывать "ложную мужественность". Джо Байден назвал Дональда Трампа дураком.
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Автодилеры прогнозируют падение продаж легковых автомобилей и LCV (легких коммерческих автомобилей) в России в июне максимум на 50% по сравнению с прошлым годом.
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Актриса Евгения Лоза объявила о разводе с мужем
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Запуск американских астронавтов отменен
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Два российских истребителя Су-35 совершили перехват американского самолета-разведчика Poseidon P-8A, сообщила пресс-служба 6-го флота США.
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Вышел тизер финала четвёртого сезона «Рика и Морти»
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Эксперты назвали факторы выбора региона для летнего отдыха в России
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У хоккеиста Овечкина родился второй сын
Супруга российского хоккеиста, нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Анастасия Шубская выложила в соцсети Instagram фотографию с новорожденным сыном, сообщает Газета.ru.
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Православные христиане отмечают Вознесение Господне
Православные христиане России и других стран отмечают 28 мая Вознесение Господне.
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Ани Лорак лишила бывшего мужа доли в своей компании
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Представители компании Classic Recreations установили новый двигатель в Shelby GT500 Mustang 60-х годов прошлого века.
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Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи
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Lenta.ru вчера в 23:05
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Medvestnik.ru 07:45
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Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к снятию ограничений
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Лавров рассказал, как Запад запрещает обращаться к России за помощью
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Минздрав утвердил порядок госпитализации пациентов с коронавирусом
Минздрав России утвердил порядок госпитализации в медицинские учреждения пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19 или подозрением на неё в зависимости от степени тяжести заболевания.
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Российские компании решили оставить удаленку для сотрудников
Крупнейшие российские компании и промышленные предприятия рассматривают возможность оставить для части своих сотрудников удаленную работу после завершения пандемии коронавируса.
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С учетом манеры игры команд, цифр по сезону ожидаю осторожного матча с небольшим количеством угловых.
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Цорн прокомментировал перевод Гулиева в «Спартак-2»
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Назван помогающий снизить сахар в крови овощ
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