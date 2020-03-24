Коронавирус
Rambler News ServiceИндексы Мосбиржи и РТС на открытии торгов растут на 5-7%
Индекс Мосбиржи на открытии торгов вырос на 5,47% по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии и по состоянию на 10:02 мск составил 2376,52 пункта, свидетельствуют биржевые данные. Индекс РТС по состоянию на 10:02 мск вырос на 7,82% — до 952,86 пункта.
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Общество
В российских регионах закроют кинотеатры и ночные клубы
Органам исполнительной власти в регионах страны, согласно документу, поручается «Приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений».
Единоборства
В UFC нашли место для боя Нурмагомедова и Фергюсона
Президент UFC Дана Уайт нашел место проведения турнира UFC 249, на котором сразятся Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон.
Шоу-бизнес
Елена Степаненко и Ольга Бузова стали соведущими нового шоу
Ольга Бузова и Елена Степаненко стали соведущими нового проекта на телеканале "Россия 1".
Общество
Гидрометцентр предупредил россиян о приходе необычного антициклона
Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что сейчас над европейской частью России установился антициклон, который может перейти в весьма стабильное состояние.
Политика
Путин проводит совещание с кабмином по борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин проводит совещание с правительством о мерах по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в стране.
Общество
Меркель проверилась на коронавирус
Канцлер Германии Ангела Меркель сдала анализы на наличие заражения коронавирусом нового типа.
Здоровье
В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса
Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
Политика
Медведев призвал губернаторов возглавлять отделения «Единой России»
Председатель «Единой России», бывший премьер-министр и экс-президент Дмитрий Медведев призвал губернаторов-единороссов возглавлять региональные отделения партии.
Политика
Путин посетил больницу в Коммунарке
Президент Владимир Путин во вторник, 24 марта, приехал в больницу для зараженных коронавирусом COVID-19 в подмосковной Коммунарке.
Общество
Кардиолог Пабло Канепа перечислил опасные для здоровья сердца продукты
Кардиолог Пабло Канепа из Испании перечислил продукты, которые ухудшают работу сердца.
Общество
Врачами назван частый симптом коронавируса
Новый симптом – потеря обоняния: полная (аносмия) или частичная (гипосмия), сообщает агентство ENT UK.
Общество
В Башкирии зафиксированы сразу три случая заражения коронавирусом
Глава Башкирии сообщил, что все уже изолированы, их контакты - отрабатываются в соответствии с установленными регламентами, которые мы ввели в действие еще до подтверждения диагнозов.
Общество
Льва Лещенко с женой госпитализировали с подозрением на коронавирус
По данным издания, супруги находятся в инфекционной больнице посёлка Коммунарка Новомосковского административного округа Москвы.
Происшествия
В Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку
Найдена новорожденная девочка, которая была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл).
Кино
На Первом канале стартует новый сериал «Заступники»
Общество
В центре российского города обнаружили фашистский бункер
Бункер нашли строители, которые прокладывали трубопровод, пишет «Блокнот-Новороссийск». О находке доложили в поисковый центр.
Игры
Создатель Final Fantasy VII объяснил, почему ремейк будет эпизодическим
Ёсинори Китасэ — руководитель разработки Final Fantasy VII и продюсер ремейка — заявил, что новую версию игры пришлось разбить на эпизоды, чтобы не сокращать оригинальную историю.
Здоровье
В Чечне зафиксирован первый случай заражения коронавирусом
Грозный, 24 марта 2020, 17:55 — REGNUM На территории Чеченской Республики зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом.
Общество
Индия закрывает границы на три недели из-за коронавируса
Премьер Индии Нарендра Моди объявил о закрытии страны на три недели из-за коронавируса, пишет РИА "Новости".
Общество
Алексею Воробьеву в США отказались делать тест на коронавирус
Спорт
Олимпиаду в Токио перенесли на год
В МОК уточнили, что Олимпийские и Паралимпийские игры состоятся не позднее лета 2021 года, при этом цифра 2020 в названии сохранится, а олимпийский огонь останется в Японии светить «маяком надежды для мира в эти смутные времена».
Общество
В Москве утвердили пакет антикризисных мер для бизнеса
Власти Москвы утвердили первый пакет мер антикризисной поддержки бизнеса, пострадавшего из-за пандемии вируса COVID-19.
Здоровье
Первый случай заражения коронавирусом подтвердили в Волгограде
В Волгограде зафиксировали первого заболевшего коронавирусной инфекцией.
Политика
Песков рассказал, почему Путин не носит маску из-за коронавируса
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможной самоизоляции главы государства Владимира Путина.
Здоровье
Число заражений коронавирусом в Испании достигло нового максимума
За сутки в королевстве выявили почти 6,6 тысяч новых больных. Общее число инфицированных достигло порядка 39700 человек.
Политика
Офис Зеленского: Карантин на Украине, может быть, закончится в мае
Киев, 24 марта 2020, 13:08 — REGNUM Заместитель главы офиса президента Украины Юлия Ковалив считает, что карантин в стране закончится, возможно, в мае.
Экономика
Qiwi планирует закрыть Рокетбанк
Сервис быстрых платежей Qiwi не смог найти желающих купить Рокетбанк и решил закрыть проект, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление компании.