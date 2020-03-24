Коронавирус
Rambler News ServiceИндексы Мосбиржи и РТС на открытии торгов растут на 5-7%
Индекс Мосбиржи на открытии торгов вырос на 5,47% по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии и по состоянию на 10:02 мск составил 2376,52 пункта, свидетельствуют биржевые данные. Индекс РТС по состоянию на 10:02 мск вырос на 7,82% — до 952,86 пункта.
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Политика
В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет
Четырнадцатый российский самолет Ил-76, в котором находятся врачи и оборудование, прилетел в Италию, чтобы помочь местным властям в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА "Новости".
Общество
Москвичей старше 65 лет обязали с 26 марта соблюдать домашний режим
Мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге сообщил, что москвичи старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, обязаны соблюдать домашний режим в период с 26 марта по 14 апреля.
Общество
В российских регионах закроют кинотеатры и ночные клубы
Органам исполнительной власти в регионах страны, согласно документу, поручается «Приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений».
Происшествия
Уралец из мести вызвал врачей «заболевшей коронавирусом» жене
Супруги поругались, и мужчина решил отомстить: взял телефон жены позвонил с него диспетчеру, сообщив об коронавирусе у своей второй половины.
Здоровье
Роспотребнадзор заявил об иммунитете к коронавирусу у переболевших им
Роспотребнадзор сообщил СМИ об иммунитете к коронавирусу у переболевших им. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Здоровье
В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса
Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
Общество
В Госдуме предложили ужесточить наказание за нарушение карантина
В Государственной Думе 31 марта рассмотрят поправки в Уголовный кодекс об ужесточении наказания за нарушение санитарно-эпидемиологических норм.
Политика
Путин лично посетил больницу в Коммунарке
Президент России Владимир Путин лично прибыл в Коммунарку, чтобы осмотреть больницу, в которой лечат россиян от коронавируса.
Политика
Офис Зеленского: Карантин на Украине, может быть, закончится в мае
Киев, 24 марта 2020, 13:08 — REGNUM Заместитель главы офиса президента Украины Юлия Ковалив считает, что карантин в стране закончится, возможно, в мае.
Общество
Главврач калужской больницы объяснил свой отпуск в Таиланде
Главный врач областной больницы в Калуге Владимир Кондюков в интервью радиостанции "Говорит Москва" рассказал, почему уехал в отпуск в Таиланд во время пандемии коронавируса.
Общество
Киев отправит в Россию спецпоезд для вывоза украинцев
Власти Украины намерены отправить в Россию специальный поезд для эвакуации своих граждан в связи с отменой транспортного сообщения между двумя странами из-за пандемии коронавируса.
Энергетика
Названо преимущество России в нефтяном противостоянии
Эксперт назвал главную цель нефтяной борьбы России и Саудовской Аравии В то же время Саудовская Аравия может сама сильно пострадать из-за демпинга, так как при ценах ниже 80 долларов за баррель королевство не сможет преодолеть дефицит в бюджете.
Единоборства
В UFC нашли место для боя Нурмагомедова и Фергюсона
Президент UFC Дана Уайт нашел место проведения турнира UFC 249, на котором сразятся Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон.
Игры
Valve официально выпустила долгожданную игру Half-Life: Alyx
Компания Valve официально выпустила долгожданную игру Half-Life: Alyx.
Общество
Врачами назван частый симптом коронавируса
Новый симптом – потеря обоняния: полная (аносмия) или частичная (гипосмия), сообщает агентство ENT UK.
Общество
Минтруд обязали проработать выдачу листов о нетрудоспособности 65-летним работникам
Минтруд до 25 марта обязан проработать выдачу листов о нетрудоспособности работающим гражданам старше 65 лет, заявили в оперштабе по коронавирусу.
Общество
Индия закрывает границы на три недели из-за коронавируса
Премьер Индии Нарендра Моди объявил о закрытии страны на три недели из-за коронавируса, пишет РИА "Новости".
Армия и оружие
В Украине испытали новейший БТР «Отаман 6x6»
В Украине прошли испытания новейшего бронетранспортёра «Отаман 6x6».
Здоровье
На Украине 84 человека заразились коронавирусом
На Украине 84 человека заразились коронавирусом. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минздрав страны.
Армия и оружие
Российский МиГ-35 «убил» французский истребитель Rafale
Российский МиГ-35 "убил" французский истребитель Rafale.
Музыка
Фронтмен Little Big начал писать картины на самоизоляции
Фронтмен российской рейв-группы Little Big Илья Прусикин уехал за пределы города вместе с коллегами по коллективу.
Общество
В Москве утвердили пакет антикризисных мер для бизнеса
Власти Москвы утвердили первый пакет мер антикризисной поддержки бизнеса, пострадавшего из-за пандемии вируса COVID-19.
Спорт
Олимпиаду в Токио перенесли на год
В МОК уточнили, что Олимпийские и Паралимпийские игры состоятся не позднее лета 2021 года, при этом цифра 2020 в названии сохранится, а олимпийский огонь останется в Японии светить «маяком надежды для мира в эти смутные времена».
Здоровье
В Чечне зафиксирован первый случай заражения коронавирусом
Грозный, 24 марта 2020, 17:55 — REGNUM На территории Чеченской Республики зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом.
Общество
Льва Лещенко с женой госпитализировали с подозрением на коронавирус
По данным издания, супруги находятся в инфекционной больнице посёлка Коммунарка Новомосковского административного округа Москвы.
Здоровье
В Крыму подтвердили еще шесть случаев заражения коронавирусом
Ранее VI Ялтинский международный экономический форум, который должен был пройти в конце апреля в Республике Крым, перенесён из-за эпидемии коронавируса в мире.
Культура