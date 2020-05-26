Финансы
News.ruИндексы МосБиржи и РТС выросли на открытии торгов
Через восемь минут биржевые индексы продолжили рост: индекс МосБиржи увеличился до 2730,84 пункта (+0,8%), а индекс РТС — до 1202,4 пункта (+1,2%). Как писал NEWS.ru, курс американского доллара снизился на открытии Московской Биржи до отметки в 71,53 рубля — на 0,15%.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7209 источников, обновлено вчера в 23:54, Ашберн
Футбол
Цорн прокомментировал перевод Гулиева в «Спартак-2»
Гендиректор «Спартака» Томас Цорн прокомментировал отстранение хавбека Аяза Гулиева от тренировок с основой.
Metaratings вчера в 15:43
Общество
В Москве разрешили прогулки по графику
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на обычные пешие прогулки москвичам можно выходить с 9.00 до 21.00, но не более трех раз в неделю.
РИА Новости вчера в 13:38
Политика
Глава ФОМ назвал самого популярного зарубежного политика у россиян
«Трамп — но не из-за отношения, а в силу эксцентричности», — отметил специалист, отвечая на вопрос о самом популярном зарубежном политике у россиян на данный момент.
Известия вчера в 20:45
Политика
Украинский посол пожаловался на «удар в лицо» от Германии
Украинский посол в Германии Андрей Мельник возмутился из-за призывов немецких политиков снять санкции с России, назвав инициативу «ударом в лицо украинцам».
Известия вчера в 00:07
Шоу-бизнес
«Наша история закончилась»: Евгения Лоза разводится с мужем
Евгения Лоза отметила, что их супружеская история закончилась.
Вести.Ru вчера в 15:24
Общество
Соблюдать права соседей могут обязать собственников квартир
Законопроект предписывает россиянам соблюдение тишины в ночное время.
Цензуры.Нет вчера в 09:32
Политика
Подавший в суд на Путина экс-глава Чувашии оказался в больнице
Ранее стало известно, что 20 мая Игнатьев подал иск в Верховный суд на президента Владимира Путина, в котором он оспаривает свое увольнение.
Суть событий вчера в 12:37
Политика
Коммунист-блогер поборется за пост губернатора Кубани
Члены Бюро, обсудив общественно-политическую ситуацию и различные аспекты избирательного процесса в регионе, пришли к выводу: кандидатом на должность главы администрации края следует выдвинуть секретаря краевого Комитета КПРФ Александра Сафронова.
KrasnodarMedia вчера в 04:42
Общество
Минтруд предложил утроить пособие по безработице
Глава Минтруда Антон Котяков на совещании у президента по рынку труда предложил поддержать граждан, получающих минимальное пособие по безработице (сейчас его размер составляет 1,5 тысячи рублей).
Российская газета вчера в 11:07
Шоу-бизнес
Гагарина сделала первое заявление на фоне слухов о разводе
Слово и Дело вчера в 03:30
Общество
Рогозин рассказал о создании новой орбитальной станции
RT на русском вчера в 16:04
Экономика
Накопительные пенсии в России повысят
Накопительные пенсии с 1 августа увеличат на 9,13 процента, заявили в пресс-службе Пенсионного фонда.
РИА Новости 26 мая в 08:05
Общество
Москва направит бригады врачей в регионы для борьбы с COVID-19
Власти Москвы направят в регионы бригады врачей для помощи в борьбе с распространением коронавируса.
Известия вчера в 11:34
Космос
Запуск американских астронавтов отменен
Запуск американских астронавтов отменен, сообщает CNN. Погода не позволила произвести старт. NASA и SpaceX попробуют еще раз 30 мая.
BFM.ru вчера в 16:34
Космос
Астрономы обнаружили кольцеобразную галактику в ранней Вселенной
Актуальные Новости вчера в 01:56
Шоу-бизнес
Билли Айлиш опубликовала ролик, в котором раздевается
Культуромания вчера в 09:18
Политика
Лавров заявил о запрете Запада просить помощи России по коронавирусу
Некоторые западные страны стремятся воспользоваться пандемией коронавируса для наказания неугодных им правительств, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Коммерсантъ вчера в 21:53
Политика
Цукерберг осудил Twitter за маркировку о недостоверности твитов Трампа
Глава компании Facebook Марк Цукерберг в среду, 27 мая, раскритиковал социальную сеть Twitter за то, что она маркировала публикацию президента США Дональда Трампа как недостоверную.
Известия вчера в 22:02
Политика
Назван «единственный способ» остановить «Северный поток — 2»
"Из-за санкций швейцарская судоходная компания Allseas остановила работу своего судна, а концы трубопровода просто опустили на дно моря рядом с Борнхольмом", — пишет газета.
РИА Новости 26 мая в 10:05
Биатлон
СБР утвердил тренерский штаб сборной России по биатлону
В Союзе биатлонистов России (СБР) утвердили новый тренерский состав национальной сборной страны.
RT на русском вчера в 13:15
Общество
Дочь детского писателя Успенского выступила против премии его имени
REGNUM 26 мая в 09:09
Происшествия
На Камчатке зафиксировали восьмую смерть от COVID-19
Отмечается, что, по данным на 25 мая, на Камчатке зарегистрированы 658 человек, инфицированных COVID-19, в том числе 29 детей в возрасте до 17 лет.
РИА Новости 24 мая в 23:31
Энергетика
Оценены запасы нефти и газа в России
Отмечается, что запасов нефти без учета труднодобываемых ресурсов хватит менее чем на 20 лет, а запасы «сухого газа» оцениваются в более низкую цифру, чем представлена выше.
Lenta.ru вчера в 19:38
Шоу-бизнес
Брэд Питт удивил поклонников неопрятным внешним видом
Голливудский актер Брэд Питт удивил поклонников неухоженным внешним видом.
Вести.Ru вчера в 06:54
Экономика
План спасения экономики России резко подорожал
План спасения и восстановления российской экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, резко подорожал.
Lenta.ru вчера в 02:49
Кино
На режиссерскую «Лигу справедливости» не выделили денег
Гонсалес добавил, что картина ставит точку в киновселенной Снайдера, после которой не стоит ждать продолжений фильма.
Культуромания 25 мая в 15:20
Кино
Фильм российского продюсера Сергея Саркисова номинирован на «Эмми»
Piter.tv вчера в 08:35
Общество
Boeing объявила о возобновлении производства лайнеров 737 MAX
ТАСС вчера в 18:43
Здоровье
Доктор Комаровский предрек негативные последствия жесткого карантина
Известный врач и телеведущий Евгений Комаровский предсказал негативные последствия, к которым могут привести жесткие карантинные меры.
Live24 26 мая в 00:26
Политика
МИД Украины заявил о планах ликвидировать администрации ДНР и ЛНР
После установления контроля в Донбассе власти намерены ликвидировать администрацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR.
Коммерсантъ вчера в 22:44