Финансы

DP.RUDP.RUКурс евро на торгах превысил 74 рубля

Курс евро на торгах Мосбиржи превысил 74 рубля впервые с 29 августа 2019 года. К уровню закрытия курс увеличился на 1,46%. Доллар торгуется на уровне 67,25 рубля.
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Курс доллара поднялся выше 66 рублей

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Курс евро в ходе торгов на Московской бирже превысил отметку 72 рубля

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Курс евро на торгах превысил 74 рубля

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Падение рубля: Евро и доллар вечером пробили психологические барьеры в 73 и 66 рублей соответственно

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Комментарии

Армия и оружие

Небензя заявил о праве Сирии подавлять террористов в Идлибе

Армия Сирии имеет право подавлять террористов на территории страны в ответ на нарушения режима прекращения огня изнутри Идлибской зоны деэскалации, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
Газета.Ru вчера в 19:58
Происшествия

В Москве госпитализировали контактировавших с больным коронавирусом

В Москве госпитализировали пять человек, контактировавших с больным коронавирусом гражданином Ирана, который находился в городе транзитом.
РБК 00:26
Происшествия

В Москве два человека погибли после прыжка в бассейн с сухим льдом

Два человека погибли, двое госпитализированы в Москве после того, как в бассейн засыпали 25 килограммов сухого льда, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости вчера в 14:06
Экономика

В Киргизии прокомментировали планы Казахстана пожаловаться в ВТО

Министр экономики Санжар Муканбетов рассказал о том, как киргизское правительство планирует реагировать на то, что Казахстан намерен пожаловаться на Киргизию во Всемирную торговую организацию, передает «Tazabek».
REGNUM 27 февраля в 08:08
Армия и оружие

Российский десантный корабль «Орск» вошел в Средиземное море

Большой десантный корабль (БДК) Черноморского флота прошел через пролив Босфор в Средиземное море, сообщается на странице отслеживающего проходящие через Босфор суда журналиста Reuters Ёрука Ишика в Twitter.
Газета.Ru вчера в 20:17
Армия и оружие

Советник Эрдогана заявил о готовности Турции воевать с Россией

Турция воевала с Россией 16 раз и готова вступить в войну снова, заявил член президентского комитета по безопасности и внешней политике страны, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Месут Хакки 28 февраля в прямом эфире телеканала A Haber.
REGNUM 27 февраля в 20:58
Общество

В Финляндии предложили отменить визы для петербуржцев

Мэр финского города Савонлинна Янне Лайне предложил радикально облегчить визовый режим для жителей Санкт-Петербурга, пишет издание Uutisvuoksi.
Российская газета вчера в 11:42
Происшествия

В Екатеринбурге в женской консультации умерла беременная женщина

Екатеринбург в интернете 27 февраля в 06:11
Армия и оружие

Минобороны Турции сообщило об уничтожении 56 военных армии Сирии

Турецкие военные ликвидировали 56 военных сирийской армии, сообщило агентство Anadolu со ссылкой на Минобороны Турции.
Коммерсантъ вчера в 22:55
Происшествия

В Москве полиция задержала банду аферистов во главе с актером

Столичные полицейские задержали банду аферистов, похищавших деньги и недвижимость умерших людей.
Известия вчера в 10:24
Политика

Украина не станет праздновать День Победы 9 мая

Украина отказалась отмечать День Победы 9 мая, заявил министр иностранных дел страны Вадим Пристайко в интервью телеканалу "Украина 24".
Газета.Ru вчера в 23:28
Шоу-бизнес

Рэпер Элджей показал свои глаза без белых линз

В комментариях многие отметили, что не ожидали увидеть Элджея без линз и теперь не удивятся, если он вдруг даст интервью.
Gazeta.SPb вчера в 17:50
Шоу-бизнес

38-летняя звезда Comedy Woman Елена Борщева готовится к операции

13 февраля Елена Борщева рассказала о проблемах со здоровьем. 38-летняя юмористка обратилась к врачам, которые обнаружили у нее грыжу.
Вокруг ТВ вчера в 07:36
Гаджеты

OnePlus 7T Pro назвали лучшим смартфоном MWC 2020

Основатель и генеральный директор OnePlus Пит Лау (Pete Lau) подтвердил, что именно их гаджет OnePlus 7T Pro стал победителем в номинации «Лучший смартфон».
MobiDevices 26 февраля в 11:56
Шоу-бизнес

В Сети появились новые кадры со съемок седьмого сезона «Сватов»

ФАН 26 февраля в 07:16
Общество

Названы победители конкурса проектов благоустройства малых городов

РИА Новости вчера в 07:04
Теннис

Джокович обыграл Монфиса и вышел в финал турнира в Дубае

В финале турнира сербский теннисист сыграет со Стефаносом Циципасом.
LiveSport.ru вчера в 12:56
Общество

Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП

РИА Новости 27 февраля в 02:19
Политика

Болгария отправляет армию на границу с Турцией

Министр обороны Болгарии сообщила о том, что Болгария направит 1000 военных и боевую технику на границу с Турцией, это должно укрепить границу (RT).
Вечерний курьер вчера в 12:21
Общество

Появились результаты вскрытия первой жертвы коронавируса

Вести.Ru вчера в 11:12
Здоровье

Роспотребнадзор призвал максимально сократить поездки за рубеж

Россиянам необходимо по возможности отказаться от поездок за границу или максимально сократить сроки пребывания за рубежом в качестве меры защиты от коронавируса, сообщила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.
ТАСС 00:06
Общество

Что изменится в жизни россиян с 1 марта

Закон о ввозе незарегистрированных лекарств С 1 марта 2020 года вступит в силу закон, по которому в Россию разрешается ввозить незарегистрированные в стране лекарства по решению медицинской комиссии.
Известия 27 февраля в 16:02
Общество

Жителей России призывают не бояться 29 февраля

Специалисты «звездной направленности» уверены, что 29 февраля, даже наступая раз в четыре года, является самым обычным днем, и все происходящее на небе можно отнести к штатному режиму.
U74.Ru вчера в 06:32
Общество

Воспитанник детдома попросил Путина помочь ему вернуться к родным

ТАСС 27 февраля в 09:45
Интернет

WhatsApp перестал быть самым популярным в мире приложением

WhatsApp уступил первую позицию в мировом рейтинге самых популярных приложений конкурентам.
ToDay News Ufa 27 февраля в 05:25
Политика

«Левада-центр»: 65% не понимают сути поправок в Конституцию

Согласно недавнему опросу «Левада-центра», 44% респондентов выразили уверенность в том, что поправки в Основной закон вносят в интересах большинства населения.
Югополис вчера в 04:38
Гаджеты

Обновление Android привело к поломке смартфонов Xiaomi

Обновление Android привело к поломке смартфонов Xiaomi.
Актуальные Новости 27 февраля в 14:38
Армия и оружие

Илон Маск заявил о преимуществе беспилотников над F-35

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что американский истребитель F-35 не будет иметь никаких шансов против беспилотника.
Газета.Ru 00:13
Здоровье

В России живут около 16 тысяч человек с редкими заболеваниями

Около 16 тысяч человек с редкими (орфанными) заболеваниями живут в России, около 7,5 тысяч из них - дети, Минздрав на обеспечение пациентов наиболее дорогими лекарствами в 2020 году выделил более 61 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения РФ.
РИА Новости вчера в 22:24
Здоровье

Почти половина заразившихся коронавирусом в Китае выздоровели

В больницах остаются более 39 тысяч человек. По последним данным, около 46% людей, заразившихся коронавирусом, уже выписаны из больниц.
Терра вчера в 07:15
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