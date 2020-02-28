Экономика

ТАССТАССИндексы Мосбиржи и РТС на открытии торгов упали на 1,5-2,5%

Индекс Мосбиржи на открытии торгов снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 1,5%, до отметки 2972,4 пункта. Индекс РТС опустился на 2,5% и составил 1424,92 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
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с чего всё началось

Российский рынок акций закрыл торги рекордным падением за два года

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Российский рынок акций закрыл торги снижением на 3,4-5 процентов на фоне рисков распространения коронавируса, что стало сильнейшим падением с апреля 2018 года, когда США ввели очередные санкции против страны, следует из данных торгов Московской биржи.
РИА Новостивчера в 11:46

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Московская биржа начала торги падением на 4%

РБК02:06

Российский рынок акций показал сильнейшее с апреля 2018 года падение

RT на русскомвчера в 15:39

Российские биржевые индексы упали на 4,1-4,7% на открытии торгов

Интерфакс02:28

Индексы Мосбиржи и РТС обвалились на 3,8-4,7%

Взгляд.ру02:10

Рынок акций РФ упал в пятницу на сильнейших распродажах, индексы проседали на 5,4%

ПРАЙМ02:26

Индексы Мосбиржи и РТС на открытии торгов обвалились на 3,8-4,7%

ТАСС02:38

Российские фондовые индексы и рубль снижаются вслед за мировыми рынками

Вести.Ruвчера в 03:58
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Армия и оружие

Турция созвала заседание НАТО по ситуации в сирийском Идлибе

НАТО по запросу Турции проведёт консультации по ситуации в сирийском Идлибе после того, как турецкие военнослужащие попали под обстрел.
RT на русском 02:26
Здоровье

Роспотребнадзор дал советы при подозрении на коронавирус

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, что при подозрении на коронавирус стоит изолировать больного в отдельной комнате, после чего вызвать врача-терапевта или скорую помощь.
Газета.Ru 00:26
Происшествия

Один человек пострадал при взрыве СВУ на севере Петербурга

На севере Петербурга, в квартире дома по улице Замшина, 15, сработало самодельное взрывное устройство.
Российская газета 03:17
Политика

Политолог Наумов: Изменения в Конституцию назрели давно

Социологи, по данным либеральных СМИ, выяснили, что якобы за поправки в Конституцию страны готовы проголосовать лишь 25% россиян, а 63% опрошенных вообще не понимают, в чем суть изменений в основной документ России.
Live24 02:36
Энергетика

РБК: CША и Великобритания резко нарастили закупки нефти в России

В прошлом году Россия более чем вдвое увеличила поставки нефти в США и Великобританию, сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы.
РИА Новости вчера в 01:48
Кино

Хорошо, но не шедевр: критики оценили сериал «Мне это не нравится»

Прошел всего день, а западные критики и популярные издания уже оценили проект, причем довольно высоко, хотя есть и вполне аргументированные минусы.
Телепрограмма вчера в 09:27
Общество

В Росгидромете пообещали аномально теплый март

Росгидромет рассказал, что во многих регионах России ожидается аномально теплая погода в марте.
Известия вчера в 22:01
Происшествия

Экспертиза обнаружила следы наркотиков на волосах Голунова

Следствие приобщило к делу полицейских, обвиняемых в фальсификации доказательств, результаты экспертизы, обнаружившей на волосах Ивана Голунова следы наркотических средств, сообщил журналист "Интерфаксу" в четверг.
Интерфакс вчера в 13:43
Авто

Volkswagen официально представил новый Golf GTI

SpeedMe 26 февраля в 22:20
Общество

В России могут подорожать лекарства из-за коронавируса

Как пишут «Известия», В России из-за приостановок поставок фармсырья из Китая на фоне распространения коронавируса могут возникнуть проблемы с производством ряда лекарств.
Моя Москва.онлайн вчера в 23:27
Экономика

Forbes перестал считать двух россиян миллиардерами

Forbes уточнил оценку состояния Ратмира Тимашева и Андрея Баронова — основателей стартапа Veeam Software, который они в январе продали за $5 млрд американскому венчурному фонду Insight Partners.
РБК вчера в 14:27
Армия и оружие

Два российских фрегата с «Калибрами» направились в Средиземное море

Два фрегата Черноморского флота проходят проливы Босфор и Дарданеллы из Черного в Средиземное море.
РБК 02:37
Единоборства

Емельяненко о спарринге с Кадыровым: Бил жестко с обеих рук

Известный российский боец ММА Александр Емельяненко, который проводит в Грозном тренировки перед запланированным на 3 апреля бое против Магомеда Исмаилова, поделился в Instagram фотографиями и прокомментировал тренировочный поединок против Рамзана Кадырова.
Российская газета вчера в 14:10
Общество

Папа Римский заболел после общения с верующими

Московский Комсомолец 03:11
Происшествия

Летевший в Бангкок Boeing вернется в Москву из-за трещины в стекле

РБК 03:24
Технологии

В России начались работы по созданию первой многоразовой ракеты

Ранее сообщалось, что начало летных испытаний демонстратора, то есть его первый полноценный пуск, планируется на рубеже 2023 года.
РИА Новости 02:24
Космос

Китайский луноход выявил скрытые структуры внутри Луны

Китайские ученые выяснили, что внутри Луны есть несколько скрытых слоев.
Sibnet Новости вчера в 10:14
Происшествия

На Урале рассмотрят апелляцию на арест гендиректора «Титановой долины»

REGNUM вчера в 03:57
Армия и оружие

Турецкие военные обстреляли самолеты ВКС России в Идлибе

Piter.tv вчера в 07:47
Наука

Впервые обнаружили животное без митохондриальной ДНК

Израильские ученые Тель-Авивского университета смогли обнаружить сложный биоорганизм, который не нуждается в кислороде.
ToDay News Ufa 25 февраля в 08:26
Авто

Новый кроссовер Toyota Wildlander оценили дешевле RAV4

Новый кросс, который японцы предложили своим поклонникам в Поднебесной, считается перелицованной версией Toyota RAV4 пятого поколения.
CarsWeek.ru вчера в 23:03
Культура

Американский писатель раскритиковал «Преступление и наказание»

Джеймс Эллрой, американский писатель, грубо высказался о романе «Преступление и наказание» писателя Федора Достоевского.
ToDay News Ufa 00:15
Политика

Президента Монголии изолировали на 14 дней после посещения Китая

Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга вернулся из Китая после своего однодневного визита и встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.
Газета.Ru 03:09
Музыка

Хэдлайнером Ural Music Night станет Billy’s Band

Globalcity.info вчера в 23:54
Армия и оружие

В США опубликовали видео «уничтожения» танков «Армата»

Американский производитель вертолетов Bell разместил на ютьюб-канале анимированный рекламный ролик, в котором модель 360 Invictus "уничтожает" перспективные российские танки на платформе "Армата".
РИА Новости 26 февраля в 10:48
Политика

В ФНПР разъяснили оплату выходного дня для голосования по Конституции

Выходной день 22 апреля, в который пройдет голосование по поправкам в Конституцию, не повлияет на заработную плату работников, получающих оклад.
РБК 01:07
Политика

Россия временно ограничила въезд для граждан Ирана

Въезд иранских граждан на территорию России временно ограничен с 28 февраля в связи со вспышкой в Иране коронавируса COVID-19.
REGNUM 02:10
Политика

Путин: Россия отдала долги СССР в обмен на активы

Являясь правопреемником СССР, Россия отдала долги всех республик бывшего Советского Союза в обмен на активы за границей, но не все образованные после этого на территории бывшего СССР государства передали их российской стороне, заявил президент России Владимир Путин.
Газета.Ru 26 февраля в 10:27
Общество

Россиян предупреждают о новом пути передачи коронавируса

О новом пути передачи коронавируса рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом сообщают РИА "Новости".
Neva.Today 26 февраля в 15:00
Общество

Путин посетил парк «Остров мечты»

Президент России посетил открытие тематического парка развлечений "Остров мечты" в Москве, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:38
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