Финансы
DP.RUКурс евро на торгах превысил 74 рубля
Курс евро на торгах Мосбиржи превысил 74 рубля впервые с 29 августа 2019 года. К уровню закрытия курс увеличился на 1,46%. Доллар торгуется на уровне 67,25 рубля.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Падение рубля: Евро и доллар вечером пробили психологические барьеры в 73 и 66 рублей соответственно
Интересант27 февраля в 11:00
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 00:42, Ашберн
Комментарии
Армия и оружие
Небензя заявил о праве Сирии подавлять террористов в Идлибе
Армия Сирии имеет право подавлять террористов на территории страны в ответ на нарушения режима прекращения огня изнутри Идлибской зоны деэскалации, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
Происшествия
В Москве госпитализировали контактировавших с больным коронавирусом
В Москве госпитализировали пять человек, контактировавших с больным коронавирусом гражданином Ирана, который находился в городе транзитом.
Происшествия
В Москве два человека погибли после прыжка в бассейн с сухим льдом
Два человека погибли, двое госпитализированы в Москве после того, как в бассейн засыпали 25 килограммов сухого льда, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Экономика
В Киргизии прокомментировали планы Казахстана пожаловаться в ВТО
Министр экономики Санжар Муканбетов рассказал о том, как киргизское правительство планирует реагировать на то, что Казахстан намерен пожаловаться на Киргизию во Всемирную торговую организацию, передает «Tazabek».
Армия и оружие
Российский десантный корабль «Орск» вошел в Средиземное море
Большой десантный корабль (БДК) Черноморского флота прошел через пролив Босфор в Средиземное море, сообщается на странице отслеживающего проходящие через Босфор суда журналиста Reuters Ёрука Ишика в Twitter.
Армия и оружие
Советник Эрдогана заявил о готовности Турции воевать с Россией
Турция воевала с Россией 16 раз и готова вступить в войну снова, заявил член президентского комитета по безопасности и внешней политике страны, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Месут Хакки 28 февраля в прямом эфире телеканала A Haber.
Общество
В Финляндии предложили отменить визы для петербуржцев
Мэр финского города Савонлинна Янне Лайне предложил радикально облегчить визовый режим для жителей Санкт-Петербурга, пишет издание Uutisvuoksi.
Происшествия
В Екатеринбурге в женской консультации умерла беременная женщина
Армия и оружие
Минобороны Турции сообщило об уничтожении 56 военных армии Сирии
Турецкие военные ликвидировали 56 военных сирийской армии, сообщило агентство Anadolu со ссылкой на Минобороны Турции.
Происшествия
В Москве полиция задержала банду аферистов во главе с актером
Столичные полицейские задержали банду аферистов, похищавших деньги и недвижимость умерших людей.
Политика
Украина не станет праздновать День Победы 9 мая
Украина отказалась отмечать День Победы 9 мая, заявил министр иностранных дел страны Вадим Пристайко в интервью телеканалу "Украина 24".
Шоу-бизнес
Рэпер Элджей показал свои глаза без белых линз
В комментариях многие отметили, что не ожидали увидеть Элджея без линз и теперь не удивятся, если он вдруг даст интервью.
Шоу-бизнес
38-летняя звезда Comedy Woman Елена Борщева готовится к операции
13 февраля Елена Борщева рассказала о проблемах со здоровьем. 38-летняя юмористка обратилась к врачам, которые обнаружили у нее грыжу.
Гаджеты
OnePlus 7T Pro назвали лучшим смартфоном MWC 2020
Основатель и генеральный директор OnePlus Пит Лау (Pete Lau) подтвердил, что именно их гаджет OnePlus 7T Pro стал победителем в номинации «Лучший смартфон».
Шоу-бизнес
В Сети появились новые кадры со съемок седьмого сезона «Сватов»
Общество
Названы победители конкурса проектов благоустройства малых городов
Теннис
Джокович обыграл Монфиса и вышел в финал турнира в Дубае
В финале турнира сербский теннисист сыграет со Стефаносом Циципасом.
Общество
Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП
Политика
Болгария отправляет армию на границу с Турцией
Министр обороны Болгарии сообщила о том, что Болгария направит 1000 военных и боевую технику на границу с Турцией, это должно укрепить границу (RT).
Общество
Появились результаты вскрытия первой жертвы коронавируса
Здоровье
Роспотребнадзор призвал максимально сократить поездки за рубеж
Россиянам необходимо по возможности отказаться от поездок за границу или максимально сократить сроки пребывания за рубежом в качестве меры защиты от коронавируса, сообщила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 марта
Закон о ввозе незарегистрированных лекарств С 1 марта 2020 года вступит в силу закон, по которому в Россию разрешается ввозить незарегистрированные в стране лекарства по решению медицинской комиссии.
Общество
Жителей России призывают не бояться 29 февраля
Специалисты «звездной направленности» уверены, что 29 февраля, даже наступая раз в четыре года, является самым обычным днем, и все происходящее на небе можно отнести к штатному режиму.
Общество
Воспитанник детдома попросил Путина помочь ему вернуться к родным
Интернет
WhatsApp перестал быть самым популярным в мире приложением
WhatsApp уступил первую позицию в мировом рейтинге самых популярных приложений конкурентам.
Политика
«Левада-центр»: 65% не понимают сути поправок в Конституцию
Согласно недавнему опросу «Левада-центра», 44% респондентов выразили уверенность в том, что поправки в Основной закон вносят в интересах большинства населения.
Гаджеты
Обновление Android привело к поломке смартфонов Xiaomi
Обновление Android привело к поломке смартфонов Xiaomi.
Армия и оружие
Илон Маск заявил о преимуществе беспилотников над F-35
Глава Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что американский истребитель F-35 не будет иметь никаких шансов против беспилотника.
Здоровье
В России живут около 16 тысяч человек с редкими заболеваниями
Около 16 тысяч человек с редкими (орфанными) заболеваниями живут в России, около 7,5 тысяч из них - дети, Минздрав на обеспечение пациентов наиболее дорогими лекарствами в 2020 году выделил более 61 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения РФ.
Здоровье
Почти половина заразившихся коронавирусом в Китае выздоровели
В больницах остаются более 39 тысяч человек. По последним данным, около 46% людей, заразившихся коронавирусом, уже выписаны из больниц.