К 10:01 по Москве индекс МосБиржи вырос на 5,2%, до 2393,43 пункта, индекс РТС взлетел на 5,5%, до 952,32 пункта. Цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже"выросли в пределах 9,7%. Доллар подешевел на 98 копеек, до 78,15 рубля.

Индексы МосБиржи и РТС взлетели более чем на 5% на открытии торгов

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