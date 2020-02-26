Финансы

ТАССТАССИндексы Мосбиржи и РТС на открытии торгов упали на 1,5-2,5%

Индекс Мосбиржи на открытии торгов снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 1,5%, до отметки 2972,4 пункта. Индекс РТС опустился на 2,5% и составил 1424,92 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава украинского МИД Вадим Пристайко в эфире телеканала «Украина 24» заявил, что на Украине не будут праздновать День Победы 9 мая, так как, по его словам, через 75 лет после окончания Великой Отечественной войны будет достаточно понимания причин трагедии и прощения «друг друга», что должно стать основным направлением в праздновании этой даты.
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