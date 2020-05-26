Финансы

News.ruNews.ruИндексы МосБиржи и РТС выросли на открытии торгов

Через восемь минут биржевые индексы продолжили рост: индекс МосБиржи увеличился до 2730,84 пункта (+0,8%), а индекс РТС — до 1202,4 пункта (+1,2%). Как писал NEWS.ru, курс американского доллара снизился на открытии Московской Биржи до отметки в 71,53 рубля — на 0,15%.
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Индексы РФ завершили торги в минусе

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Рынок российских акций торгуется разнонаправленно на фоне дешевеющего рубля

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Российский рынок акций открылся в миноре

Росбалтвчера в 03:24
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Автоматически обработано 7209 источников, обновлено вчера в 23:54, Ашберн
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Политика

Подавший в суд на Путина экс-глава Чувашии оказался в больнице

Ранее стало известно, что 20 мая Игнатьев подал иск в Верховный суд на президента Владимира Путина, в котором он оспаривает свое увольнение.
Суть событий вчера в 12:37
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Политика

Коммунист-блогер поборется за пост губернатора Кубани

Члены Бюро, обсудив общественно-политическую ситуацию и различные аспекты избирательного процесса в регионе, пришли к выводу: кандидатом на должность главы администрации края следует выдвинуть секретаря краевого Комитета КПРФ Александра Сафронова.
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Общество

Минтруд предложил утроить пособие по безработице

Глава Минтруда Антон Котяков на совещании у президента по рынку труда предложил поддержать граждан, получающих минимальное пособие по безработице (сейчас его размер составляет 1,5 тысячи рублей).
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Экономика

Накопительные пенсии в России повысят

Накопительные пенсии с 1 августа увеличат на 9,13 процента, заявили в пресс-службе Пенсионного фонда.
РИА Новости 26 мая в 08:05
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Общество

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Власти Москвы направят в регионы бригады врачей для помощи в борьбе с распространением коронавируса.
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Космос

Запуск американских астронавтов отменен

Запуск американских астронавтов отменен, сообщает CNN. Погода не позволила произвести старт. NASA и SpaceX попробуют еще раз 30 мая.
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Коммерсантъ вчера в 21:53
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Глава компании Facebook Марк Цукерберг в среду, 27 мая, раскритиковал социальную сеть Twitter за то, что она маркировала публикацию президента США Дональда Трампа как недостоверную.
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"Из-за санкций швейцарская судоходная компания Allseas остановила работу своего судна, а концы трубопровода просто опустили на дно моря рядом с Борнхольмом", — пишет газета.
РИА Новости 26 мая в 10:05
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Биатлон

СБР утвердил тренерский штаб сборной России по биатлону

В Союзе биатлонистов России (СБР) утвердили новый тренерский состав национальной сборной страны.
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Оценены запасы нефти и газа в России

Отмечается, что запасов нефти без учета труднодобываемых ресурсов хватит менее чем на 20 лет, а запасы «сухого газа» оцениваются в более низкую цифру, чем представлена выше.
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План спасения экономики России резко подорожал

План спасения и восстановления российской экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, резко подорожал.
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На режиссерскую «Лигу справедливости» не выделили денег

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МИД Украины заявил о планах ликвидировать администрации ДНР и ЛНР

После установления контроля в Донбассе власти намерены ликвидировать администрацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR.
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