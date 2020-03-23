Индекс Мосбиржи на открытии торгов вырос на 5,47% по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии и по состоянию на 10:02 мск составил 2376,52 пункта, свидетельствуют биржевые данные. Индекс РТС по состоянию на 10:02 мск вырос на 7,82% — до 952,86 пункта.

Индексы Мосбиржи и РТС на открытии торгов растут на 5-7%

Общество Путин предложил предусмотреть кредитные каникулы Предлагаю предусмотреть каникулы как по потребительским, так и по ипотечным кредитам, сказал президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам 25 марта.

Общество В Китае мужчина умер от хантавируса В Китае мужчина скончался в автобусе из-за хантавируса, сообщила газета Global Times. Носителем этой инфекции являются грызуны.

Общество В России зафиксировали еще 163 новых случая коронавируса В России за минувшие сутки зафиксировали 163 новых случая заражения коронавирусом, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

Общество Генсек ООН объявил о запуске плана по борьбе с коронавирусом ООН запускает проект, который окажет поддержку бедным странам в борьбе с коронавирусом, предполагается, что бюджет плана реагирования составит 2 миллиарда долларов, заявил журналистам генсек ООН Антониу Гутерреш.

Экономика Росстат зафиксировал рост инфляции Потребительские цены в России в период с 17 марта по 23 марта 2020 года выросли на 0,3% после того, как в течение трех недель рост отмечался на уровне 0,1%, свидетельствуют данные Росстата.

Экономика В России уменьшили прожиточный минимум Как стало известно Волжский.ру из опубликованного на портале правовой информации документа, в целом по РФ величина прожиточного минимума из расчёта на душу населения составит 10609 рублей.

Политика Генпрокуратура ДНР возбудила дело против Порошенко "Следователи управления по надзору за соблюдением законов органами военного управления и органами исполнительной власти, реализующими политику в сфере обороны Генеральной прокуратуры ДНР, расследуют уголовное дело, возбужденное по статье 230 УК ДНР, в отношении бывшего президента Украины Порошенко Петра Алексеевича", — говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры ДНР.

Происшествия В Краснодарском крае разбился самолет L-39 Пилот погиб в результате крушения учебного самолета в Краснодарском крае. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

Общество В ВОЗ предположили превращение США в эпицентр пандемии коронавируса Спикер Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис предположила, что США могут превратиться в новый очаг пандемии коронавируса, пишет РИА Новости со ссылкой на RT.

Финансы Рубль ускорил падение на фоне обращения Путина Курс рубля на Московской бирже продолжил снижение на фоне выступления Владимира Путина в эфире федеральных телеканалов.