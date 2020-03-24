Финансы

ВедомостиВедомостиКурс доллара снизился на 1 рубль

Во вторник, 24 марта, торги на Московской бирже начались с укрепления рубля. Курс доллара – 78,62 руб. (минус 99 коп.), курс евро – 85,4 руб. (минус 5 коп.).
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Доллар подешевел почти на рубль на фоне сообщений из США

РЕН ТВ03:18

Курс доллара снизился до 78,65 рубля

ТАСС04:02

Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск снизился до 78,85 рубля

Банки.ру04:44

Официальный курс доллара снизился более чем на два рубля

РИА Новости06:49

Рубль укрепляется к доллару и евро на торгах Московской биржи

Экономика сегодня03:17

Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 80 рублей

RT на русскомвчера в 08:44

Доллар и евро вновь выросли к рублю - актуальный курс валют

Российский Диалогвчера в 04:40
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Комментарии

Происшествия

Стало известно о состоянии зараженных коронавирусом в Башкирии

Уфа, 24 марта 2020, 13:50 — REGNUM Три человека, зараженных новым коронавирусом, находятся в специальных боксах в инфекционной больнице Уфы.
REGNUM 06:50
Общество

Лев Лещенко лег в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус

Народный артист РСФСР Лев Лещенко с супругой госпитализированы в медицинский центр в московском поселке Коммунарка.
Интерфакс 09:10
Общество

Собянин заявил, что реальной картины по коронавирусу в регионах нет

Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что реальной картины по распространению коронавируса по российским регионам нет, и заявил, что просил бы дать поручение руководителю президентской администрации Антону Вайно обеспечить контроль ситуации.
РИА Новости 07:52
Здоровье

Минздрав дал рекомендации по лечению коронавируса

Всемирная организация здравоохранения 19 марта отменила свою рекомендацию не использовать ибупрофен у пациентов с коронавирусом, уточнили в министерстве.
РИА Новости 07:40
Общество

В Пензе у второй женщины официально подтвержден коронавирус

Специалистами подтвержден второй случай коронавируса в Пензе. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Evo-rus.com 09:44
Политика

Песков попросил уничтожить свой телефон после визита в Коммунарку

Москва, 24 марта 2020, 16:55 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков попросил сотрудников больницы в Коммунарке уничтожить телефон, на который снимали российского президента Владимира Путина во время его визита в медицинское учреждение.
REGNUM 09:55
Происшествия

Власти рассказали о состоянии четырех воронежцев, заболевших COVID-19

Врачи оценивают как удовлетворительное состояние четырех жителей Воронежской области, у которых после возвращения из-за границы диагностировали коронавирус, сообщает во вторник правительство региона.
РИА Новости 08:32
Технологии

Microsoft нашла критическую уязвимость во всех Windows

Компания Microsoft нашла критическую уязвимость во всех версиях Windows, начиная с 7-й и заканчивая десятой.
Live24 03:44
Здоровье

В Крыму подтвердили шесть новых случаев заражения коронавирусом

Новые шесть случаев коронавирусной инфекции зафиксированы в Крыму, все случаи – завозные, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
РИА Новости 08:17
Общество

Доктор Комаровский назвал необходимые лекарства на время пандемии

Среди лекарств, необходимых в период эпидемий, Комаровский назвал жаропонижающие препараты, в частности парацетамол.
РИА Новости 09:06
Общество

В России за сутки выявили 57 новых случаев заражения коронавирусом

В России за сутки зарегистрировали 57 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 09:27
Общество

Студента Университета гражданской авиации отчислили за комментарии о коррупции вуза

Студента петербургского Университета гражданской авиации Степана Деркача отчислили из вуза комментарии "ВКонтакте", в которых он указывал на то, что, по его мнению, в стенах учебного заведения имеется коррупция, пишет "Фонтанка" .
ЗакC.Ру 06:56
Экономика

В Bloomberg считают, что Саудовской Аравии грозит «невероятный кризис»

Страны Персидского залива, в числе которых и Саудовская Аравия, ждет "жестокий" кризис, считает аналитик Дэвид Фиклинг.
Газета.Ru 05:27
Энергетика

Румас: нефть пойдёт в Белоруссию без премий для компаний РФ

Минск, 24 марта 2020, 15:23 — REGNUM Власти Белоруссии и России договорились о поставках нефти без премий для российских компаний.
REGNUM 08:23
Происшествия

Польша выдала России совладельца «Зимней вишни»

Спецконвой доставил в Россию из Польши Вячеслава Вишневского, совладельца кемеровского торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня», при пожаре которого в марте 2018 погибло 60 человек, в том числе 37 детей.
РБК 09:26
Здоровье

Главврач больницы в Коммунарке дал совет Путину по борьбе с коронавирусом

В России, по последним данным, число зараженных коронавирусом увеличилось до 495 человек.
Lenta.ru 10:19
Здоровье

На Украине допустили заражение коронавирусом миллионов человек

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко допустил, что в стране могут заразиться коронавирусом миллионы человек.
Lenta.ru 09:43
Экономика

Минтруд утвердил прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года

"Установить по согласованию с министерством экономического развития Российской Федерации и министерством финансов Российской Федерации величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за IV квартал 2019 года на душу населения 10 609 рублей, для трудоспособного населения – 11 510 рублей, пенсионеров – 8 788 рублей, детей – 10 383 рубля", - говорится в приказе.
РИА Новости 05:23
Общество

Почти 1,8 миллиона жителей Москвы попадают под указ о самоизоляции

В настоящий момент в Москве, по данным департамента труда из социальной защиты, проживает почти 1 миллион 800 тысяч граждан старше 65 лет, большинству из них предписана самоизоляция указом мэры Москвы Сергея Собянина, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 05:54
Авто

Выявлены последствия использования 92-го бензина вместо 95-го

Автомобильные эксперты рассказали, можно ли заправлять 92-й бензин вместо 95-го. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 22 марта в 15:45
Происшествия

В Йошкар-Оле уволили главврача роддома, откуда похитили младенца

Главный врач перинатального центра в Йошкар-Оле, откуда накануне украли новорожденную девочку, уволен, министру здравоохранения региона объявлен выговор, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы Марий Эл.
РИА Новости 08:52
Общество

В Петербурге с 26 марта закроют все фитнес-центры

Правительство Санкт-Петербурга из-за угрозы распространения нового коронавируса решило запретить горожанам доступ в фитнес-центры и ввести запрет на проведение занятий в других физкультурно-спортивных организациях.
ТАСС 08:22
Спорт

Токио и МОК договорились отложить Олимпиаду на 2021 год

BFM.ru 08:50
Общество

В России за нарушение карантина вводится наказание до семи лет тюрьмы

За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее смерть двух и более лиц, предлагается наказывать лишением свободы на срок до 7 лет.
REGNUM 08:03
Шоу-бизнес

Джиган закатил вечеринку с копией Оксаны Самойловой

Бразильская артистка не зря считается одной из самых привлекательных певиц своей страны, а русскоязычные фанаты давно прозвали её бразильской копией Оксаны Самойловой.
Bimru.ru 08:36
Шоу-бизнес

Муцениеце назвала истинную причину развода с Павлом Прилучным

Агата не скрывала, что развод ей дается очень тяжело, однако истинных причин расставания не называла.
Слово и Дело 08:55
Политика

Путин примет участие в экстренном саммите G20

"26 марта с.г. президент Российской Федерации Путин примет участие в экстренном саммите Группы двадцати, который пройдет в формате видеоконференции и будет посвящен борьбе с пандемией коронавируса и ее влиянием на мировую экономику", - отметили в Кремле.
ТАСС 09:32
Авто

Сколько стоили бы машины в СССР при пересчете на российские рубли

Сколько бы стоили автомобили, производимые когда-то в СССР сегодня, при пересчете на российские рубли, сообщает информационный портал UGPRESSA.RU.
Ugpressa.ru вчера в 13:17
Армия и оружие

Италия запросила помощь Пентагона в борьбе с коронавирусом

Отмечается, что власти Италии рассчитывают на помощь размещенных в стране американских военных врачей в развертывании полевых госпиталей и оказании помощи местному населению.
RuNews24.ru вчера в 03:50
Общество

Торговцев в Крыму заставят снизить цены

Сегодня время власти Крыма намерены подписать с субъектами розничной торговли меморандум, позволяющий снизить наценку на социально значимые продукты питания.
ForPost 09:11
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Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
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