Индекс Мосбиржи на открытии торгов снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 1,5%, до отметки 2972,4 пункта. Индекс РТС опустился на 2,5% и составил 1424,92 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индексы Мосбиржи и РТС на открытии торгов упали на 1,5-2,5%

Экономика Подсчитаны потери бюджета в случае отмены НДФЛ для бедных Отмена НДФЛ для россиян с низкими доходами может обойтись государственному бюджету более чем в 1 трлн рублей, подсчитали в ФНС.

Общество В Финляндии предложили отменить визы для петербуржцев Мэр финского города Савонлинна Янне Лайне предложил радикально облегчить визовый режим для жителей Санкт-Петербурга, пишет издание Uutisvuoksi.

Политика МИД Украины надеется на присоединение Трампа к «нормандской четверке» Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что был бы счастлив, если бы президент США Дональд Трамп присоединился к переговорам по урегулированию конфликта в Донбассе в "нормандском формате" (Германия, Россия, Украина и Франция).

Экономика Пушков оценил влияние коронавируса на мировую экономику «Влияние коронавируса на мировую экономику очень велико: фондовый рынок США ожидает наихудшая неделя с 2008, когда начался последний финансовый кризис», — написал политик в соцсетях.

Политика Украинцам напомнили о необходимости загранпаспорта для поездок в Россию С 1 марта граждане Украины смогут пересекать границу с Россией только при наличии загранпаспорта, сообщает украинское Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ).

Политика Эрдоган и Трамп обсудили обстановку в Идлибе Президенты Турции и США Тайип Эрдоган и Дональд Трамп провели в пятницу телефонные переговоры, во время которых была затронута ситуация в Идлибе.

Происшествия В Свердловской области в ДТП погибли пять человек "В результате столкновения автомобилей ВАЗ-2112 и Ford Focus на автодороге в поселке Косулино пострадали шесть человек, пять из них погибли", — сказал собеседник агентства.

Гаджеты В России презентовали конкурента AirPods от Harman за 5 990 рублей Компания Harman презентовала в России беспроводные наушники-вкладыши JBL Tune 220TWS, выполненные в современном форм-факторе и предлагающие фирменное звучание JBL.Корпус каждого из наушников имеет кнопки, с помощью которых можно управлять воспроизведением аудиофайлов, отвечать на звонки в стерео-режиме и запускать голосового помощника со смартфона.