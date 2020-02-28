Экономика
ТАССИндексы Мосбиржи и РТС на открытии торгов упали на 1,5-2,5%
Индекс Мосбиржи на открытии торгов снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 1,5%, до отметки 2972,4 пункта. Индекс РТС опустился на 2,5% и составил 1424,92 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
Читать в источнике
Оценить410
с чего всё началось
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Российский рынок акций закрыл торги снижением на 3,4-5 процентов на фоне рисков распространения коронавируса, что стало сильнейшим падением с апреля 2018 года, когда США ввели очередные санкции против страны, следует из данных торгов Московской биржи.РИА Новостивчера в 11:46
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 03:26, Ашберн
Армия и оружие
Турция созвала заседание НАТО по ситуации в сирийском Идлибе
НАТО по запросу Турции проведёт консультации по ситуации в сирийском Идлибе после того, как турецкие военнослужащие попали под обстрел.
Здоровье
Роспотребнадзор дал советы при подозрении на коронавирус
Специалисты Роспотребнадзора рассказали, что при подозрении на коронавирус стоит изолировать больного в отдельной комнате, после чего вызвать врача-терапевта или скорую помощь.
Происшествия
Один человек пострадал при взрыве СВУ на севере Петербурга
На севере Петербурга, в квартире дома по улице Замшина, 15, сработало самодельное взрывное устройство.
Политика
Политолог Наумов: Изменения в Конституцию назрели давно
Социологи, по данным либеральных СМИ, выяснили, что якобы за поправки в Конституцию страны готовы проголосовать лишь 25% россиян, а 63% опрошенных вообще не понимают, в чем суть изменений в основной документ России.
Энергетика
РБК: CША и Великобритания резко нарастили закупки нефти в России
В прошлом году Россия более чем вдвое увеличила поставки нефти в США и Великобританию, сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы.
Кино
Хорошо, но не шедевр: критики оценили сериал «Мне это не нравится»
Прошел всего день, а западные критики и популярные издания уже оценили проект, причем довольно высоко, хотя есть и вполне аргументированные минусы.
Общество
В Росгидромете пообещали аномально теплый март
Росгидромет рассказал, что во многих регионах России ожидается аномально теплая погода в марте.
Происшествия
Экспертиза обнаружила следы наркотиков на волосах Голунова
Следствие приобщило к делу полицейских, обвиняемых в фальсификации доказательств, результаты экспертизы, обнаружившей на волосах Ивана Голунова следы наркотических средств, сообщил журналист "Интерфаксу" в четверг.
Авто
Volkswagen официально представил новый Golf GTI
Общество
В России могут подорожать лекарства из-за коронавируса
Как пишут «Известия», В России из-за приостановок поставок фармсырья из Китая на фоне распространения коронавируса могут возникнуть проблемы с производством ряда лекарств.
Экономика
Forbes перестал считать двух россиян миллиардерами
Forbes уточнил оценку состояния Ратмира Тимашева и Андрея Баронова — основателей стартапа Veeam Software, который они в январе продали за $5 млрд американскому венчурному фонду Insight Partners.
Армия и оружие
Два российских фрегата с «Калибрами» направились в Средиземное море
Два фрегата Черноморского флота проходят проливы Босфор и Дарданеллы из Черного в Средиземное море.
Единоборства
Емельяненко о спарринге с Кадыровым: Бил жестко с обеих рук
Известный российский боец ММА Александр Емельяненко, который проводит в Грозном тренировки перед запланированным на 3 апреля бое против Магомеда Исмаилова, поделился в Instagram фотографиями и прокомментировал тренировочный поединок против Рамзана Кадырова.
Общество
Папа Римский заболел после общения с верующими
Технологии
В России начались работы по созданию первой многоразовой ракеты
Ранее сообщалось, что начало летных испытаний демонстратора, то есть его первый полноценный пуск, планируется на рубеже 2023 года.
Космос
Китайский луноход выявил скрытые структуры внутри Луны
Китайские ученые выяснили, что внутри Луны есть несколько скрытых слоев.
Происшествия
На Урале рассмотрят апелляцию на арест гендиректора «Титановой долины»
Армия и оружие
Турецкие военные обстреляли самолеты ВКС России в Идлибе
Наука
Впервые обнаружили животное без митохондриальной ДНК
Израильские ученые Тель-Авивского университета смогли обнаружить сложный биоорганизм, который не нуждается в кислороде.
Авто
Новый кроссовер Toyota Wildlander оценили дешевле RAV4
Новый кросс, который японцы предложили своим поклонникам в Поднебесной, считается перелицованной версией Toyota RAV4 пятого поколения.
Культура
Американский писатель раскритиковал «Преступление и наказание»
Джеймс Эллрой, американский писатель, грубо высказался о романе «Преступление и наказание» писателя Федора Достоевского.
Политика
Президента Монголии изолировали на 14 дней после посещения Китая
Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга вернулся из Китая после своего однодневного визита и встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.
Музыка
Хэдлайнером Ural Music Night станет Billy’s Band
Армия и оружие
В США опубликовали видео «уничтожения» танков «Армата»
Американский производитель вертолетов Bell разместил на ютьюб-канале анимированный рекламный ролик, в котором модель 360 Invictus "уничтожает" перспективные российские танки на платформе "Армата".
Политика
В ФНПР разъяснили оплату выходного дня для голосования по Конституции
Выходной день 22 апреля, в который пройдет голосование по поправкам в Конституцию, не повлияет на заработную плату работников, получающих оклад.
Политика
Россия временно ограничила въезд для граждан Ирана
Въезд иранских граждан на территорию России временно ограничен с 28 февраля в связи со вспышкой в Иране коронавируса COVID-19.
Политика
Путин: Россия отдала долги СССР в обмен на активы
Являясь правопреемником СССР, Россия отдала долги всех республик бывшего Советского Союза в обмен на активы за границей, но не все образованные после этого на территории бывшего СССР государства передали их российской стороне, заявил президент России Владимир Путин.
Общество
Россиян предупреждают о новом пути передачи коронавируса
О новом пути передачи коронавируса рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом сообщают РИА "Новости".
Общество
Путин посетил парк «Остров мечты»
Президент России посетил открытие тематического парка развлечений "Остров мечты" в Москве, сообщает ТАСС.