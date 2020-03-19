Финансы
ГЛАС.RUМосбиржа открылась ростом котировок
Российская фондовая биржи в пятницу открылась уверенным ростом. В первую минут торгов Мосбиржи все главные индексы выросли на 4-6%. Утром индекс Мосбиржи поднялся на 4,6%, превысив отметку в 2300 пунктов.
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Общество
Биолог назвала главные условия для прекращения пандемии коронавируса
Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова рассказала, какие факторы поспособствуют прекращению распространения SARS-CoV-2, пишет РИА Новости.
Экономика
Российские кино- и телепродюсеры попросили правительство о финансовой помощи из-за остановки съемок
Отечественные кино- и телепродюсеры заявили, что съемки некоторых сериалов и фильмов приостановлены из-за коронавируса.
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Финансы
Банк России продал валюту на 7,7 млрд рублей
Москва, 20 марта 2020, 10:48 — REGNUM Центробанк России продал на внутреннем рынке с расчетами на 19 марта 2020 года валюту на 7,7 млрд рублей, сообщается на сайте регулятора.
Общество
Компании в сфере спорта и культуры получат отсрочку по уплате налогов
Премьер Михаил Мишустин поручил Федеральной налоговой службе (ФНС) предоставить налогоплательщикам в сфере спорта, культуры, искусства и кинематографии отсрочку по уплате налогов и страховых взносов.
Происшествия
Школьник в Петербурге выстрелил в соседа по парте из пистолета
В школе на проспекте Большевиков в Санкт-Петербурге восьмиклассник из газового пистолета выстрелил в упор в ученика, который был его соседом по парте.
Общество
Регионы РФ подготовят к случаям повышенного спроса на товары
Власти России начали работу с регионами для реагирования на повышенный спрос на товары. Об этом сообщает «RT на русском».
Общество
В России введен режим повышенной готовности из-за коронавируса
Из-за угрозы распространения опасного вируса, решение о введении повышенной готовности приняли власти 85 регионов страны.
Здоровье
В Ивановской области ужесточили меры против коронавируса
Меры по недопущению распространения коронавируса в Ивановской области ужесточили.
Общество
Составлен рейтинг самых счастливых стран мира
Россия в этом году потеряла пять пунктов и заняла 73-ю строчку. На последней позиции рейтинга оказался Афганистан.
Происшествия
В Татарстане женщину привлекли за фейковую информацию о коронавирусе
Как сообщили в пресс-службе МВД Татарстана, женщина записала сообщение, в котором утверждала, что в ближайшее время город будет закрыт на карантин из-за коронавируса, и разослала его через мессенджер WhatsApp нескольким знакомым.
Происшествия
Один человек погиб при взрыве бытового газа в пятиэтажке в Перми
В пятиэтажке в центре Перми произошел взрыв, в результате которого один человек погиб.
Политика
Лукашенко пошутил про сто грамм и Жириновского
Александр Григорьевич рассказал анекдот, согласно которому после недовольства его советами Владимир Вольфович пришел домой и попросил жену налить сто грамм, поскольку будет лечиться от коронавируса.
Энергетика
Цена российской нефти Urals снизилась до $19 за баррель
В ходе торгов в четверг, 19 марта, баррель нефти Urals подешевел до планки в 18,64 доллара за баррель.
Энергетика
США мягко пригрозили Саудовской Аравии из-за обвала нефти
Группа из 13 сенаторов США намекнула в своем письме, что в случае продолжения увеличения добычи нефти многолетнее стратегическое партнерство двух стран может быть подорвано.
Экономика
В мире объявили экономический кризис
По мнению специалистов, треть мировой экономики уже охватил экономический кризис.
Энергетика
Цена нефти Brent выросла более чем на 3%
Майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросли более чем на 3%.
Общество
В Москве убирают памятник маршалу Жукову
В Москве демонтируют памятник маршалу Георгию Жукову перед Историческим музеем. Об этом сообщает Telegram-канал "Архитектурные излишества".
Политика
Правозащитники просят ООН повлиять на перенос голосования по Конституции
Правозащитники просят ООН повлиять на перенос голосования по Конституции Правозащитный центр «Мемориал» и проект «ОВД-Инфо» попросили спецдокладчиков ООН убедить российские власти перенести голосование о поправках к Конституции на более поздний срок.
Здоровье
Российские ученые расшифровали геном коронавируса
В свою очередь президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что российские ученые оперативно завершат разработку препаратов для предупреждения и лечения коронавируса.
Шоу-бизнес
Решетова поздравила дочь Тимати с днем рождения
Модель поделилась трогательным фото с сыном 19 марта дочери Тимати, Алисе Юнусовой, исполнилось шесть лет.
Происшествия
Попавшие под карантин россияне взяли штурмом выход из аэропорта
Российские туристы устроили бунт в аэропорту Красноярска и взяли штурмом выход из здания авиагавани в связи с тем, что им слишком долго выдавали постановления о карантине.
Общество
Disney отказался предоставлять отчеты о кассовых сборах
Компания Disney отказалась временно предоставлять отчеты о кассовых сборах, из-за ситуации с коронавирусом в мире приостановили работы многие кинотеатры.
Происшествия
В Лондоне из-за коронавируса началось мародерство
В Лондоне из-за паники вокруг коронавирусной инфекции участились случаи разбоя, сообщает РИА Новости.
Общество
Грузия прекращает авиасообщение со всеми странами
Грузия с 21 марта полностью прекращает авиасообщение со всеми странами из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Политика
ЦИК увеличит срок досрочного голосования по Конституции
ЦИК РФ увеличит срок проведения досрочного голосования по внесению изменений в Конституцию РФ с трех до семи дней.
Музыка
Евровидение-2020 официально отменено
Организаторы Евровидения объявили, что песенный конкурс в Роттердаме в 2020 году не состоится.
Экономика
Силуанов рассказал о «подушке безопасности» нефтяных компаний РФ
Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что российские нефтяные компании накопили "подушку безопасности", сообщает ТАСС.
Общество
Минкомсвязь отложила из-за коронавируса учения по устойчивости Рунета
15 января Минкомсвязь России утвердила график учений на 2020 год в рамках обеспечения устойчивой и безопасной работы Рунета.
Общество
В России еще четыре человека выздоровели от коронавируса
В России поправились еще четыре пациента с коронавирусом, общее число выздоровевших достигло девяти, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.