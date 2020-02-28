Экономика
ТАССИндексы Мосбиржи и РТС на открытии торгов упали на 1,5-2,5%
Индекс Мосбиржи на открытии торгов снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 1,5%, до отметки 2972,4 пункта. Индекс РТС опустился на 2,5% и составил 1424,92 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Китайские ученые установили, что новый тип коронавируса COVID-19 поражает в основном легкие человека.
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Мэр финского города Савонлинна Янне Лайне предложил радикально облегчить визовый режим для жителей Санкт-Петербурга, пишет издание Uutisvuoksi.
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Украинцам напомнили о необходимости загранпаспорта для поездок в Россию
С 1 марта граждане Украины смогут пересекать границу с Россией только при наличии загранпаспорта, сообщает украинское Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ).
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Небензя заявил о праве сирийской армии отвечать на атаки террористов
Сирийская арабская армия (САА) имеет полное право отвечать на удары террористов на своей территории.
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Эрдоган и Трамп обсудили обстановку в Идлибе
Президенты Турции и США Тайип Эрдоган и Дональд Трамп провели в пятницу телефонные переговоры, во время которых была затронута ситуация в Идлибе.
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В Париже эвакуируют Лионский вокзал из-за пожара
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В Свердловской области в ДТП погибли пять человек
"В результате столкновения автомобилей ВАЗ-2112 и Ford Focus на автодороге в поселке Косулино пострадали шесть человек, пять из них погибли", — сказал собеседник агентства.
Политика
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Россию в "понуждении" к интеграции через высокие цены на энергоресурсы.
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Компания Harman презентовала в России беспроводные наушники-вкладыши JBL Tune 220TWS, выполненные в современном форм-факторе и предлагающие фирменное звучание JBL.Корпус каждого из наушников имеет кнопки, с помощью которых можно управлять воспроизведением аудиофайлов, отвечать на звонки в стерео-режиме и запускать голосового помощника со смартфона.
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Суд Кабо-Верде огласил сроки российским морякам по делу о наркотиках
Суд города Прая (столица Кабо-Верде) признал виновными в транспортировке наркотиков 11 российских моряков и огласил сроки наказания.
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Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.
Игры
Игра Plague Inc. удалена из магазинов мобильных приложений в Китае
Отмечается, что игра пропала из магазинов мобильных приложений 27 февраля.