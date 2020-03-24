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Rambler News ServiceRambler News ServiceИндексы Мосбиржи и РТС на открытии торгов растут на 5-7%

Индекс Мосбиржи на открытии торгов вырос на 5,47% по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии и по состоянию на 10:02 мск составил 2376,52 пункта, свидетельствуют биржевые данные. Индекс РТС по состоянию на 10:02 мск вырос на 7,82% — до 952,86 пункта.
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В Волгограде зафиксировали первого заболевшего коронавирусной инфекцией.
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Офис Зеленского: Карантин на Украине, может быть, закончится в мае

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Сервис быстрых платежей Qiwi не смог найти желающих купить Рокетбанк и решил закрыть проект, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление компании.
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