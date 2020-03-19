Финансы

ГЛАС.RUГЛАС.RUМосбиржа открылась ростом котировок

Российская фондовая биржи в пятницу открылась уверенным ростом. В первую минут торгов Мосбиржи все главные индексы выросли на 4-6%. Утром индекс Мосбиржи поднялся на 4,6%, превысив отметку в 2300 пунктов.
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Мосбиржа открылась ростом котировок

ГЛАС.RU04:29

Индекс Мосбиржи превысил уровень 2400 пунктов

РБК04:34

Индекс Мосбиржи на открытии торгов вырос на 4%, РТС — на 6%

Коммерсантъ03:29

Индекс МосБиржи превысил 2400 пунктов на коррекционном отскоке

Интерфакс04:28

Рынок акций усиливает рост, индекс Мосбиржи уже выше 2400 пунктов

ПРАЙМ04:28

Российский рынок акций в четверг отыграл потери предыдущего дня

ТАССвчера в 13:19

Торги на Московской бирже открылись ростом после обвала накануне

Ведомостивчера в 04:02
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Российские кино- и телепродюсеры попросили правительство о финансовой помощи из-за остановки съемок

Отечественные кино- и телепродюсеры заявили, что съемки некоторых сериалов и фильмов приостановлены из-за коронавируса.
Adindex.ru 04:49
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru вчера в 16:07
Финансы

Банк России продал валюту на 7,7 млрд рублей

Москва, 20 марта 2020, 10:48 — REGNUM Центробанк России продал на внутреннем рынке с расчетами на 19 марта 2020 года валюту на 7,7 млрд рублей, сообщается на сайте регулятора.
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Общество

Компании в сфере спорта и культуры получат отсрочку по уплате налогов

Премьер Михаил Мишустин поручил Федеральной налоговой службе (ФНС) предоставить налогоплательщикам в сфере спорта, культуры, искусства и кинематографии отсрочку по уплате налогов и страховых взносов.
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Школьник в Петербурге выстрелил в соседа по парте из пистолета

В школе на проспекте Большевиков в Санкт-Петербурге восьмиклассник из газового пистолета выстрелил в упор в ученика, который был его соседом по парте.
Газета.Ru 04:52
Общество

Регионы РФ подготовят к случаям повышенного спроса на товары

Власти России начали работу с регионами для реагирования на повышенный спрос на товары. Об этом сообщает «RT на русском».
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Общество

В России введен режим повышенной готовности из-за коронавируса

Из-за угрозы распространения опасного вируса, решение о введении повышенной готовности приняли власти 85 регионов страны.
ПИК (г. Каменск-Шахтинский) вчера в 10:07
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В Ивановской области ужесточили меры против коронавируса

Меры по недопущению распространения коронавируса в Ивановской области ужесточили.
Аргументы и факты - Иваново 04:39
Общество

Составлен рейтинг самых счастливых стран мира

Россия в этом году потеряла пять пунктов и заняла 73-ю строчку. На последней позиции рейтинга оказался Афганистан.
Ридус 04:28
Происшествия

В Татарстане женщину привлекли за фейковую информацию о коронавирусе

Как сообщили в пресс-службе МВД Татарстана, женщина записала сообщение, в котором утверждала, что в ближайшее время город будет закрыт на карантин из-за коронавируса, и разослала его через мессенджер WhatsApp нескольким знакомым.
Вести.Ru 04:15
Происшествия

Один человек погиб при взрыве бытового газа в пятиэтажке в Перми

В пятиэтажке в центре Перми произошел взрыв, в результате которого один человек погиб.
Газета.Ru 04:12
Политика

Лукашенко пошутил про сто грамм и Жириновского

Александр Григорьевич рассказал анекдот, согласно которому после недовольства его советами Владимир Вольфович пришел домой и попросил жену налить сто грамм, поскольку будет лечиться от коронавируса.
Вести.Ru вчера в 09:14
Энергетика

Цена российской нефти Urals снизилась до $19 за баррель

В ходе торгов в четверг, 19 марта, баррель нефти Urals подешевел до планки в 18,64 доллара за баррель.
Экономика сегодня вчера в 13:19
Энергетика

США мягко пригрозили Саудовской Аравии из-за обвала нефти

Группа из 13 сенаторов США намекнула в своем письме, что в случае продолжения увеличения добычи нефти многолетнее стратегическое партнерство двух стран может быть подорвано.
МонаВиста вчера в 11:40
Экономика

В мире объявили экономический кризис

По мнению специалистов, треть мировой экономики уже охватил экономический кризис.
Lenta.ru 03:57
Энергетика

Цена нефти Brent выросла более чем на 3%

Майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросли более чем на 3%.
Газета.Ru 00:58
Общество

В Москве убирают памятник маршалу Жукову

В Москве демонтируют памятник маршалу Георгию Жукову перед Историческим музеем. Об этом сообщает Telegram-канал "Архитектурные излишества".
Газета.Ru 04:38
Политика

Правозащитники просят ООН повлиять на перенос голосования по Конституции

Правозащитники просят ООН повлиять на перенос голосования по Конституции Правозащитный центр «Мемориал» и проект «ОВД-Инфо» попросили спецдокладчиков ООН убедить российские власти перенести голосование о поправках к Конституции на более поздний срок.
Коммерсантъ 03:06
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Российские ученые расшифровали геном коронавируса

В свою очередь президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что российские ученые оперативно завершат разработку препаратов для предупреждения и лечения коронавируса.
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Решетова поздравила дочь Тимати с днем рождения

Модель поделилась трогательным фото с сыном 19 марта дочери Тимати, Алисе Юнусовой, исполнилось шесть лет.
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Происшествия

Попавшие под карантин россияне взяли штурмом выход из аэропорта

Российские туристы устроили бунт в аэропорту Красноярска и взяли штурмом выход из здания авиагавани в связи с тем, что им слишком долго выдавали постановления о карантине.
Lenta.ru 02:24
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Disney отказался предоставлять отчеты о кассовых сборах

Компания Disney отказалась временно предоставлять отчеты о кассовых сборах, из-за ситуации с коронавирусом в мире приостановили работы многие кинотеатры.
Газета.Ru 04:23
Происшествия

В Лондоне из-за коронавируса началось мародерство

В Лондоне из-за паники вокруг коронавирусной инфекции участились случаи разбоя, сообщает РИА Новости.
KM.ru 00:56
Общество

Грузия прекращает авиасообщение со всеми странами

Грузия с 21 марта полностью прекращает авиасообщение со всеми странами из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 04:52
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ЦИК увеличит срок досрочного голосования по Конституции

ЦИК РФ увеличит срок проведения досрочного голосования по внесению изменений в Конституцию РФ с трех до семи дней.
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Евровидение-2020 официально отменено

Организаторы Евровидения объявили, что песенный конкурс в Роттердаме в 2020 году не состоится.
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Экономика

Силуанов рассказал о «подушке безопасности» нефтяных компаний РФ

Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что российские нефтяные компании накопили "подушку безопасности", сообщает ТАСС.
Газета.Ru 04:29
Общество

Минкомсвязь отложила из-за коронавируса учения по устойчивости Рунета

15 января Минкомсвязь России утвердила график учений на 2020 год в рамках обеспечения устойчивой и безопасной работы Рунета.
RT на русском 01:45
Общество

В России еще четыре человека выздоровели от коронавируса

В России поправились еще четыре пациента с коронавирусом, общее число выздоровевших достигло девяти, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости 03:35
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