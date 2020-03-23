Финансы

Rambler News ServiceRambler News ServiceИндексы Мосбиржи и РТС на открытии торгов растут на 5-7%

Индекс Мосбиржи на открытии торгов вырос на 5,47% по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии и по состоянию на 10:02 мск составил 2376,52 пункта, свидетельствуют биржевые данные. Индекс РТС по состоянию на 10:02 мск вырос на 7,82% — до 952,86 пункта.
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Индекс Мосбиржи превысил 2500 пунктов

Rambler News Service04:05

Фондовые торги в РФ открылись в плюсе

Банки.ру03:04

Индекс Мосбиржи и РТС упали на открытии торгов

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Эксперты рассказали, когда позитив на российском рынке исчерпает себя

ТАСС08:22

Индекс РТС превысил 1000 пунктов на открытии торгов

РБК03:02

Индексы Мосбиржи и РТС растут на открытии торгов

Коммерсантъ03:15

Индекс РТС превысил 1000 пунктов, индекс Мосбиржи - 2500 пунктов

ПРАЙМ03:29
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Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей

Владимир Путин объявил об отмене следующей рабочей недели из-за риска распространения коронавируса.
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В Госдуму внесён проект об усилении наказания за нарушение карантина

Законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина внесён в Госдуму, сообщила пресс-служба комитета по госстроительству.
RT на русском 03:48
Общество

Путин предложил предусмотреть кредитные каникулы

Предлагаю предусмотреть каникулы как по потребительским, так и по ипотечным кредитам, сказал президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам 25 марта.
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В Челябинске на коронавирус обследуется 21 ребенок

На сегодняшний день ни одного подтвержденного результата по детям нет, - отметила руководитель горздрава.
Polit74.ru 06:28
Экономика

Путин предложил привлечь дополнительные средства в бюджет и помочь семьям с детьми

Дополнительные поступления в бюджет России, которые будут получены в результате реализации новых антикризисных мер, необходимо целевым образом направлять на финансирование мер поддержки семей с детьми.
Крым 24 10:11
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Экс-глава МИД Украины Кожара задержан по подозрению в убийстве

Бывший глава министерства иностранных дел Украины Леонид Кожара задержан по подозрению в убийстве бизнесмена Сергея Старицкого.
Газета.Ru 08:45
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Домогаров со скандалом покинул МХАТ имени Горького

Neva.Today вчера в 22:59
Общество

В Китае мужчина умер от хантавируса

В Китае мужчина скончался в автобусе из-за хантавируса, сообщила газета Global Times. Носителем этой инфекции являются грызуны.
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Кейт Миддлтон едва сдержала слезы при разговоре с принцем Гарри

Ранее 5-tv.ru писал, принц Гарри встретился с бывшей сразу после отъезда Меган Маркл.
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Общество

В России зафиксировали еще 163 новых случая коронавируса

В России за минувшие сутки зафиксировали 163 новых случая заражения коронавирусом, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 07:54
Происшествия

У жительницы Липецка, вернувшейся из Венгрии, выявили коронавирус

Экспресс-тест на коронавирус выявил заболевание у жительницы Липецка, которая вернулась из Венгрии, сообщает в среду обладминистрация.
РИА Новости 02:03
Общество

Генсек ООН объявил о запуске плана по борьбе с коронавирусом

ООН запускает проект, который окажет поддержку бедным странам в борьбе с коронавирусом, предполагается, что бюджет плана реагирования составит 2 миллиарда долларов, заявил журналистам генсек ООН Антониу Гутерреш.
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Восемь клубов АПЛ выступили против участия «Ман Сити» в ЛЧ

По данным издания The Telegraph, «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Арсенал» входят в число восьми клубов, которые возражают против того, чтобы наказание «Сити» было отложено в период разбирательства.
Все про Спорт ру 04:28
Экономика

Росстат зафиксировал рост инфляции

Потребительские цены в России в период с 17 марта по 23 марта 2020 года выросли на 0,3% после того, как в течение трех недель рост отмечался на уровне 0,1%, свидетельствуют данные Росстата.
ТАСС 09:03
Политика

Путин собрал совещание из-за ситуации с коронавирусом

Президент России Владимир Путин собрал совещание из-за ситуации с распространением заболевания COVID-19, вызываемого коронавирусом SARS-CoV-2.
Известия вчера в 07:45
Общество

Россиян предложили освободить от уплаты коммунальных платежей

На период карантинных мер из-за коронавируса россиян предложили освободить от коммунальных платежей.
Российская газета 01:16
Армия и оружие

Су-57 испытали на предельных режимах и сняли на видео

Многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57 испытали на предельных режимах высот, скоростей и перегрузок.
Газета.Ru 05:05
Энергетика

Стоимость нефти Brent на бирже ICE в Лондоне увеличилась на 4,5%

Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 4,5%. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Газета.Ru вчера в 02:59
Экономика

В России уменьшили прожиточный минимум

Как стало известно Волжский.ру из опубликованного на портале правовой информации документа, в целом по РФ величина прожиточного минимума из расчёта на душу населения составит 10609 рублей.
Волжский.ру 04:39
Политика

Генпрокуратура ДНР возбудила дело против Порошенко

"Следователи управления по надзору за соблюдением законов органами военного управления и органами исполнительной власти, реализующими политику в сфере обороны Генеральной прокуратуры ДНР, расследуют уголовное дело, возбужденное по статье 230 УК ДНР, в отношении бывшего президента Украины Порошенко Петра Алексеевича", — говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры ДНР.
РИА Новости 07:33
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Путин восхитил турецкие СМИ визитом в больницу с заболевшими COVID-19

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В Краснодарском крае разбился самолет L-39

Пилот погиб в результате крушения учебного самолета в Краснодарском крае. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
ТАСС 10:35
Экономика

Сбербанк вводит комиссию за переводы от 50 000 рублей в месяц

Взамен Сбербанк введет аналогичную комиссию за все переводы свыше 50 000 руб. в месяц – уже вне зависимости от региона, следует из данных банка.
Ведомости 10:30
Общество

У принца Чарльза обнаружили коронавирус

У принца Уэльского Чарльза обнаружен коронавирус, передают Sky News и BBC.
Ведомости 07:17
Общество

В ВОЗ предположили превращение США в эпицентр пандемии коронавируса

Спикер Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис предположила, что США могут превратиться в новый очаг пандемии коронавируса, пишет РИА Новости со ссылкой на RT.
Мой Брянск 01:49
Финансы

Рубль ускорил падение на фоне обращения Путина

Курс рубля на Московской бирже продолжил снижение на фоне выступления Владимира Путина в эфире федеральных телеканалов.
Газета.Ru 10:28
Общество

ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах

«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
RT на русском вчера в 04:09
Футбол

Такого футболиста сейчас не хватает «Спартаку». Алекс – лучший бразилец в истории клуба

Специально пересмотрел вчера игру «Локомотива» и «Спартака», состоявшуюся знойным летом 2010-го (3:2), — за 90 минут Алекс отдал восемь обостряющих передач.
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Экономика

Торговые центры предупредили о дефолте

Девелоперы могут не выплатить банкам около 1 трлн рублей Снижение трафика в торговых центрах на фоне распространения коронавирусной инфекции грозит дефолтом владельцам объектов, долг которых перед банками оценивается в 1 трлн руб. Они уже попросили премьера Михаила Мишустина субсидировать процентные ставки по займам и отсрочить выплату налогов.
Коммерсантъ вчера в 11:19
Здоровье

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

РИА Новости вчера в 10:21
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