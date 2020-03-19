Финансы
ИнтерфаксИндексы МосБиржи и РТС взлетели более чем на 5% на открытии торгов
К 10:01 по Москве индекс МосБиржи вырос на 5,2%, до 2393,43 пункта, индекс РТС взлетел на 5,5%, до 952,32 пункта. Цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже"выросли в пределах 9,7%. Доллар подешевел на 98 копеек, до 78,15 рубля.
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