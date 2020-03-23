Финансы
Rambler News ServiceИндексы Мосбиржи и РТС на открытии торгов растут на 5-7%
Индекс Мосбиржи на открытии торгов вырос на 5,47% по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии и по состоянию на 10:02 мск составил 2376,52 пункта, свидетельствуют биржевые данные. Индекс РТС по состоянию на 10:02 мск вырос на 7,82% — до 952,86 пункта.
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Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей
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В Челябинске на коронавирус обследуется 21 ребенок
На сегодняшний день ни одного подтвержденного результата по детям нет, - отметила руководитель горздрава.
Экономика
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Общество
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Политика
Путин собрал совещание из-за ситуации с коронавирусом
Президент России Владимир Путин собрал совещание из-за ситуации с распространением заболевания COVID-19, вызываемого коронавирусом SARS-CoV-2.
Общество
Россиян предложили освободить от уплаты коммунальных платежей
На период карантинных мер из-за коронавируса россиян предложили освободить от коммунальных платежей.
Армия и оружие
Су-57 испытали на предельных режимах и сняли на видео
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Энергетика
Стоимость нефти Brent на бирже ICE в Лондоне увеличилась на 4,5%
Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 4,5%. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Экономика
В России уменьшили прожиточный минимум
Как стало известно Волжский.ру из опубликованного на портале правовой информации документа, в целом по РФ величина прожиточного минимума из расчёта на душу населения составит 10609 рублей.
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Генпрокуратура ДНР возбудила дело против Порошенко
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Происшествия
В Краснодарском крае разбился самолет L-39
Пилот погиб в результате крушения учебного самолета в Краснодарском крае. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
Экономика
Сбербанк вводит комиссию за переводы от 50 000 рублей в месяц
Взамен Сбербанк введет аналогичную комиссию за все переводы свыше 50 000 руб. в месяц – уже вне зависимости от региона, следует из данных банка.
Общество
У принца Чарльза обнаружили коронавирус
У принца Уэльского Чарльза обнаружен коронавирус, передают Sky News и BBC.
Общество
В ВОЗ предположили превращение США в эпицентр пандемии коронавируса
Спикер Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис предположила, что США могут превратиться в новый очаг пандемии коронавируса, пишет РИА Новости со ссылкой на RT.
Финансы
Рубль ускорил падение на фоне обращения Путина
Курс рубля на Московской бирже продолжил снижение на фоне выступления Владимира Путина в эфире федеральных телеканалов.
Общество
ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах
«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
Футбол
Такого футболиста сейчас не хватает «Спартаку». Алекс – лучший бразилец в истории клуба
Специально пересмотрел вчера игру «Локомотива» и «Спартака», состоявшуюся знойным летом 2010-го (3:2), — за 90 минут Алекс отдал восемь обостряющих передач.
Экономика
Торговые центры предупредили о дефолте
Девелоперы могут не выплатить банкам около 1 трлн рублей Снижение трафика в торговых центрах на фоне распространения коронавирусной инфекции грозит дефолтом владельцам объектов, долг которых перед банками оценивается в 1 трлн руб. Они уже попросили премьера Михаила Мишустина субсидировать процентные ставки по займам и отсрочить выплату налогов.
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