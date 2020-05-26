Через восемь минут биржевые индексы продолжили рост: индекс МосБиржи увеличился до 2730,84 пункта (+0,8%), а индекс РТС — до 1202,4 пункта (+1,2%). Как писал NEWS.ru, курс американского доллара снизился на открытии Московской Биржи до отметки в 71,53 рубля — на 0,15%.

Индексы МосБиржи и РТС выросли на открытии торгов

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