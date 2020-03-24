Коронавирус

Rambler News ServiceRambler News ServiceИндексы Мосбиржи и РТС на открытии торгов растут на 5-7%

Индекс Мосбиржи на открытии торгов вырос на 5,47% по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии и по состоянию на 10:02 мск составил 2376,52 пункта, свидетельствуют биржевые данные. Индекс РТС по состоянию на 10:02 мск вырос на 7,82% — до 952,86 пункта.
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Эксперт прокомментировал ситуацию на мировых финансовых рынках

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Индекс РТС поднялся на 10%. Индекс Мосбиржи - на 7,5%

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Индекс Мосбиржи превысил 2400 пунктов благодаря позитивному внешнему фону

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Индекс МосБиржи превысил 2400 пунктов благодаря внешнему позитиву

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Российский рынок акций вырос на открытии торгов 24 марта

News.ru03:43

Доллар подешевел почти на рубль на фоне сообщений из США

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Индекс Мосбиржи растет на 4%, РТС — на 6%

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Политика

В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет

Четырнадцатый российский самолет Ил-76, в котором находятся врачи и оборудование, прилетел в Италию, чтобы помочь местным властям в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 18:27
Общество

Москвичей старше 65 лет обязали с 26 марта соблюдать домашний режим

Мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге сообщил, что москвичи старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, обязаны соблюдать домашний режим в период с 26 марта по 14 апреля.
RT на русском вчера в 02:31
Общество

В российских регионах закроют кинотеатры и ночные клубы

Органам исполнительной власти в регионах страны, согласно документу, поручается «Приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений».
Известия 11:32
Происшествия

Уралец из мести вызвал врачей «заболевшей коронавирусом» жене

Супруги поругались, и мужчина решил отомстить: взял телефон жены позвонил с него диспетчеру, сообщив об коронавирусе у своей второй половины.
Российская газета 09:32
Здоровье

Роспотребнадзор заявил об иммунитете к коронавирусу у переболевших им

Роспотребнадзор сообщил СМИ об иммунитете к коронавирусу у переболевших им. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Evo-rus.com 04:17
Здоровье

В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
РБК вчера в 08:26
Общество

В Госдуме предложили ужесточить наказание за нарушение карантина

В Государственной Думе 31 марта рассмотрят поправки в Уголовный кодекс об ужесточении наказания за нарушение санитарно-эпидемиологических норм.
RT на русском 09:50
Политика

Путин лично посетил больницу в Коммунарке

Президент России Владимир Путин лично прибыл в Коммунарку, чтобы осмотреть больницу, в которой лечат россиян от коронавируса.
Аргументы недели 08:24
Шоу-бизнес

Петросян прокомментировал сообщения о рождении ребенка

Москва 24 00:33
Политика

Офис Зеленского: Карантин на Украине, может быть, закончится в мае

Киев, 24 марта 2020, 13:08 — REGNUM Заместитель главы офиса президента Украины Юлия Ковалив считает, что карантин в стране закончится, возможно, в мае.
REGNUM 06:08
Общество

Главврач калужской больницы объяснил свой отпуск в Таиланде

Главный врач областной больницы в Калуге Владимир Кондюков в интервью радиостанции "Говорит Москва" рассказал, почему уехал в отпуск в Таиланд во время пандемии коронавируса.
Газета.Ru 06:43
Общество

Киев отправит в Россию спецпоезд для вывоза украинцев

Власти Украины намерены отправить в Россию специальный поезд для эвакуации своих граждан в связи с отменой транспортного сообщения между двумя странами из-за пандемии коронавируса.
Национальная служба новостей 10:45
Энергетика

Названо преимущество России в нефтяном противостоянии

Эксперт назвал главную цель нефтяной борьбы России и Саудовской Аравии В то же время Саудовская Аравия может сама сильно пострадать из-за демпинга, так как при ценах ниже 80 долларов за баррель королевство не сможет преодолеть дефицит в бюджете.
Национальная служба новостей 11:27
Культура

Симоньян и Кеосаян получили 46 млн рублей за фильм про Крымский мост

Piter.tv 09:25
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В UFC нашли место для боя Нурмагомедова и Фергюсона

Президент UFC Дана Уайт нашел место проведения турнира UFC 249, на котором сразятся Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон.
Лезги газет 08:46
Игры

Valve официально выпустила долгожданную игру Half-Life: Alyx

Компания Valve официально выпустила долгожданную игру Half-Life: Alyx.
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Происшествия

Польша экстрадировала в Россию совладельца «Зимней вишни»

РИА Новости 08:35
Общество

Врачами назван частый симптом коронавируса

Новый симптом – потеря обоняния: полная (аносмия) или частичная (гипосмия), сообщает агентство ENT UK.
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Минтруд обязали проработать выдачу листов о нетрудоспособности 65-летним работникам

Минтруд до 25 марта обязан проработать выдачу листов о нетрудоспособности работающим гражданам старше 65 лет, заявили в оперштабе по коронавирусу.
Взгляд.ру 11:48
Общество

Индия закрывает границы на три недели из-за коронавируса

Премьер Индии Нарендра Моди объявил о закрытии страны на три недели из-за коронавируса, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 11:28
Армия и оружие

В Украине испытали новейший БТР «Отаман 6x6»

В Украине прошли испытания новейшего бронетранспортёра «Отаман 6x6».
Актуальные Новости 11:48
Здоровье

На Украине 84 человека заразились коронавирусом

На Украине 84 человека заразились коронавирусом. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минздрав страны.
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Армия и оружие

Российский МиГ-35 «убил» французский истребитель Rafale

Российский МиГ-35 "убил" французский истребитель Rafale.
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Фронтмен Little Big начал писать картины на самоизоляции

Фронтмен российской рейв-группы Little Big Илья Прусикин уехал за пределы города вместе с коллегами по коллективу.
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В Москве утвердили пакет антикризисных мер для бизнеса

Власти Москвы утвердили первый пакет мер антикризисной поддержки бизнеса, пострадавшего из-за пандемии вируса COVID-19.
Коммерсантъ 10:08
Спорт

Олимпиаду в Токио перенесли на год

В МОК уточнили, что Олимпийские и Паралимпийские игры состоятся не позднее лета 2021 года, при этом цифра 2020 в названии сохранится, а олимпийский огонь останется в Японии светить «маяком надежды для мира в эти смутные времена».
РБК 11:11
Здоровье

В Чечне зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

Грозный, 24 марта 2020, 17:55 — REGNUM На территории Чеченской Республики зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом.
REGNUM 10:55
Общество

Льва Лещенко с женой госпитализировали с подозрением на коронавирус

По данным издания, супруги находятся в инфекционной больнице посёлка Коммунарка Новомосковского административного округа Москвы.
Российская газета 09:07
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В Крыму подтвердили еще шесть случаев заражения коронавирусом

Ранее VI Ялтинский международный экономический форум, который должен был пройти в конце апреля в Республике Крым, перенесён из-за эпидемии коронавируса в мире.
Бизнес-газета 08:54
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Соловьев оценил сравнение с Сигалом на КВН

Evo-rus.com 10:45
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