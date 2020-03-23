Финансы

РБКРБКИндекс РТС превысил 1000 пунктов на открытии торгов

Индекс Мосбиржи вырос на 3,3%, до 2490 пунктов. Индекс РТС поднялся на 3,93%, до 1003,5 пункта. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.
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Индекс Мосбиржи превысил 2500 пунктов

Rambler News Service04:05

Фондовые торги в РФ открылись в плюсе

Банки.ру03:04

Индекс Мосбиржи и РТС упали на открытии торгов

Московский Комсомолец23 марта в 03:23

Эксперты рассказали, когда позитив на российском рынке исчерпает себя

ТАСС08:22

Индекс РТС превысил 1000 пунктов на открытии торгов

РБК03:02

Индексы Мосбиржи и РТС растут на открытии торгов

Коммерсантъ03:15

Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 3,3-4,2%

Интерфакс03:21
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Политика

Путин обратится к гражданам в связи с коронавирусом

Вести.Ru 06:15
Общество

Лещенко госпитализирован с подозрением на коронавирус

Super.ru вчера в 08:46
Авто

Volkswagen приостановил сборку машин в России

Группа на две недели приостановит работу на автомобильном заводе в Калуге и контрактную сборку в Нижнем Новгороде, уточнил собеседник агентства.
Компания вчера в 10:15
Футбол

Мэр Бергамо: «Матч „Аталанта“ — „Валенсия“ стал биологической бомбой»

Мэр Бергамо Джорджио Гори поделился мнением о влиянии матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Аталантой» и «Валенсией» на распространение коронавируса в Италии и Испании.
Спорт-Экспресс 07:32
Шоу-бизнес

Умерла народная артистка СССР Инна Макарова

Народная артистка СССР Инна Макарова скончалась на 94-м году жизни, сообщила "Интерфаксу" в среду дочь актрисы Наталья Бондарчук.
Интерфакс 07:27
Общество

Испания обошла Китай по числу смертей от коронавируса

14 497 случаев заражения были зафиксированы в Мадриде. Число погибших в Китае составляет 3 281 человек.
Euromag.ru 07:58
Общество

Таиланд полностью закрывает въезд в страну с 26 марта

Среди перечисленных – отдельные районы Бангкока, где находятся много клубов, баров и ресторанов, все они закрыты на неопределенный срок.
Интерфакс 09:00
Экономика

Владельцы ТЦ предупредили о риске дефолта на триллион рублей

"Возникает реальный риск дефолта перед банками на сумму около 1 триллиона рублей и ставятся под угрозу не менее 1 миллиона рабочих мест в торговых центрах страны", - говорится в письме Российского совета торговых центров (РСТЦ) на имя премьер-министра России Михаила Мишустина, имеющемся в распоряжении РИА Недвижимость.
РИА Новости вчера в 10:51
Армия и оружие

Боевые возможности гаубицы «Мста-С» калибра НАТО показали на видео

На полигоне Старатель в Нижнем Тагиле ближневосточным заказчикам впервые показали в деле самоходную гаубицу "Мста-С" так называемого "натовского" калибра 155 мм.
Российская газета 08:50
Политика

Генпрокуратура ДНР возбудила дело против Порошенко

"Следователи управления по надзору за соблюдением законов органами военного управления и органами исполнительной власти, реализующими политику в сфере обороны Генеральной прокуратуры ДНР, расследуют уголовное дело, возбужденное по статье 230 УК ДНР, в отношении бывшего президента Украины Порошенко Петра Алексеевича", — говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры ДНР.
РИА Новости 07:33
Происшествия

Суд в Москве продлил арест аспиранту МГУ Мифтахову на полгода

Головинский суд Москвы в среду по ходатайству гособвинения на полгода продлил арест аспиранту механико-математического факультета МГУ Азату Мифтахову, обвиняемому в нападении на один из столичных офисов "Единой России" в январе 2018 года.
ТАСС 08:41
Политика

Кабмин Украины ввел в стране режим ЧС

Правительство Украины из-за распространения нового коронавируса ввело на всей территории страны режим чрезвычайной ситуации и продлило карантин до 24 апреля.
ТАСС 08:19
Происшествия

Экс-глава МИД Украины Кожара задержан по подозрению в убийстве

Бывший глава министерства иностранных дел Украины Леонид Кожара задержан по подозрению в убийстве бизнесмена Сергея Старицкого.
Газета.Ru 08:45
Общество

Навальный сообщил о нападении на него в Москве

В Москве совершено нападение на известного политика Алексея Навального. Об этом оппозиционер сообщил в своем Twitter.
Росбалт 09:05
Здоровье

Меры против коронавируса ужесточили в Ростовской области

Добавим, что в среду в регионе выявили первый случай заболевания коронавирусом. Пациенткой оказалась вернувшаяся из Таиланда женщина.
Rostov gazeta 07:12
Происшествия

У жительницы Липецка, вернувшейся из Венгрии, выявили коронавирус

Экспресс-тест на коронавирус выявил заболевание у жительницы Липецка, которая вернулась из Венгрии, сообщает в среду обладминистрация.
РИА Новости 02:03
Энергетика

Стоимость нефти Brent на бирже ICE в Лондоне увеличилась на 4,5%

Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 4,5%. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Газета.Ru вчера в 02:59
Происшествия

В Ростове-на-Дону взяли под наблюдение пассажиров рейса из Таиланда

Медики взяли под наблюдение всех пассажиров авиарейса из Таиланда в Ростов-на-Дону, на котором у женщины выявили коронавирус, сообщила журналистам пресс-секретарь губернатора Ростовской области Ирина Четвертакова.
РИА Новости 08:14
Транспорт

РЖД отменили некоторые поезда внутри России из-за коронавируса

«Пассажирам будет предложено совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах, либо вернуть в полном объеме средства за проездные документы, приобретенные в отмененные поезда»,— уточнили в РЖД.
Коммерсантъ 03:13
Хоккей

КХЛ объявила о досрочном завершении сезона из-за коронавируса

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила о досрочном завершении сезона из-за пандемии коронавируса.
РБК 05:55
Армия и оружие

Минобороны рассказало о проверке готовности к борьбе с коронавирусом

Сообщается, что по решению Верховного Главнокомандующего ВС РФ, президента России Владимира Путина с 25 марта в органах военного управления, соединениях, воинских частях ЗВО и ЦВО, ВКС России, РВСН, подразделениях войск РХБЗ, инженерных войск и отдельных организаций медицинского обеспечения проводится проверка.
РИА Новости 07:10
Политика

Путин запретил продавать земли Крыма иностранцам

Симферополь, 25 марта 2020, 10:49 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал указ, лишающий иностранных граждан и юридические компании, а также лиц без гражданства права владеть земельными участками на территории Крыма, Севастополя и ряда других регионов страны.
REGNUM 03:49
Энергетика

Трамп поддержал планы Эр-Рияда вытеснить Россию с нефтяных рынков

Президент США Дональд Трамп выразил поддержку планам Саудовской Аравии вытеснить Россию с нефтяных рынков при помощи наращивания добычи топлива.
Москва 24 00:17
Единоборства

Шлеменко ответил на брошенный Александром Емельяненко вызов

Бывший чемпион Bellator (промоутерская компания боев) в среднем весе Александр Шлеменко сообщил, что готов принять вызов Александра Емельяненко, но по правилам ММА.
РБК 00:19
Общество

Собянин объявил о закрытии библиотек и кинотеатров в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал ситуацию с распространением нового типа коронавируса в столице и по всей России.
Московский Комсомолец 07:31
Общество

Власти США достигли соглашения о пакете стимулирования экономики

Сенат США и администрация президента Дональда Трампа пришли к соглашению о пакете стимулирования экономики на $2 трлн в связи с ситуацией с коронавирусом, сообщает издание Washington Post.
РИА Новости 01:35
Армия и оружие

Французские военные покинули Ирак

Французские военные, участвующие в международной коалиции во главе с США, покинули Ирак, заявил пресс-секретарь командующего иракской армии генерал-лейтенант Абдель Карим Халаф.
Взгляд.ру 08:56
Общество

В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

По последним данным, в мире заразились более 300 тысяч человек, скончались более 15 тысяч. В России выявлено 438 случаев заражения.
Говорит Москва вчера в 00:06
Авто

В продажу поступил Антарктический внедорожник УАЗ Патриот

В продажу поступили первые внедорожники УАЗ "Патриот" серии Antarctic Edition. Об этом сообщается на сайте изготовителя.
МонаВиста вчера в 12:57
Футбол

Фабрегас рассказал, почему ушел из «Арсенала» в 2011 году

Бывший полузащитник «Арсенала» Сеск Фабрегас рассказал о причинах ухода из лондонского клуба в 2011 году.
Спорт-Экспресс 04:36
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