Индекс Мосбиржи на открытии торгов вырос на 5,47% по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии и по состоянию на 10:02 мск составил 2376,52 пункта, свидетельствуют биржевые данные. Индекс РТС по состоянию на 10:02 мск вырос на 7,82% — до 952,86 пункта.

Индексы Мосбиржи и РТС на открытии торгов растут на 5-7%

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Общество Москвичей старше 65 лет обязали с 26 марта соблюдать домашний режим Мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге сообщил, что москвичи старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, обязаны соблюдать домашний режим в период с 26 марта по 14 апреля.

Общество В российских регионах закроют кинотеатры и ночные клубы Органам исполнительной власти в регионах страны, согласно документу, поручается «Приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений».

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Общество Киев отправит в Россию спецпоезд для вывоза украинцев Власти Украины намерены отправить в Россию специальный поезд для эвакуации своих граждан в связи с отменой транспортного сообщения между двумя странами из-за пандемии коронавируса.

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Здоровье На Украине 84 человека заразились коронавирусом На Украине 84 человека заразились коронавирусом. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минздрав страны.

Спорт Олимпиаду в Токио перенесли на год В МОК уточнили, что Олимпийские и Паралимпийские игры состоятся не позднее лета 2021 года, при этом цифра 2020 в названии сохранится, а олимпийский огонь останется в Японии светить «маяком надежды для мира в эти смутные времена».