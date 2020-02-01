Финансы
ТАССИндексы Мосбиржи и РТС на открытии торгов упали на 1,5-2,5%
Индекс Мосбиржи на открытии торгов снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 1,5%, до отметки 2972,4 пункта. Индекс РТС опустился на 2,5% и составил 1424,92 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Доллар США в ходе торгов на «Мосбирже» достиг отметки 66 рублей впервые с 6 сентября
Радио Маяквчера в 09:29
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Комментарии
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Число погибших в Идлибе турецких военных превысило 30 человек
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В смешанной эстафете на ЧЕ по биатлону сборная России взяла серебро
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В Петербурге в жилом доме произошел взрыв
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Звезда серии фильмов «Один дома» Маколей Калкин присоединится к касту сериала «Американская история ужасов».
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Джеффри Дин Морган схитрил на съемках постельной сцены в сериале «Ходячие мертвецы»
Первая половина десятого сезона «Ходячих мертвецов» завершилась сценой, которая сполна оправдала возрастной рейтинг сериала.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что страна готова к интеграции с Россией, но без давления и принуждения.
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Ученые зафиксировали мощнейший взрыв во Вселенной
Ученые из Международного центра радиоастрономических исследований зафиксировали самый мощный взрыв во Вселенной со времен Большого взрыва.
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Российская теле- и радиоведущая, актриса, танцовщица Лера Кудрявцева призналась, что родила дочь с помощью экстракорпорального оплодотворения.
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WhatsApp перестал быть самым популярным в мире приложением
WhatsApp уступил первую позицию в мировом рейтинге самых популярных приложений конкурентам.
Армия и оружие
Турция нанесла ракетный удар по Латакии и Хаме
Отмечается, что турецкая армия нанесла ракетные удары по целям в центральной Хаме, по северо-восточным городам Нубл и Захраа, а также по Латакии, в ответ на гибель 29 турецких военных.
Происшествия
В Саратове пассажир избил таксиста из-за отсутствия детского кресла
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Россия поставила условия выплаты Грузии компенсации по решению ЕСПЧ
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На Урале рассмотрят апелляцию на арест гендиректора «Титановой долины»
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Въезд иранских граждан на территорию России временно ограничен с 28 февраля в связи со вспышкой в Иране коронавируса COVID-19.
Политика
Депутат Верховной Рады Украины отказалась называть Россию агрессором
Выездное заседание комитета Верховной Рады Украины с участием депутата от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Натальи Королевской во Львове было сорвано активистами и участниками войны на Донбассе, сообщает 27 февраля «Обозреватель».
Экономика
Банки сообщили Мишустину о риске появления новых комиссий
Жалобу на инициативу АБР направила премьер-министру Михаилу Мишустину, ЦБ, Росфинмониторингу, федеральной антимонопольной службе (ФАС), минфину и комитету Госдумы по финансовому рынку.